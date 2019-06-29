وكالة أنباء الإمارات - وام

اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و"ميركوسور"بعد 20 عاماً من المفاوضات

أعلن "جان كلود يونيكر" رئيس المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي وتكتل دول أمريكا الجنوبية التجاري المعروف باسم "ميركوسور" توصلا إلى اتفاق لتحرير التجارة بين الجانبين بعد نحو 20 عاماً من المفاوضات. وسيؤدي الاتفاق إلى قيام سوق حرة تضم حوالي 800 مليون نسمة.

وكالة أنباء رويترز

ترامب يقول لبوتين باستخفاف: لا تتدخل في الانتخابات الأمريكية

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية، متحدثاً باستخفاف فيما يبدو عن فضيحة أدت إلى تحقيق استمر عامين بشأن اتصالات بين حملته الانتخابية والكرملين خلال انتخابات عام 2016. وتحدث ترامب وبوتين للصحفيين وهما في طريقهما للاجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الزعيمان اجتماعاً رسمياً وجها لوجه منذ قمة مثيرة للجدل في هلسنكي في تموز الماضي ومنذ نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية في منتصف أبريل نيسان.

وكالة فرنس برس

ترامب يعتبر أنه "لا داعي للعجلة" بما يتعلق بحل التوترات مع إيران

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "لا داعي للعجلة" بما يتعلق بمسألة حل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والتي أثارت مخاوف من نشوب صراع عسكري. وصرح ترامب في أوساكا حيث يجتمع زعماء العالم للمشاركة بقمة مجموعة العشرين "لدينا كثير من الوقت. لا داعي للعجلة، يمكنهم أخذ وقتهم. لا يوجد إطلاقاً أي ضغط". الا ان تصريحات ترامب هذه تتناقض مع اللهجة العدائية التي اعتمدها في الأيام الماضية.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصيني: منطقة الخليج في مفترق طرق بين الحرب والسلام

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن منطقة الخليج تمر الآن بوضع حساس للغاية وتقف عند مفترق طرق بين الحرب والسلام. صرح بذلك الرئيس شي خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل قمة لمجموعة الاقتصادات العشرين الكبرى (مجموعة العشرين) في مدينة أوساكا اليابانية. وقال الرئيس شي إن الصين تقف دائماً إلى جانب السلام وتعارض الحرب، داعياً جميع الأطراف إلى التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس، وتعزيز الحوار والتشاور، والعمل بشكل مشترك على حماية السلام والاستقرار الإقليميين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بيسكوف: بوتين وترامب تحدثاً عن الحاجة لبدء مفاوضات نزع السلاح

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على اللقاء الثنائي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. وقال بيسكوف "يجب تعلم الدروس من الماضي وعدم استباق الأحداث"، مشيراً إلى أن بوتين وترامب تحدثا عن الحاجة لبدء مفاوضات نزع السلاح النووي". وتابع، خلال حديثه لقناة "روسيا- 24" التلفزيونية: "دعونا نتعلم ونستخلص الدروس الصحيحة من الماضي ودعونا أن لا نستبق الأحداث". ولفت إلى أنه، حتى الآن، يمكن القول أن هناك نية للتحدث بشأن القضايا الحساسة.