الأخبار/ إيلي الفرزلي

قال إن اقتراح القانون الذي يسمح بتفعيل عمل الهيئة العليا للتأديب انتقل إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، بدل أن يسلك طريقه نحو المجلس النيابي. من هناك خرجت الاستشارة التي تطلب إعادة النظر بالاقتراح. بعد التدقيق تبين أن الاستشارة نفسها بحاجة إلى إعادة نظر لما تتضمنه من حجج ضعيفة ومخالِفة للقانون.

الأخبار/ هيام القصيفي

رأت أن ما حصل في عاليه لم يكن خطيراً بالمعنى الأمني فحسب، بل خطيراً بمعنى مفهوم الكانتونات الذي يفترض أن تكون القوى السياسية قد تخلت عنه بعد انتهاء الحرب واتفاق الطائف. وقالت: الحشد العسكري الذي واكب جولة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، والتدابير الأمنية والعسكرية التي اتُّخذت، ومشاهد إطلاق النار، أعادت اللبنانيين إلى الثمانينيات. لكن خطورة ما جرى لا تنعزل عن سياق يتكرس في كل لبنان، بحيث باتت المناطق بعد الحرب ترسّخ أكثر فأكثر فكرة التقوقع الطائفي. والمسؤولية تقع على عاتق الجيش الذي من صلب مهماته استباق الحدث وتطويقه قبل أن يحصل، وتقديم نصائح بتفادي المطبات في أوقات حرجة. الجميع أمس كان غائباً عن المسؤولية، لأن ما جرى ليس حادثاً فردياً، بل كان يحتاج إلى تدخل فوري لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لفرض سلطة الدولة، إلا إذا كان الهدف الحقيقي إبقاء النار مشتعلة ودفع كل فريق طائفي إلى التعلق بزعيم طائفته.

البناء / النائب فريد البستاني

رأى أن المطلوب في الجبل ليس من أجل الجبل فقط، بل من أجل لبنان، هو تهدئة المناخات والامتناع عن صبّ الزيت على النار وتغليب منطق العقل والحكمة على العصبية والانفعالات، وإدراك أن الوضع خطير، وأننا لعبنا كثيراً بخيوط وخطوط اللعبة الطائفية فصارت أوتاراً مشدودة جاهزة بأي حركة غير محسوبة أو محسوبة جيداً لحساب الخارج، أن تشعل الفتنة.

الديار/ دوللي بشعلاني

تناولت عودة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة ديفيد ساترفيلد الى بيروت غداً الثلاثاء لاستكمال مهمته في عقد المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية والبريّة. ونقلت عن مصادر ديبلوماسية مواكبة ترجيحها أن يستكمل ساترفيلد مهمّته كوسيط أميركي إلى أنّ يتمّ التوافق بين لبنان والعدو الاسرائيلي على الأقلّ على إطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبريّة، سيما أنّ وجوده في تركيا القريبة جغرافياً من لبنان وإسرائيل يُسهّل عليه التنقّل الى كلّ منهما كلّما دعت الحاجة. ولفتت المصادر إلى أنّه بعد إطلاق المفاوضات قد يتولّى خلفه مساعد وزير الخارجية الأميركية بالأصالة ديفيد شينكر هذه المهمة بدلاً منه، أو أي ديبلوماسي أميركي آخر مطّلع على ملفات المنطقة.

اللواء/ صلاح سلام

قال إن ثمة ملفات في الصيغة اللبنانية لا تحتمل التلاعب بتفاصيلها وبعض وقائعها، ويبدو في كثير من الأحيان أن مجرد تحريكها، هو لعب بالنار، وأشبه بنبش القبور، لإعادة إشاعة أجواء الحقد والكراهية بين المكونات اللبنانية. وقد يكون ما حصل أمس في الشحار الغربي، مناسبة لإعادة تقييم نتائج وجدوى الجولات الأسبوعية التي يقوم بها الوزير جبران باسيل شرقاً وغرباً، وفي مناطق لا وجود فيها لمؤيدي تياره أو لخطابه السياسي. إن الفتنة التي أطلت برأسها في الشحار أمس، تحتاج إلى كثير من الحكمة وضبط النفس لتطويقها، وعدم توسيع رقعة المواجهة بين شباب المنطقة، التي تتوزع إنتماءاتهم الحزبية بين الجنبلاطية والأرسلانية.

