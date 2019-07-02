الأخبار/ نقولا ناصيف

قال: انفجر النزاع الدرزي - الدرزي في الشارع، ومن داخل الطائفة. من صنع أهل البيت، إلا أن أكثر من فريق بات معنياً به، من غير أن يعني ذلك أنه مستفيد منه. ليس هذا النزاع، غير المستجد ولا العفوي طبعاً، سوى واحدة من الحلقات التي تكفلت بها تسوية 2016 على طريق بناء توازنات داخلية جديدة على أنقاض الحقبات الماضية وحققت نجاحاً مهماً على صعيد تفكيك التحالفات تلك الفترة، وباتت الآن في صدد إنهاء أدوار رجالها. ورأى أن فريقين رئيسيين، من غير أن يكونا متورطين مباشرة في الاشتباك الدرزي - الدرزي، يُفصح دوراهما عن أنهما ليسا متفرجين على ما تشهده الطائفة تلك: أول الفريقين حزب الله الذي يشوب علاقته بجنبلاط تردٍ مفتوح على ملفات إقليمية ومحلية وفيرة، من غير أن يفضي إلى صدام لا يريده الطرفان. والثاني التيار الوطني الحر، الذي يخوض بدوره مواجهة مع جنبلاط، لكن بمضمون غير "عقائدي" كالذي مع حزب الله، بل محض محلي، مرتبط بالتمثيل الانتخابي والانتشار الحزبي.

الأخبار/ هيام القصيفي

قالت إن الحزب التقدمي الاشتراكي أوعز إلى كل المعنيين أمس في منطقة عاليه بضرورة منع أي تصعيد وسحب أي عنصر توتر، لا سيما في منطقة بحمدون، والتواصل مع المعنيين على الأرض من فاعليات لحصر ذيول الحادث. وبقدر ما شدّ رئيس الحزب وليد جنبلاط عصب جمهوره، فإن الواقع على الأرض يحتاج إلى جهود حثيثة سياسية وأمنية لتطويقه، و كان الرئيس الحريري حاسماً في إبعاد المسؤولية عن أي جهاز أمني أو عسكري أو الكلام عن تقصير ما. كان واضحاً بإشارته إلى أن الخلافات السياسية أوصلت لبنان إلى هذا الحد من الاحتقان، وانه يجب تطويق ذيول الحادثة في الأمن والقضاء، وفي السياسة أيضاً.

اللواء/ معروف الداعوق

اعتبر أن جلسة مجلس الوزراء اليوم تشكل امتحاناً صعباً في كيفية تعاطي الحكومة ومقاربتها لملف الحادث المأساوي الذي وقع يوم الأحد الماضي في بلدة كفرمتى الجبلية ومدى إمكانية توافق الأطراف المشاركين فيها وقدرتهم على الاتفاق في ما بينهم على آلية أو قرار موحد لمعالجة ذيول هذا الحادث ومنع تداعياته السلبية الخطيرة على الوضع العام في البلد ككل وتوفير مقومات استمرار الحكومة في مسيرتها وتمكينها من الانطلاق قدماً للقيام بالمهمات المنوطة بها في أجواء مؤاتية ومريحة.

الديار/ ايمن عبدالله

قال إنه في الوقت الذي يستعد فيه المجلس النيابي اللبناني لإقرار موازنة مدروسة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، بالتزامن مع إطلاق أولى بوادر صفقة القرن، عبر الترغيب الاقتصادي للدول المعنية بها ومن ضمنها لبنان، جاءت وكالة "موديز" بتقريرها الجديد الذي أعادت بواسطته تذكير لبنان بوضعه المالي السيئ، فأبقت على تصنيفها “C aa1” الذي أعطته للبنان بداية العام الحالي، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول العلاقة بين صفقة القرن وتصنيف "موديز" وغيرها من الوكالات المالية العالمية.

الديار/ ابتسام شديد

تناولت خلاف التيار الوطني الحر وتيار المردة، وقالت ما لا يقوله الحزبيون في الجلسات الخاصة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عنه مواقف شخصيات وقيادات الطرفين، فلا التقاء في السياسة ولا حول الملفات السياسية المطروحة ولا شيء يجمع بين المردة والتيار في المرحلة الراهنة. خلاف مسيحي طويل عريض لم ينته بعد ولن يوضع له حد في المدى القريب، فليس من مصلحة التيار أن يتصالح مع سليمان فرنجية وليس هناك مكسب لفرنجية في وضع اليد مجدداً مع جبران باسيل. فبين الطرفين معركة سياسية انفجرت في الانتخابات الرئاسية وكان لها تراكمات كثيرة سابقة ومفعولها يمتد إلى الانتخابات الرئاسية المقبل.

الشرق/ خليل الخوري

تناول تفلت السلاح وما حصل في منطقة عاليه، وقال: لولا مبادرة الرئيس ميشال عون لقلنا إن هيبة الدولة قد سقطت فعلياً في الجبل. إلاَّ أنَّ مسارعته إلى الاتصال بالرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري ووزيري الدفاع والداخلية، ناهيك بذوي الصلة بالأحداث في الجبل.. هذه المسارعة حفظت للدولة ما تبقى من هيبتها، ودعمها دعوة فخامته المجلس الأعلى للدفاع إلى الاجتماع.. حتى إذا صدرت عنه، أمس، المقررات الحاسمة أدركنا أن الدولة تأخذ الأمر بجدية، وأنَّ الحال سائرة إلى تنفيذ القانون.. وإن كانت العبرة في التنفيذ. لذلك نناشد فخامة الرئيس العماد ميشال عون أن يشرف شخصياً، على تنفيذ قرارات "الأعلى للدفاع"، بالتشدد الكامل، وسوق الذين شاركوا في الحدث الإجرامي الخطير فخورين أمام القضاء ليصدر في حقهم أقسى العقوبات.

الجمهورية/ عماد مرمل

أشار إلى أنّ الأحداث الدامية في منطقة عاليه أظهرت أنّ المصالحة المفترضة في الجبل لا تزال هشّة، في حين تبدو الأرض مزدحمة بالهواجس المتبادلة القابلة للانفجار في أي لحظة.

ولفت إلى أنّ الوزير صالح الغريب مدعوماً من حلفائه في " التيار" الوطني الحر" و "حزب الله" سيرفع سقفه السياسي في جلسة مجلس الوزراء وسيطلب أن تستنكر الحكومة الاعتداءات التي وقعت في الشحار الغربي في عاليه وأن تتضامن معه في اعتباره وزيراً تعرّض لمحاولة اغتيال.

الجمهورية/ طوني عيسى

ذكّر بحرب الجبل التي اندلعت في العام 1983 والتي وقعت حينها نتيجة تقاطع مصالح إقليمية على التفجير وتنازع مصالح محلية، متسائلاً من يضمن اليوم عدم حصول تقاطع مصالح إقليمية في لحظة معينة على الخريطة فيما القوى المحلية غارقة في نزاعاتها وسط ملامح انهيار؟