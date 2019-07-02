لبنان الحر

التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، يرافقه وفد ضم: وزير الصناعة وائل أبو فاعور، الوزير السابق غازي العريضي، عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، ونائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي للشؤون الخارجية دريد ياغي.

صوت لبنان

استغرب النائب ​علي المقداد​ قرار إقفال مركز السجل العدلي في ​بعلبك​، وقال: "هذا المركز هو الوحيد في محافظة ​بعلبك الهرمل​، وخلال لقاء نواب التكتل مع معالي وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ يوم الجمعة الفائت، تم طرح ضرورة استحداث مركز للسجل العدلي في مدينة الهرمل.

radio orient

أكد النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "التضامن مع أهالي الشهداء الذين سقطوا بالأمس"، مقدماً التعازي لرئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال إرسلان​"، معتبراً أن "التجني على مدير المخابرات العميد طوني منصور حول الاستهداف هو أمر مرفوض بالمطلق".

اذاعة النور

علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ في حديث تلفزيوني على حادثة قبرشمون بالأمس، مؤكداً أن "كل الأراضي اللبنانية لكل اللبنانيين ونحن نرحب بالجميع في المناطق التي لدينا نفوذ فيها وأهلاً وسهلاً بهم".

صوت المدى

أعلن عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن "انتهاء الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة بإقرار موازنات ​وزارة الخارجية​، ​وزارة المالية​ مع كلفة لخدمة الدين تبلغ للأسف 5.5 مليار ​دولار​ سنوياً وإقرار قسم من موازنة ​وزارة الاتصالات​ بانتظار استكمالها في جلسة أخرى ستتطرّق إلى تحويلات الاتصالات إلى الخزينة كما ستبحث في هيئة "أوجيرو".