روسيا اليوم

المبعوث الأممي إلى اليمن يزور روسيا الأسبوع المقبل

أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، سيزور روسيا بداية الأسبوع المقبل، ثم سيتوجه إلى الإمارات وسلطنة عمان. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي له، الجمعة، إن "المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث يخطط لزيارة روسيا بداية الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك بعد لقاء غريفيث مع نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر في العاصمة السعودية الرياض، حيث بحثا خلاله الخطوات اللازمة للمضي قدماً بعملية السلام في اليمن وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

روسيا اليوم

مسؤولون أمريكيون: الهجمات على الأنابيب السعودية جاءت من أراضي العراق

أعلن مسؤولون أمريكيون أن الجهمات بطائرات مسيرة على خطوط الأنابيب في السعودية، الشهر الماضي، نفذت انطلاقاً من أراضي العراق الجنوبية.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين قالت إنهم على علم بالموضوع، دون أن تكشف عن أسمائهم، بأن المسؤولين الأمريكيين توصلوا إلى هذا الاستنتاج ونقله وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في اتصال هاتفي معه هذا الشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية تريد من بغداد أن تبذل مزيداً من الهجود لـ "كبح لجام المليشيات الموالية لإيران"، بما في ذلك منعها من استخدام الأراضي العراقية للهجمات على المصالح الأمريكية أو حلفاء واشنطن.

وحسب معلومات الصحيفة، فإن الجانب العراقي شكك في استنتاجات الولايات المتحدة وطلب مزيدا من الأدلة.