الشرق/ وليد الحسيني

قال إنّ الرئيس سعد الحريري في ارتكابه فعل التسوية الرئاسية، يكون قد أخطأ في حق نفسه، لكنه أصاب في حق لبنان. وهكذا تكون قد تغلبت عليه وفيه مقولة والده الشهيد: "لا أحد أكبر من وطنه". واستنتج بأنّ هذه التسوية، ورغم ما حملته من مساوئ، إلا أنها أنقذت البلد من الأسوأ. ولبنان اليوم أكثر حاجة إليها مما مضى. وأكمل قائلاً بأنّ الوحدة الوطنية مفككة، واستمرار التسوية وحده بإمكانه تجميعها مجدداً، ومنعها من التناثر والتصادم، بعد أن ثبّت عجزها عن التلاحم.

الشرق / ميرفت سيوفي

قالت إنّ لبنان لا يحتمل التوتّر الذي عاشه بالأمس خصوصاً أنّ هناك من هو مصرّ على تعبئة الفتنة وإطلاقها متنقّلة في جميع مناطق لبنان، وهذا البلد يحتاج إلى عقلاء حقيقيّين يقدّمون مصلحة البلد على مصالحهم الشخصية ومكاسبهم الآنيّة، وما حدث شديد الخطورة، وإن لم يتم التعاطي معه بتحقيق وقضاء نزيه ستكون مضاعفات التوتر سلبيّة على البلد. والناس لم تعد تحتمل مشهد الدواليب المشتعلة التي تقطع عليهم طرقاتهم، لم يعد مقبولاً أن يفقد اللبناني الشعور بالأمان والأمن، ومن ثمّ نجد في هكذا حكومة مشلولة من يحدّثنا عن "الآمال السياحيّة" لتحسين الوضع الاقتصادي في لبنان.

النهار/ إبراهيم حيدر

تحت عنوان يتراقص على إيقاع الصفقات والتوطين...

رأى أنّ لبنان يراهن اليوم أكثر من أي وقت مضى على المساعدات والقروض المالية الدولية وهي مسألة لن تكون منفصلة عن صفقة القرن وصفقات أخرى في المنطقة من بينها مسألة التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين.

ولفت إلى أنّ المنطقة مقبلة على تحوّلات كبرى، وأنّ قوى التسوية السياسية في البلد تتماهى مع التطورات طالما أنّ لبنان في حاجة إلى المجتمع الدولي لدعمه.

الجمهورية/ نبيل هيثم

أشار إلى أن زوّار واشنطن الذين التقوا مسؤولين أميركيين ينقلون عنهم قولهم اهتمام واشنطن باستقرار لبنان ومساعدته في الحفاظ على وحدته الداخلية الهشة، وأن واشنطن ستواصل برنامج دعمها للجيش اللبناني لكي يتمكن من حماية الاستقرار وأن يكون السلاح في يد الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية الرسمية.

وعرض نقلاً عن مصادره إشارتها إلى ارتياح أميركي من عدم مبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى زيارة سوريا ولقاء الرئيس السوري بشار الأسد.

الجمهورية/ جوني منير

توقع أن يشكّل الأسبوع الطالع مساحة زمنية لامتصاص التوترات التي طبعت الساحة السياسية إثر الاشتباكات المتفلتة بين القوى السياسية، والحادثة الخطيرة التي حصلت أمس في الجبل.

واستبعد حصول أي تفاهم حول سلّة التعيينات بكاملها، متوقعاً حصول مشكلات كبرى حول بعض المواقع الأساسية تصل إلى رسم توازنات داخلية جديدة تحاكي استحقاقات منتظرة وفي طليعتها استحقاق رئاسة الجمهورية.