The Washington Post

الولايات المتحدة لأوروبا: اختاروا بيننا وبين إيران مع إطلاق النظام التجاري الجديد

قال المندوب الأميركي الخاص بإيران براين هوك يوم الجمعة إن الشركات الأوروبية أمام خيار التعامل مع الولايات المتحدة أو التعامل مع إيران، حيث أعلنت أوروبا عن إطلاق نظام جديد يسمح بالتجارة مع طهران.

وجاءت تعليقات براين هوك في الوقت الذي بذلت فيه الدول الأوروبية جهداً أخيراً لمنع إيران من خرق شروط الاتفاق النووي لعام 2015، وهي خطوة قد تزيد من التوترات المتزايدة في الخليج الفارسي.

وتسعى أوروبا جاهدة للتوصل إلى آلية تقنع من خلالها إيران بالبقاء ملتزمة بشروط الصفقة في حين تشتكي طهران من أنها لم تعد ترى الفائدة الاقتصادية للاتفاقية بعد أن انسحبت منها إدارة ترامب وفرضت عقوبات على إيران. وأشارت إيران إلى أنها إذا لم تستفد من أي شكل من أشكال تخفيف العقوبات، فإنها تخطط لتجاوز الحد المسموح به وهو 300 كيلوغرام من الأورانيوم منخفض التخصيب الذي يُسمح للبلد بحيازته بموجب الاتفاق النووي.

ويضيف هذا التهديد من ضرورة تكثيف بريطانيا وفرنسا وألمانيا الجهود لإقامة نظام مقايضة معقد يسمح باستمرار بعض أشكال المبادلات التجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي من أجل منع طهران من خرق الاتفاق. وقالت الدبلوماسية هيلغا شميد بعد اجتماع لمسؤولين من الاتحاد الأوروبي "هذا النظام أصبح شغالاً الآن يعمل الآن" وقالت إنها تتوقع انضمام المزيد من بلدان الاتحاد الأوروبي للتبادل من خلال هذا النظام الجديد.

ويقول المسؤولون الأوروبيون بأن الحفاظ على الصفقة النووية مسألة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران وعملائها في الاستفزازات الأخيرة في منطقة الخليج الفارسي، بما في ذلك الهجمات على ناقلات البتروكيماويات في خليج عمان وإسقاط طائرة استطلاع أميركية من دون طيار فوق مضيق هرمز رغم أن ايران نفت تورّطها في الهجمات على ناقلات النفط.

The Telegraph

سفينة تجسس روسية تتعقب تمارين عسكرية بقيادة بريطانيين في بحر البلطيق

كشف قائد قوة “Task Forc” البريطانية أن سفينة تجسس روسية كانت ترصد التدريبات العسكرية التي تقودها بريطانيا في بحر البلطيق.

وبيّنت التحقيقات أن سفينة Fodor Golovin الروسية كانت تراقب القدرات القتالية البريطانية في بحر البلطيق خلال أكبر انتشار لقوات البحرية الملكية البريطانية في المنطقة منذ قرن.

أكثر من 4000 جندي، بينهم 1100 من مشاة البحرية الملكية، و 44 سفينة من سبع دول أجروا مناورات على مدار الأسابيع الأخيرة في بحر البلطيق.

وتم نشر القوة الاستكشافية المشتركة بقيادة بريطانيا، وهي منظمة دفاعية جديدة تتألف من تسع دول، في المنطقة منذ شهر أيار، بالقرب من جيب كالينينغراد الروسي الحساس ومن المتوقع أن ينتهي هذا الانتشار في تموز من العام الحالي.

وقال العميد البحري جيمس باركين ، قائد فريق المهام البرمائية في المملكة المتحدة في حديث حصري مع صحيفة "تيليغراف" من ليتوانيا، على متن السفينة الملكية HMS Albion "كنا نتوقع إرسال الروس سفينة استطلاعية لرصد تحركاتنا وهذا ما حصل بالفعل وقد أظهرنا لهم أننا لاحظنا وجودهم. وأضاف باركين قائلاً "إذا كنت أتوقع ردة فعل، أو اهتمام المزيد من الأطراف بنا فسيحدث ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة. هذا ما نبتغيه ونتوقعه ونرحّب بذلك كمؤشر على قدرتنا على العمل مع الأصدقاء ".

إلى جانب بريطانيا وليتوانيا ، تتألف القوة الاستكشافية المشتركة بقيادة بريطانيا “JEF” من النروج وفنلندا والسويد وإستونيا ولاتفيا والدنمارك وهولندا في حين تقرر أن يكون مقر هذه القوة في المملكة المتحدة.

روسيا اليوم

الصين تحذر من "مخاطر كبرى" على العالم

حذرت الصين من أن الحمائية و"أساليب المضايقة" تهدد النظام العالمي، ويأتي ذلك في وقت تخوض فيه بكين وواشنطن حرباً تجارية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وانطلقت اليوم الجمعة في اليابان قمة مجموعة "العشرين"، وسط خلافات جيوسياسية وحرب تجارية وانقسامات حول التغير المناخي.

وعلى هامش القمة التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ مع ثلاثة رؤساء أفارقة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الصينية: "أشار جميع القادة في هذا الاجتماع إلى أن النهج الأحادي والحمائية وأساليب المضايقة في تزايد، ما يشكّل خطراً كبيراً على العولمة الاقتصادية والنظام الدولي، وتحديات كبرى للبيئة الخارجية للدول النامية".

وفشلت جهود بكين وواشنطن للتوصّل إلى اتفاق تجاري في مايو الماضي، وتتجه الأنظار الآن إلى اللقاء المرتقب بين الرئيسين الصيني والأميركي السبت في اليابان.

غير أن الخبراء يرون أن الفرص ضئيلة للتوصل إلى اتفاق خلال قمة "العشرين"، معتبرين أن أقصى ما يمكن تحقيقه هو هدنة تحول دون فرض واشنطن رسوماً جمركية مشددة جديدة وتمنع المزيد من التصعيد.

من جهته حث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، زعماء دول مجموعة "العشرين" على توجيه رسالة قوية لدعم التجارة "الحرة والنزيهة وغير المقيدة".