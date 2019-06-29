دارت اشتباكات عنيفة، أمس، بين قوات الجيش السوري وفصائل معارضة بينها "هيئة تحرير الشام" في ريف حماة الشمالي.

أحصى المرصد السوري لحقوق الأنسان مقتل 40 من قوات الجيش والمسلحين الموالين له مقابل 31 من الفصائل المقاتلة 22 منهم من المجموعات التكفيرية خلال اشتباكات بين الطرفين في ريف حماة الشمالي.

"الجمهورية" أعنلت وزارة الدفاع التركية أن قواتها قصفت مواقع للجيش السوري، رداً على الهجوم الذي اسهدف مساء أمس الأول نقطة المراقبة التركية العاشرة في منطقة إدلب التي ادت إلى مقتل جندي تركي وجرح ثلاثة آخرين.

"الجمهورية" أورد التلفزيون السوري الرسمي أمس أن أكثر من 18 قذيفة صاروخية مصدرها قوات الاحتلال التركي في ريف إدلب الجنوبي استهدفت منطقة سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي وأن الجيش رد على مصدر القذائف.

"الجمهورية" أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية واسعة جديدة إلى الحدود مع سوريا.

"النهار" استدعت قيادة الأركان التركية الملحق العسكري الروسي في أنقرة وأبلغه أن الرد التركي على قوات الجيش السوري سيكون قاسياً جداً.

"الشرق الأوسط" إتهمت منظمة "هيومن رايتس روتش" الحقوقية الجمعة الحكومة السورية باستغلال المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار وفي بعض الأحيان تستخدم الأماكن لترسيخ السياسات القمعية.

"الشرق الأوسط" اعنلت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 50 متظاهراً بجروح مختلفة جراء اعتداء القوات الاسرائيلية عليهم شرق قطاع غزة خلال مشاركتهم في فعاليات "مسيرة العودة العودة السلمية".

"الشرق الأوسط" أكد مصدر أممي عن التوصل إلى اتفاق بين اسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية وأممية يقضي بإستئناف ضخ الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء في القطاع، وإعادة توسيع مسافة الصيد حتى 20 ميلاً بحرياً وإرجاع إسرائيل 60 مركباً للصيادين محتجزين لديها.

"الشرق الأوسط" قال صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلطسينية، أمس، أن تصريحات المبعوث الأميركي، جيسون غرينبلات تدل إلى مدى استخفاف الفريق الاستيطاني بالعرب وقضاياهم العادلة.

"الشرق الأوسط" أكد المستشار السياسي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس، أن الحالة الصحية للرئيس "تحسنت".

"الشرق الأوسط" شهد حراك الجمعة الـ 19 في الجزائر مواجهات بين رجال الأمن والمتظاهرين الذين طالبوا بالافراج عن شبان رفعوا راية الامازيغ.

"الجمهورية" أعلن مسؤولون أميركيون أن الهجمات بطائرات مسيرة على خطوط الأنابين في السعودية الشهر الماضي نفذت انطلاقاً من أراضي العراق الجنوبية، وكانت الولايات المتحدة تعتقد أن الهجمات على أنابيب النفط انطلقت من اليمن.

"الجمهورية" أعلن المبعوث الاميركي الخاص إلى إيران براين هوك أمس، أن الولايات المتحدة الأميركية لديها دليل على أن هناك 20 قارباً قدموا من الجانب الايراني إلى المياه الاقليمية والاماراتية قبيل اعتداء الفجيرة.