الشرق الأوسط

24/6/2019

العلاقة بين السرطان والكهرباء

أطلق على السرطان اسم "الجراح الذي لا يشفى". وعلى سبيل المثال وجد هناك تشابه كبير في عملية تشكل أوعية دموية جديدة عندما تلتئم الجروح وفي عملية تحول الخلايا إلى ورم خبيث. وهناك تغيرات في الإشارات الكهربائية في كلتا الحالتين والفرق هو أنه في السرطان لا تتوقف الإشارات أبدا. وبسبب فشل التواصل بدأت الخلايا تنسى أنها جزء من نسيج متكامل أكبر ولذا تعامل بقية الجسم كبيئة يمكن استغلال مواردها لإطعام نفسها. هذا انحراف كبير عن وجهة النظر السائدة التي سادت على مدى عقود أن ما يحول الخلية السليمة إلى خلية سرطانية هو ببساطة تراكم الأضرار الجينية أو ما هو معروف بالطفرات. نشر مايكل ليفين بحثاً عام 2019 في مجلة Physical Chemistry من جامعة تفتس في الولايات المتحدة، وكان أول من تساءل عما إذا كان عجز الخلية عن التواصل بشكل طبيعي مع بقية أجزاء الجسم له صلة بسلوك السرطان. وهناك أدله متزايدة على ذلك فالحقول الكهربائية الناتجة من ضخ الأيونات عبر الجلد أو أنسجة الأعضاء ترسل إشارات إلى الخلايا لبدء الهجرة وهو الأمر الحاسم في انتشار السرطان في الجسم.

26/6/2019

خلطة من البكتيريا لعلاج الحساسية الغذائية

يولد بعض الأشخاص ولديهم حساسية تجاه تناول بعض الأطعمة مثل الفول أو البيض أو اللبن، وغيرها من الأطعمة، والسبيل الوحيد أمام هؤلاء لتفادي أزمات صحية هو التجنب التام لهذه الأطعمة لكنّ فريقاً بحثياً أميركياً قدم حلاً لهذه المشكلة يعتمد على البكتيريا، وذلك في دراسة نشرة في دورية "نيتشر ميدسين"، بما قد يُمكّن هؤلاء المرضى مستقبلاً من تناول الأطعمة التي حرموا منها. انطلقت فكرة هذا الحل الذي قدمه باحثون من مستشفى بريغهام ومستشفى بوسطن للأطفال من الاتجاهات الحديثة حول الميكروبيوم الشخصي "البكتيريا التي تعيش في أمعاء كل شخص"، وتأثيره على الإصابة ببعض الأمراض، حيث افترضوا أن هناك بكتيريا موجودة في الأمعاء البشرية التي تحمي الأشخاص الذين لا يشتكون من الحساسية الغذائية ولا توجد في الأشخاص الذين يعانون من المرض. ولفهم الكيفية التي قد تؤثر بها أنواع البكتيريا على حساسية الأطعمة، نظر الفريق البحثي في التغيرات المناعية عند كل البشر والفئران، حيث وجدوا أن اتحاد المجموعتين البكتيريتين "العنصوانيات" و "كلوستريديالس" استهدف مسارين مناعيين مهمين وحفّز خلايا "T"، وهي فئة من الخلايا التي تعدل جهاز المناعي، وتغيير ملفها الشخصي لتعزيز الاستجابات المتسامحة بدلاً من استجابة الحساسية.

الشرق

24/6/2019

السمنة المفرطة للحامل تضاعف خطر إصابة طفلها بمرض مزمن

أشارت الأطفال المولودين من أمهات عانين من السمنة المفرطة اثناء فترة الحمل، هم الأكثر عرضة للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري في وقت لاحق من العمر.

والدراسة التي أجرتها جامعة أدنبره، العلاقة بين مؤشر كتلة جسم الأم وخطر التشخيص السريري المؤكد لإصابة الطفل بمرض السكري حتى مرحلة البلوغ. ودرس الباحثون ما يقارب 120 ألف شخص ولدوا بين عامي 1950 و2011، وربطوا بياناتهم مع السجلات الصحية للسجل الوطني لمرض السكري الذي تم تشخيصه في إسكتلندا. وبحسب هيئة الخدمات الصحية البريطانية، فإن الشخص يكون مصابا بوزن زائد إذا تراوح مؤشر كتلة الجسم لديه بين 30 إلى 39.9، وإذا بلغ المؤشر 40 أو أكثر، فيصنف على أنه "يعاني من السمنة المفرطة".

28/6/2019

ابتكار جديد.. روبوت يتحرك داخل الأمعاء لاكتشاف أورام القولون

ابتكر باحثون في بريطانيا روبوت صغير الحجم، يستطيع التحرك داخل الأمعاء والتقاط صور بواسطة الموجات فوق الصوتية، وذلك لاكتشاف أورام القولون. ويحمل الروبوت الجديد اسم "سونوبيل"، وهو يبدو مثل كبسولة مرنة لا يزيد قطرها عن 21 ملليمتراً، وطولها 39 ملليمتراً، وتحتوي مغناطيساً، وكاميرا، ووحدة صغيرة للتصوير بالموجات الصوتية. ومن مزايا هذه الطريقة في التصوير المساعدة في رصد تغيرات الخلايا المرتبطة بمرض السرطان. ومع هذا، فإن "سونوبيل" يعمل بتقنية "التحكم المغناطيسي الذكي"، وتعتمد فكرته على تحريك الروبوت بواسطة المجالات المغناطيسية، ويمرر ذراعاً آلية تحتوي مجموعة من المغناطيسات فوق بطن المريض عند وجود الروبوت في الداخل، ما يؤدي الى تحريك الروبوت عبر الأمعاء.

الجمهورية

25/6/2019

نصيحتان ذهبيتان لمقاومة السكري

كشفت دراستان حديثتان عن نصيحتين مهّمتين للوقاية من الإصابة بمرض السكري. ففي الدراسة الأولى، راقب الباحثون في جامعة ولاية أوهايو الأميركية العادات الغذائية لـ16 رجلاً وامرأة يعانون متلازمة التمثيل الغذائي، التي يتم التشخيص بها في حال معاناة 3 مشكلات صحّية على الأقل من الحالات الآتية: السمنة في منطقة البطن، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة نسبة السكر في الدم، وانخفاض مستويات الكولسترول الجيّد، وارتفاع مستويات التريغليسريد. وتبيّن أنّ أكثر من نصف المشاركين تحسنت لديهم أعراض متلازمة التمثيل الغذائي، وزادت كفاءة أجسامهم في حرق الدهون، بعد اتّباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لمدة 4 أسابيع. أما في الدراسة الثانية التي أجراها باحثون في جامعة شالمر للتكنولوجيا في السويد، فقد تمّت مراقبة 421 شخصاً ممّن أصيبوا بالسكري من النوع الثاني، وقورنت عاداتهم الغذائية مع 421 شخصاً يتمتعون بصحّة جيدة. وحدّد الفريق نحو 30 علامة بيولوجية في عيّنات الدم، وهي عبارة عن جزيئات معينة يمكن استخدامها لقياس مقدار السمك الدهني، كالسلمون والتونة والسردين، له تأثير وقائي من مرض السكري من النوع الثاني، شرط أن يخلو من الملوّثات البيئية.