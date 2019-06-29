"النهار" افتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي أمس في أوساكا باليابان قمة مجموعة العشرين التي هيمنت على مناقشاتها التجارة والإقتصاد والإحتباس الحراري.

"الجمهورية" اتفق الرئيس الروسي فلادمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما في اليابان على هامش قمة "G20" التي افتتحت أعمالها أمس، على ضرورة حل قضية التوتر حول ايران بطرق دبلوماسية، وكان ترامب وبوتين أجريا محادثات موسعة بمشاركة عدد من كبار المسؤولين بين البلدين شملت كلاً من سوريا وأوكرانيا واليمن، والتطورات في منطقة خليج عمان وأكدا خلالها سعيهما إلى مواصلة الحوار بين الطرفين.

"الجمهورية" من المقرر أن يجتمع ترامب وولي العهد السعودي على غداء عمل اليوم.

"الجمهورية" وصف ترامب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأنها شخص مذهل وأمرأة مذهلة.

"الجمهورية" تبحث قمة "G20" ملف المناخ الذي لايتوقع حصول انفراج حوله.

"الجمهورية" قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ميار على الرغم من أن لندن منفتحة على احتمال تغيير في العلاقة مع روسيا لكن لتحقيق ذلك على الحكومة الروسية أن تختار سبيلاً مختلفاً.

"الشرق الأوسط" برزت 5 خلافات بين القادة المشاركين في قمة العشرين في أوساكا تركزت حول ملفات التغيير المناخي وإصلاح منظمة التجارة العالمية والحمائية مقابل التعددية وقواعد التدفق الحر للمعطيات والمعلومات.

"الجمهورية" قال الإتحاد الأوروبي في بيان عقب الإجتماع في فيينا أمس، أن الدول الأطراف في الإتفاق النووي مع إيران بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إتفقت على تكثيف جهود رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية.

"الجمهورية" أعلنت إيران أمس، أنها قدمت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة ضد الولايات المتحدة بخصوص طائرة مسيرة أميركية انتهكت مجالها الجوي.

"الشرق الأوسط" أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك أن بلاده ستفرض عقوبات على أي دولة تستورد النفط الخام الإيراني.

"الجمهورية" أعلنت وزيرة الدفاع البريطانية بين موردونت عن أكبر مناورة تقودها بريطانيا منذ أكثر من مئة عام لتعزيز الدفاع عن دول البلطيق في مواجهة سياسة روسيا.

"الشرق الأوسط" وافق الكونغرس الأميركي الخميس بصورة عاجلة عل مبلغ 4,6 مليار دولار لمواجهة أزمة الهجرة.

"الشرق الأوسط" استدعت شرطة الجرائم الإقتصادية في موريتانيا أمس الجمعة أكثر من ثلاثين مسؤولاً للتحقيق معهم بتهم فساد.