الأخبار/ هيام القصيفي

قالت أن التيار الوطني الحر يخوض معركة التعيينات بفعالية بعدما خاض بنجاح معارك الرئاسة والانتخابات النيابية والحكومة. ونقلت عن مصادره الرسمية الرفيعة المستوى، أن ملء الشواغر الإدارية، والمراكز المسيحية الخالية حالياً، هو جزء لا يتجزأ من الهيكلية العامة للسلطة، وإحدى أدواتها الأساسية لتفعيل الإدارة والمحاسبة. لكن معركته ليست من الباب الذي تصوره قوى سياسية تريد حصتها من التعيينات. لكن الفكرة الجديدة ــــ القديمة هي أن التيار الوطني الحر طرح فكرة المداورة الطائفية في المناصب. ولن يقبل التيار بسلة تعيينات كاملة. فكلما توجّب الأمر إجراء تعيينات، يطرح الأمر على مجلس الوزراء. وكلما استدعت الحاجة الى ملء الشغور ستعتمد التعيينات. ومشكلة ملء الشغور هي الأهم في المرحلة الأولى، وخصوصاً في المناصب الإدارية المسيحية الشاغرة.

الديار/ بروفسور جاسم عجاقة

قال ان تقرير "موديز" حول الوضع المالي للبنان والذي على الرغم من وصفه الواقع بدّقة، لا يُمثّل إستنتاجاً يُمكن البناء عليه، بل هو أقرب إلى جرس إنذار من المرحلة المُقبلة إذا لم يتمّ الإلتزام بنسبة العجز المُتوقّعة. هذه الأخيرة تُعتبر شرّطاً أساسياً للسيطرة على الدين العام نظرا إلى أن الدّولة لم تستطع إستعادة الإنتظام المالي. لذا يعمد التقرير إلى التأكيد على الخطوات الواجب إتخاذها.

الديار / ناجي البستاني

نقل عن مصدر دبلوماسي إنّ الوسيط الأميركي ديفيد ساترفيلد سيُعود إلى بيروت الثلثاء المُقبل، حاملاً معه مجموعة من الإجابات الإسرائيليّة بشأن ما كان تبلّغه ساترفيلد من المسؤولين اللبنانيّين خلال مُحادثاته السابقة معه، في ملفّ ترسيم الحُدود. وبمُجرّد إطلاع ساترفيلد المسؤولين اللبنانيّين على الإجابات الإسرائيليّة على المطالب اللبنانيّة، سيُصبح إطلاق كُرة المُفاوضات غير المُباشرة إعباراً من تموز بيد الجانب اللبناني. وأوضح أنّه في حال وافق الجانب اللبناني على ما يحمله ساترفيلد من ردود إسرائيليّة، سيُصبح الطريق مَفتوحًا أمام إطلاق المُفاوضات في الأسابيع القليلة المُقبلة، أي خلال شهر تمّوز. وفي حال رفض الجانب اللبناني الرُدود الإسرائيلية فهذا سيعني إضطرار الوسيط الأميركي إلى التوجّه مُجدّدًا للقاء المسؤولين الإسرائيليّين، ثم العودة إلى لبنان مرّة أخرى، مع كل ما يعنيه هذا الأمر من تأخير، علمًا أنّه في هذه الحال ستتراجع فرص التفاؤل بشكل ملحوظ، بسبب تمسّك الطرفين بالنقاط الخلافيّة، إضافة إلى التأثير السلبي للتغيير المُرتقب للوسيط الأميركي بسبب قرب تولّي ساترفيلد مهمّاته كسفير للولايات المتحدة الأميركيّة لدى تركيا.

اللواء/ عمر البردان

نقل عن أوساط وزارية خشيتها من تعثر المسار الحكومي إذا بقي الوضع على ما هو عليه دون معالجة جذرية في العمق تضع خريطة طريق واضحة للحل، انطلاقاً مما سبق وتم الاتفاق عليه في البيان الوزاري، وبالتالي فإن مجلس الوزراء مطالب بتزخيم اجتماعاته لإنجاز ما وعد به على صعيد إيجاد الحلول للأزمات الراهنة، في موازاة ضرورة الإسراع في الانتهاء من درس الموازنة في مجلس النواب، حتى يصار إلى إعداد موازنة الـ2020، لاسيما وأنه يمكن اعتبار تقرير "موديز" بمثابة جرس إنذار يوجب التعامل معه بجدية، إذ لا يجوز النوم على حرير إقرار الموازنة لوحده، وإنما ينبغي العمل على تنفيذ كافة البنود الإصلاحية التي التزمت بها الحكومة في مؤتمر "سيدر"، باعتبار أن الدول المانحة تضع لبنان تحت المجهر، ولا يمكن أن تتساهل في حال تقصيره في الشروط المطلوبة منه.

الشرق / يحيى جابر

قال ان الجميع ينتظرون ما سيكون عليه الموقف الاميركي الرسمي من الرفض اللبناني الرسمي لمؤتمر المنامة وصفقة القرن، والانظار تتجه إلى الآتي من الأيام، تنتظر عودة الوسيط الأميركي ديڤيد ساترفيلد لاستئناف المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين، بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، ولا أحد يملك أية إشارات حول ما سيكون عليه الرد الإسرائيلي وما يحمله من جديد لا سيما وأنّ الأجواء المحيطة بساترفيلد لا تؤشر إلى أية إيجابيات، خصوصاً بعد المواقف من "صفقة القرن"… خصوصاً وأنّ الولايات المتحدة تسعى جاهدة لإعادة الاعتبار لوجودها في المنطقة، والتصرّف على أساس من أنها الآمر الناهي وصاحبة الكلمة الأولى والأخيرة وما على الجميع سوى الانصياع؟! وخصوصاً أيضاً أن المنطقة على وجه العموم فوق صفيح ساخن، ومفتوحة على العديد من الاحتمالات على وقع الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران.