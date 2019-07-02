وكالة الأناضول

رئيس البرلمان التركي: الكفاح ضد الإرهاب يتطلب مصداقية وشمولية

أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الاثنين، أن الكفاح ضد الإرهاب يتطلب مصداقية وشمولية، وأن بلاده تسعى لأن تكون في مقدمة الدول التي تكافح التنظيمات الإرهابية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في منتدى تطوير العمل البرلماني بالعاصمة الروسية موسكو. وأوضح شنطوب أنه لا فرق بين داعش وغولن و"بي كا كا"، وأنه من الخطأ التفريق بين التنظيمات الإرهابية حسب مقتضيات الحاجة والمصلحة. وأضاف أن التغييرات التي تعصف بالعالم في الوقت الراهن، تجلب معها العديد من المخاطر والتهديدات، لافتاً في هذا السياق إلى أهمية تفعيل الدبلوماسية والتعاون والحوار. وأشار إلى الموقع الجغرافي الحساس لتركيا قائلاً: "مشاكل الإرهاب والهجرة الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في منطقتنا، يفرض على تركيا اتباع سياسة خارجية صارمة وقوية، وعلى أنقرة أن تكون قوية في الميدان." وأكد أن تركيا تتبنى مبدأ المبادرة والحفاظ على القيم الإنسانية في سياساتها الخارجية، وأن أنقرة تسعى للإسهام إيجاباً في إحلال الأمن والاستقرار والرخاء في منطقة الشرق الأوسط. وذكر أن أنقرة تسعى من خلال مسار أستانة، لتهدئة الوضع الميداني في سوريا، وتدعم مسار جنيف لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد رئيس البرلمان التركي أن بلاده تعارض أي خطوة من شأنها إلحاق الضرر بمبدأ حل الدولتين.

وكالة أنباء رويترز

وزير خارجية بريطانيا يقول سننسحب من الاتفاق النووي إذا انتهكته إيران

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت يوم الاثنين إن بريطانيا ستتخلى عن الاتفاق النووي إذا انتهكته إيران. جاء ذلك عقب إعلان إيران يوم الاثنين تجاوز حد مخزون اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية في عام 2015. وقال هنت، وهو أحد اثنين يتنافسان على خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لتلفزيون سكاي نيوز إن بريطانيا ما زالت تدعم الاتفاق. وأضاف نرغب في الحفاظ على ذلك الاتفاق لأننا لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية، لكن إذا انتهكت إيران الاتفاق فسوف ننسحب منه أيضاً.

وكالة فرنس برس

ايران تخل للمرة الأولى بالتزام ينص عليه الاتفاق النووي لعام 2015

أعلنت إيران الخميس أنها تجاوزت السقف المحدد لمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ما يعني الإعلان للمرة الأولى عن إخلالها بالتزاماتها الدولية الواردة في هذا الإتفاق. وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لوكالة ايسنا شبه الرسمية "لقد تجاوزت ايران سقف ال300 كلغ" من مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب. ويأتي هذا الإعلان الذي وصفته لندن بـ"المقلق جداً"، متزامناً مع توتر شديد مع الولايات المتحدة، وتزايد المخاوف من تصعيد عسكري في منطقة الخليج الاستراتيجية. وكانت العلاقة بين طهران وواشنطن وصلت الى مستوى خطير من التوتر مع قيام إيران في العشرين من حزيران/يونيو بإسقاط طائرة مسيرة أميركية. وفي حين تؤكد ايران أن الطائرة كانت في الأجواء الإيرانية، تقول الولايات المتحدة العكس. وفي وقت لاحق، أكد ظريف أن إيران لم ترتكب خطأ. وكتب في تغريدة "لم ننتهك الاتفاق النووي". وأضاف أن إيران "ستتراجع" عن قرارها فور التزام الدول الأوروبية الثلاثة بواجباتها في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكلفة التحقق من تطبيق طهران الاتفاق النووي، أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصبّ تجاوز بالفعل الحدّ المسموح به، بحسب المتحدث باسم الوكالة الأممية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تركيا تبحث إمكانية شراء مقاتلات روسية في حال رفضت واشنطن تزويدها بطائرات "إف-35"

أفادت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الإثنين، بأن تركيا ستبحث إمكانية شراء طائرات مقاتلة روسية في حال رفضت الولايات المتحدة تزويدها بطائرات "إف-35". وكانت السلطات التركية قد شددت سابقاً على أنها لن تتخلى عن خطط شراء المضادات الجوية الروسية "إس-400". وتهدد الولايات المتحدة تركيا بالعقوبات في حال شرائها هذه الأنظمة بما في ذلك بتأجيل أو رفض بيعها طائرات "إف-35" الحديثة. وكان ترامب أعلن في مؤتمر صحافي، يوم السبت، في ختام قمة مجموعة العشرين أن "صفقة "إس-400" بين تركيا وروسيا معقدة للغاية، لكن سيجري العمل على حل هذه المسألة". وتشهد العلاقات الأميركية التركية توتراً كبيراً بسبب صفقة صواريخ "إس-400" التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو. وتصر أنقرة على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، بينما تعارض واشنطن تلك الصفقة، وتحاول الضغط على الحكومة التركية من أجل التراجع عنها. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إيقاف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات "إف-35" في قاعدة جوية أميركية بولاية أريزونا، وأمهلت أنقرة حتى يوم 31 تموز/ يوليو الجاري، للتراجع عن شراء "إس-400" من روسيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف يعلق على الاستهداف الإسرائيلي لدمشق وحمص

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تدرس بيانات الضربة الإسرائيلية التي وقعت الليلة الماضية في محيط دمشق، وأكد أن موسكو تدعو لاحترام القوانين الدولية. وأكد لافروف: "بلدنا سوف يبني تقييماته على القرارات الحالية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وأشار لافروف إلى أهمية احترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لافتاً إلى أن موسكو تعتبرها منطلقاً لتقييم أي أفعال تقوم بها أية جهة في المنطقة. وكان التلفزيون الحكومي للجمهورية العربية السورية قد نشر لقطات عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف سوريا أمس الأحد. ووفقاً لوسائل الإعلام السورية، قتل نتيجة الهجوم على أطراف العاصمة، أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 20 بجراح بدرجات متفاوتة من الشدة. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لوكالة "سبوتنيك" أن العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له الأراضي السورية، الليلة الماضية، شاركت فيه بوارج إسرائيلية من البحر. وقالت المصادر "إن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط الصواريخ التي أطلقتها بوارج إسرائيلية من البحر قبل وصولها إلى أجواء المياه الإقليمية السورية، مشيرة إلى أن صواريخ "إس200" في منظومة الدفاع الجوي السورية أسقطت ستة صواريخ إسرائيلية كانت تستهدف مواقع عسكرية في حمص".