Published by lebarmy12 on أربعاء, 07/03/2019 - 11:03
Ar
  • 40 hurt, 60 arrested as Ethiopians protest police brutality; PM calls on masses to stop blocking roads
  • إصابة 40 شخصاً واعتقال 60 آخرين خلال تظاهر الأثيوبيين ضد عنف الشرطة، ورئيس الوزراء يدعو الحشود إلى التوقف عن إقفال الطرقات
  • Netanyahu calls for automatic European sanctions on Iran over uranium breach‏
  • نتنياهو يدعو إلى فرض عقوبات أوروبية تلقائية على إيران بسبب خرقها لشروط الاتفاقية
Press: 
Ynet News
Date: 
الأربعاء, يوليو 3, 2019