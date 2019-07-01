الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري يجري اتصالات مع الاشتراكي والديمقراطي وباسيل والغريب وأمنيين لتهدئة الوضع في عاليه

أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سلسلة اتصالات شملت وزير الخارجية جبران باسيل والمسؤولين في قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير المخابرات في الجيش، تركزت على ضرورة تطويق الإشكال الحاصل في الجبل وبذل أقصى الجهود الممكنة لتهدئة الأوضاع وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وكالة أنباء رويترز

ماكرون يتوقع اختيار المناصب الثلاثة الكبرى في الاتحاد الأوروبي يوم الأحد

توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتخاذ قرار بشأن المناصب الثلاثة الكبرى في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لقادة الاتحاد يوم الأحد على أن يتم اتخاذ قرار بشأن رئيس البنك المركزي الأوروبي المقبل في وقت لاحق على الأرجح.

وقال ماكرون للصحفيين لدى وصوله لحضور قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل "من المهم بالنسبة لي أن نتمكن من الخروج من هذا المجلس بإجابات وبالفريق الجديد."

وكالة فرنس برس

ترامب يلتقي كيم ويقوم بخطوات تاريخية على أرض كوريا الشمالية

غادر الرئيس الأميركي مساء الأحد سيول على متن الطائرة الرئاسية الأميركية "إير فورس وان"، في ختام زيارة تاريخية لشبه الجزيرة الكورية، وطأت خلالها قدماه أرض كوريا الشمالية في خطوة هي الأولى لرئيس أميركي.

ويُفترض أن يعود ترامب إلى واشنطن بعد أن التقى الأحد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

وأتاح هذا اللقاء استئناف المحادثات بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي، بعد حوالى عام من قمّتهما الأولى في سنغافورة وفشل قمتهما الثانية في هانوي في شباط/فبراير الماضي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بدء إنتاج منظومة "إس-500" الروسية للدفاع الجوي

أعلن المدير العالم لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيمزوف، اليوم الأحد، أن إنتاج أحدث نظام للدفاع الصاروخي "إس-500" بدأ في روسيا.

وقال تشيمزوف في مقابلة مع قناة "روسيا 1": لقد بدأنا بالفعل في إنتاج منظومة "إس-500". إنها منظومة أكثر حداثة (من منظومة "إس-400")، ولا أريد التحدث عنها".

يذكر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس — 500 "بروميثيوس " قادرة على تدمير الصواريخ الباليستية المهاجمة والوحدات القتالية للصواريخ العابرة للقارات، بالإضافة إلى أهداف آيروديناميكية، أي الطائرات والطائرات بدون طيار والمروحيات، ويبلغ مدى إطلاق صاروخها — 600 كيلومتر.