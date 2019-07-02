The NewYork Times

رئيس الوزراء العراقي يحاول السيطرة على الميليشيات ورفع قبضتها عن الاقتصاد

أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمراً يوم الاثنين لكبح جماح الجماعات المسلحة المعروفة باسم قوات التعبئة الشعبية في محاولة للحد من نفوذها المتزايد على قطاعات من الاقتصاد العراقي وسيطرتها على نقاط التفتيش في بعض المحافظات.

وكان رئيس الوزراء عرضة لضغوط مارستها الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية التي تخشى توسّع النفوذ الإيراني في العراق خاصة وأن بعض هذه الجماعات المسلحة تربطها علاقات مع إيران.

في آذار 2018، حاول سلف السيد مهدي، حيدر العبادي، وضع حد لاستقلالية اليمليشيات بجعلها جزءاً من قوات الأمن في البلاد بشكل رسمي إلا أنها ظلت مستقلّة إلى حد كبير.

وأتى المرسوم الذي أصدره السيد مهدي ليعيد تأكيد الأمر الصادر عن السيد العبادي لا بل ذهب أبعد من ذلك بإصدار أوامر للميليشيات تقضي بمغادرة مقرّاتها العسكرية المحلية وإغلاق مكاتبها الاقتصادية المزعومة.

ورحّب العديد من مجموعات التعبئة الشعبية بالمرسوم، بما في ذلك أكبر المجموعات وأكثرها قوة. وقالت كتائب السلام، المرتبطة بالزعيم مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي، إنها بدأت تضع القواعد الجديدة موضع التنفيذ.

وقال صفاء التميمي، المتحدث باسم الكتائب: "من اليوم قمنا بتفكيك كتائب السلام، وقد أصبحت الآن منفصلة عن مقتدى الصدر، وسنُعرف من الآن فصاعداً باسم الألوية 313 و 314 و 315. وأضاف "نحن نتنازل عن اسم " كتائب السلام" على الرغم من أننا نحب هذه التسمية - لكننا سنلتزم بالإجراءات وسنكون تابعين لسلطة رئيس الوزراء."

The Guardian

مخططات ترامب للاحتفال بعيد الاستقلال تتضمن استعمال آليات عسكرية بالرغم من المخاوف

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين إن عرض الدبابات العسكرية الأميركية سيكون جزءاً من حدث خاص يتم تنظيمه في الرابع من يوليو في واشنطن وقد شاهد مصوّر "أسوشياتد برس" ما لا يقل عن دبابتين من طراز "أم1 إيه 1 أبرامز" وآليتين من طراز برادلي القتالية على عربة مسطحة في سيارة عند الجهة الجنوبية الشرقية لواشنطن.

وكانت الشرطة العسكرية تحرس المركبات التي كانت ظاهرة أمام المارّة على الطرق القريبة.

وصرّح مسؤول أميركي لوكالة "أسوشيتد برس" أن المركبات العسكرية التي ستُستخدم في احتفال عيد الاستقلال في الرابع من تموز قد تم تخزينها في ساحة السكك الحديدية.

وكان ترامب قد بدأ بالمطالبة بتنظيم عرض عسكري للدبابات وغيرها من الآليات في العاصمة بعد أن شاهد عرضاً مشابهاً في يوم الباستيل في باريس عام 2017. وتم في النهاية وضع هذه الخطة على الرف بسبب الكلفة العالية، على الرغم من أن ترامب بدا متمسكاً بهذه الفكرة.

واعترض المسؤولون المحليون في العاصمة أيضاً على الأضرار التي تسبّبها الدبابات المدرّعة الثقيلة في شوارع المدينة.

وقال ترامب يوم الاثنين من المكتب البيضاوي "يبدو أنه لدينا بعض الدبابات المتمركزة في الخارج".

روسيا اليوم

مصادر تركية: أنقرة ستنظر في شراء مقاتلات روسية في حال عدم حصولها على "إف-35"

أوردت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر تركية، أن أنقرة ستنظر في إمكانية شراء طائرات حربية روسية في حال عدم حصولها على مقاتلات "إف-35" الأميركية.

وقال أحد المصادر للوكالة: "في حال إقصاء تركيا من برنامج إف-35، فإنها ستبحث عن بدائل بما فيها مقاتلات روسيا، ريثما تشتغل بتصميم طائرات حربية وصواريخ باليستية محلية الصنع".

وكان البنتاغون أعلن سابقاً أن تركيا لن تحصل على مقاتلات "إف-35" الأميركية من الجيل الخامس، في حال استكمالها الصفقة المبرمة مع روسيا بخصوص اقتناء منظومات الصواريخ "إس-400" المضادة للجو.

وتلوّح الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا في حال عدم تخليها عن شراء منظومات "إس-400"، التي يمكن لروسيا أن تستخدمها، بحسب واشنطن، للحصول على معلومات عن مقاتلة "إف-35" المستحدثة.

وأشار مسؤولون أتراك طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لـ "بلومبرغ" إلى أن أنقرة تعتبر منظومات "إس-400" الروسية أفضل من بديلتها الأميركية "باتريوت"، وترى أن الصواريخ الروسية قادرة على حماية عاصمة البلاد ومدينة اسطنبول. وأضاف المسؤولون أن تركيا، في انتظار عقوبات واشنطن المحتملة، اشترت قطع غيار للمعدات العسكرية الأميركية التي تستخدمها القوات المسلحة التركية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع قناة "NTV" التلفزيونية الوطنية، أن بلاده ستتسلّم منظومات الصواريخ الروسية في غضون 10 أيام، معرباً عن ثقته بأن تركيا ستتجاوز الخلاف مع الولايات المتحدة حول موضوع شراء هذه المنظومات "من دون أي مشكلة".