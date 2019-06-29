لبنان الحر

أشار وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ إلى أننا "قدمنا خطة لمعالجة موضوع ​النفايات​ وتشمل 3 مراحل"، لافتاً إلى أن "هناك مشاكل في البحر والأرض و​المياه​ وهي نتيجة تراكم الفوضى منذ 50 عاماً واليوم لم نعد قادرين على الاستمرار في المماطلة".

صوت لبنان

أشار عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش، إلى أن "ما حصل في تعيينات ​المجلس الدستوري​ غير مسموح بالشكل لأن فيه الكثير من قلة الاحترام للنواب الذين لم يطّلعوا على السير الذاتية للمرشحين إلا عند طلبهم ذلك خلال الجلسة النيابية".

radio orient

أكد وزير الداخلية السابق النائب ​نهاد المشنوق​ في تصريح له أن "أنسنة ​وزارة الداخلية​ عنوان يليق بالوزيرة ​ريا الحسن​، وهي الأفضل، بين مزدوجين، حتى قبل مرور 3 سنوات على توليها الوزارة".

اذاعة النور

أكد وزير المالية ​علي حسن خليل​ العمل بجد وجهد استثنائي في ​الحكومة​ و​المجلس النيابي​ وبتكامل ارادة المؤسستين معاً على انجاز ما هو ضروري لحماية الاستقرار الاقتصادي في البلد عبر إقرار ​الموازنة​ العامة التي ورغم كل الضجيج حولها وأغلبه مصطنع ولا يستند لوقائع حقيقية، لأن القاعدة أنه لا مس بحقوق الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود، وهي قاعدة لم نتخل عنها وهذا التزام سياسي عبر عنه بوضوع الرئيس بري والتزمنا به عبر إعداد ونقاش الموازنة بالتنسيق مع كافة الكتل السياسي، وهذا الأمر سترون نتائجه حين اقرار الموازنة واقفال ​النقاش​ حول إشكالات لا تستند إلى الواقع، والأهم أن نعرف أن الاستقرار المالي والنقدي يجب أن يحمى بإجراءات حقيقية يعمل عليه، ولا يمكن ان نكمل بشعارات شعوبية تمس الاستقرار ولا تقدم حلولاً عملية".

صوت المدى

عرض ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ مع وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ السيدة ​ندى بستاني​ عمل الوزارة والمشاريع الخاصة بالكهرباء و​السدود​ والطاقة، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الوزارة في هذا المجال. واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس الكتاب العدل جوزف بشاره، يرافقه أمين صندوق المجلس وليم فخري ووفد من الناجحين في مباراة الكتاب العدل، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير. وتناول اللقاء مسألة تأخر صدور مرسوم الناجحين في مباراة كتاب العدل.