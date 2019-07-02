TL

تواصل لجنة المال النيابية درس مشروع قانون الموازنة الذي يمكن القول إنه أصبح منجزاً.

في بعبدا اجتماع بين الرئيسين عون والحريري سبق اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الاستثنائي الذي خرج بقرارات حاسمة بتوقيف المسؤولين عن أحداث الأمس. والوزيرة الحسن تؤكد أن الأمور ذاهبة نحو التهدئة.

المنار

أشعل العدو الصهيوني سماءنا بطائرات خرقت السيادة اللبنانية مستهدفة الأراضي السورية، والحصيلة أربعة من الشهداء المدنيين الأبرياء بينهم طفل رضيع وعدد من الجرحى..

سوريا تصدت للعدوان فأسقطت عدداً من الصواريخ المهاجمة قبل أن تصيب أهدافها، فيما وصلت الأخرى إلى ريفي دمشق وحمص..

nbn

تصدرت الأحداث الأمنية التي وقعت في عدد من قرى قضاء عاليه المشهد والمتابعة، واستدعت الدعوة إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع في بعبدا خلص إلى قرارات وصفت بأنها حاسمة بإعادة الأمن إلى المنطقة ومن دون إبطاء أو هوادة، وتوقيف جميع المطلوبين وإحالتهم إلى القضاء الذي باشر تحقيقاته.

وفي عين التينة حضرت أحداث الجبل في سلسلة اتصالات أجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتطويق ذيول ما حصل.

mtv

أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" بلال عبدالله في حديث له، إلى أنّه "بعد المواكبة لكافة جلسات نقاش مشروع الموازنة والاطلاع عن كثب على ما ورد فيها من فصول وبنود وبرامج قوانين زادت القناعة أكثر بأن كل القطاعات على التقاعد وصناديق تعاضد القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية لم تكن ضرورية.

NTV

انعقد مجلس الدفاع الأعلى، فيما دعا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى التهدئة وعدم إقحام الأجهزة الأمنية في الخلافات السياسية وأعلن أن المجلس اتخذ قرارات حاسمة بإعادة الأمن إلى المنطقة التي شهدت الأحداث الدامية.

المستقبل

دعا رئيس الحكومة سعد الحريري الجميع إلى التهدئة مشدداً على ضرورة المعالجة السياسية اللازمة وعدم إقحام الأجهزة العسكرية والأمنية بالخلافات السياسية.

اجتماع أعقبه رئيس الجمهورية باستقبال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، واطلع منهما على الملابسات التي رافقت الأحداث التي وقعت أمس في منطقة عاليه.

OTV

في حال شئتم أن تتصفحوا حساب الوزير جبران باسيل عبر تويتر في هذه الأثناء، ستجدون أن التغريدة الأخيرة يعود مكانها إلى صوفر، وتاريخها إلى الثانية والثلث تقريباً من بعد ظهر أمس الأحد في 30 حزيران، أي قبيل توجهه الذي كان مقرراً إلى بلدة كفرمتى، من ضمن جولته في قضاء عاليه، وقد جاء فيها ما يلي: "التيار الوطني الحر يجمع ولا يفرق، ويأتي بالخير والإنتاج والحيوية والحركة والإيجابية، ويبعث الرسائل الطيبة للمهجر كي يعود، والمصطاف حتى يرجع، والسائح كي يأتي ليزور".

LBC

ما هو انعكاس حادثة الجبل على وضع الحكومة؟ كيف سيجلس الوزيران أكرم شهيب وصالح الغريب وجهاً لوجه؟

الميادين

طالبت ​قوى الحرية والتغيير​ بالسودان​ بـ"تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مسنودة إقليمياً للكشف عن الجناة، وتحقيق العدالة لشهداء المجازر منذ 11 نيسان الماضي"، داعيةً إلى "تسليم مقاليد الحكم في البلاد فوراً لسلطة انتقالية مدنية".

الجزيرة

أعلنت ​رئاسة الجمهورية​ التونسية أن "​رئيس الجمهورية​ ​الباجي قايد السبسي​ غادر المستشفى العسكري بتونس نحو مقر إقامته بقرطاج بعد تلقّيه العلاج اللازم وتعافيه". وأشارت الرئاسة إلى أن "رئيس ​الدولة​ يتقدم بخالص تقديره وامتنانه للفريق الطبي بالمستشفى العسكري ويشكر كل من سأل للاطمئنان على صحته".

العربية

أكد رئيس المكتب الرئاسي في ​إيران​ ​محمود واعظي​ إنجاز جميع المشاريع التنموية رغم الحظر الأميركي ومشاكله في البلاد، مشيراً إلى أن "محافظة ​خراسان​ الشمالية، شمال شرق تتمتع بطاقات عديدة وجيدة في مجالات ​الزراعة​ والسياحة و​الصناعة​ والمناجم".