TL

حسنا فعل وزير التربية بإعلان نتائج إمتحانات شهادة البروفيه فجراً لتلافي إطلاق النار إبتهاجاً كما جرت العادة السيئة..

ورغم ذلك أطلق طالب راسب النار على رأسه فيما تناول طالب آخر السم..

وفيما يتجرع لبنان سم التعبير الاعتراضي من قبل البعض على الموازنة التي لم تقر بعد في المجلس النيابي، تناولت مصادر وزارية مقربة من القصر الجمهوري الكلام المتداول عن عدم صدور التعيينات إلا في جلسات لمجلس الوزراء، يترأسها الرئيس عون فأكدت حسْن العلاقة مع رئيس الحكومة وشددت على الصلاحيات وفق اتفاق الطائف..

المنار

بمستوى الموقف كان الكلام الروسي عن أن المشاكل التي تعيق الاتفاق النووي ستحل قريباً، وأضاف الصيني أنه في حال من القرار الأميركي خفض الصادرات الإيرانية إلى الصفر، فاستيراد النفط من طهران سيبقى كالمعتاد..

nbn

تربوياً شهدت الجامعة اللبنانية جمعة العودة عن الإضراب ما يفتح المجال أمام ثمانين ألف طالب لاستلحاق ما بقي من عامهم الجامعي ومستقبلهم على حد سواء.

وفي الامتحان المالي القاعدة الأساس هي "لا مس بحقوق الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود" عبْر التزام وأضح للرئيس نبيه بري.

أما النتائج فسيتابعها اللبنانيون عند إقرار الموازنة وإقفال النقاش حول إشكالات وشعارات شعبوية لا تستند إلى الواقع.

mtv

دولياً العالم يتطلع إلى اليابان حيث تنعقد قمة العشرين، ففي القمة العالمية الاقتصادية الأساس والسياسة الأبعاد والأهداف، يجتمع رؤوساء ومسؤولون حتى 37 دولة للتباحث في الأزمات الاقليمية وتأثيرها على الاقتصاد.

NTV

دولياً شهدت قمة مجموعة العشرين في اوساكا لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل انقسامات حادة بين قادة الدول المشاركة ترتكز على الملف الإيراني والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

المستقبل

التطمينات بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، انطلقت اليوم قوية من نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط، وسط دعوة من وفد من صندوق النقد الدولي إلى المجلس النيابي، للاسراع في عملية البدء بتنفيذ مشاريع سيدر والانفاق الاستثماري الذي من شأنه أن يحفز النمو ويؤدي إلى إيجاد فرص العمل.

OTV

المحيط مشتعل، والداخل ليس في أحسن حال، ولاسيما على المستوى الاقتصادي. أما الشغل الشاغل للبعض، فافتعال الأزمات بدل حلها، وتأجيج السجالات عوض اطفائها، والتمسك في كل الأحوال بنهج الهرب إلى الأمام لا المواجهة، وتجاهل عوارض المرض، حتى إذا كان بسيطاً، صار عصياً على العلاج.

هكذا، ومن حيث لا يدري احد، وبلا سبب، يقرر البعض بين حين وآخر، ان يعيد الى الواجهة مسألة الدستور والصلاحيات والطائف. في كل مرة العنوان نفسه، ولو اختلف المضمون. والمضمون اليوم هو التعيينات.

LBC

في القضاء، فإن الأنظار موجهة إلى وزير العدل البرت سرحان والقرار الذي سيتخذه بعدما رفعت إليه هيئة التفتيش القضائي تقريراً موثقاً عن قاضيين وطلبت كف يدهما... فهل يكون مطلع الأسبوع الساعة الصفر لاتخاذ القرار الذي يستكمل قرارات نيسان الماضي بكف يد خمسة قضاة؟ الكلمة والقرار عن الوزير الحالي البرت سرحان.

الميادين

أكّد مندوب ​سوريا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​بشار الجعفري​، أنّ "أيّ مسار سياسي لا يتضمّن الوقوف إلى جانب سوريا في حربها على ​الإرهاب​ وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي على أراضيها ورفع الإجراءات الاقتصادية، يبقى حلًّا غير واقعي ولا أفق له".

الجزيرة

اعتبر وزير ​الدولة​ للشؤون الخارجية في ​الإمارات​، ​أنور قرقاش​ أن "وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تليرسون لم يتعامل بشكل فعال وجاد مع الأزمة القطرية"، مشيراً إلى أن "تيليرسون القادم من ​القطاع الخاص​ اتخذ موقفاً محدداً ومبكراً أعاق قدرته على التعامل الجاد والفاعل مع أزمة قطر"، مضيفاً:" متابعتنا معه خلصت إلى أن مشاغل الدول الأربع لم تكن في صلب اهتمامه، ومن الواضح أن الوعود القطرية آنذاك حول ملف التطرف و​الإرهاب​ لم تفي بها ​الدوحة​".

العربية

أعلنت ​السعودية​ و​كوريا الجنوبية​، في بيان مشترك بمناسبة الزيارة الرسمية الّتي قام بها ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​ إلى كوريا، "الاتفاق على توسيع نطاق التعاون بين السعودية وكوريا الجنوبية في جميع جوانب العلاقات الثنائية".