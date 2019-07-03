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Published by lebarmy12 on أربعاء, 07/03/2019 - 11:03
Ar
- 40 hurt, 60 arrested as Ethiopians protest police brutality; PM calls on masses to stop blocking roads
- إصابة 40 شخصاً واعتقال 60 آخرين خلال تظاهر الأثيوبيين ضد عنف الشرطة، ورئيس الوزراء يدعو الحشود إلى التوقف عن إقفال الطرقات
- Netanyahu calls for automatic European sanctions on Iran over uranium breach
- نتنياهو يدعو إلى فرض عقوبات أوروبية تلقائية على إيران بسبب خرقها لشروط الاتفاقية
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Date:
الأربعاء, يوليو 3, 2019