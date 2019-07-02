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لبنان الحر
التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، يرافقه وفد ضم: وزير الصناعة وائل أبو فاعور، الوزير السابق غازي العريضي، عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، ونائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي للشؤون الخارجية دريد ياغي.
صوت لبنان
استغرب النائب علي المقداد قرار إقفال مركز السجل العدلي في بعلبك، وقال: "هذا المركز هو الوحيد في محافظة بعلبك الهرمل، وخلال لقاء نواب التكتل مع معالي وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن يوم الجمعة الفائت، تم طرح ضرورة استحداث مركز للسجل العدلي في مدينة الهرمل.
radio orient
أكد النائب ميشال ضاهر في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "التضامن مع أهالي الشهداء الذين سقطوا بالأمس"، مقدماً التعازي لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان"، معتبراً أن "التجني على مدير المخابرات العميد طوني منصور حول الاستهداف هو أمر مرفوض بالمطلق".
اذاعة النور
علق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون في حديث تلفزيوني على حادثة قبرشمون بالأمس، مؤكداً أن "كل الأراضي اللبنانية لكل اللبنانيين ونحن نرحب بالجميع في المناطق التي لدينا نفوذ فيها وأهلاً وسهلاً بهم".
صوت المدى
أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن "انتهاء الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة بإقرار موازنات وزارة الخارجية، وزارة المالية مع كلفة لخدمة الدين تبلغ للأسف 5.5 مليار دولار سنوياً وإقرار قسم من موازنة وزارة الاتصالات بانتظار استكمالها في جلسة أخرى ستتطرّق إلى تحويلات الاتصالات إلى الخزينة كما ستبحث في هيئة "أوجيرو".