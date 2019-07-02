الجزيرة - السعودية

ولي العهد: اليابان دولة عزيزة وعلاقتنا معها تاريخية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وذلك في مدينة أوساكا اليابانية. وقد عقد سمو ولي العهد، ودولة رئيس الوزراء الياباني اجتماعاً، رحب في بدايته دولة رئيس الوزراء الياباني، بسمو ولي العهد، معرباً عن شكره لسموه على مشاركته في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في أوساكا والمساهمة في إنجاحها.

البيان - الإمارات

الإمارات الأولى إقليمياً والـ16 عالمياً على مؤشر الشهرة

احتلت الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والترتيب الـ 16 عالمياً على مؤشر الشهرة العالمي لعام 2019 متقدمة من المركز السادس والثلاثين في العام 2018، والمركز السابع والعشرين عام 2017، متفوقة على دول مثل كوريا الجنوبية وبلجيكا وإسبانيا وهونغ كونغ وروسيا. ويقيس المؤشر شهرة الدول على أساس عناصر تشمل المنتج الثقافي، والجهود التي تبذلها الدولة لتحسين البيئة، مدنية سياسات الدولة، وجاذبيتها للعالم الخارجي، ومكانتها العالمية. ولم تتضمن المراكز العشرين الأولى التي تشمل دولة الإمارات أي دولة عربية. وتضمن المؤشر الصادر عن معهد الشهرة العالمي 75 دولة على مستوى العالم، وجاءت اليابان والنرويج وسويسرا والسويد وفنلندا في المراكز الخمسة الأولى.

أخبار الخليج - البحرين

الوكيل المساعد للإذاعة والتلفزيون: ماضون بالعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز مكانة المملكة في المحافل الدولية

أكد السيد عبدالله خالد الدوسري وكيل وزارة شؤون الإعلام المساعد للإذاعة والتلفزيون أهمية العمل بروح الفريق الواحد والمضي قدما في كل ما من شأنه ان يعزز من مكانة ​مملكة البحرين في المحافل الدولية المختلفة، لافتاً إلى أن البرامج الإذاعية والتلفزيونية اليوم يتم العمل عليها وفق منهجية مدروسة ترسخ مبادئ وقيم المواطنة وتتيح فرصة للطاقات الشبابية على الإبداع. وكانت وزارة شؤون الإعلام قد حصدت عددا من الجوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته العشرين ​التي​ ​أقيمت​​ مؤخرا في الجمهورية التونسية.

الأنباء - الكويت

الشميمري لـ "الأنباء": العمل جار لتوقيع اتفاقية استضافة الكويت لمقر المحكمة الدولية للتحكيم

كشف رئيس اللجنة المالية والإدارية في المحكمة الدولية للتحكيم والمستشار لدى محكمة العدل الدولية المستشار طارق الشميمري عن العمل بشكل حثيث على توقيع اتفاقية استضافة مقر للمحكمة الدولية للتحكيم في الكويت ليكون أول فرع للمحكمة خارج مدينة لاهاي الهولندية. وأضاف في تصريح خاص لـ "الأنباء" أنه يجرى حاليا تبادل مسودة اتفاقية إقامة المقر بين الكويت والمحكمة الدولية، لافتاً إلى وجود جهود مميزة وداعمة من قبل وزير العدل د.فهد العفاسي مع وزارة الخارجية لتسريع إجراءات انتهاء مسودة الاتفاقية.