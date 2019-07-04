النهار/ عباس الصباغ

كتب عن موضوع المفاوضات ودور الوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل من أجل ترسيم الحدود البرية والبحرية. واعتبر أن عودة مساعد وزير الخارجية الأميركي إلى لبنان لم تعد تحظى بأهمية بعد أن كشف الرئيس نبيه بري عن نية موفد واشنطن بتهميش دور الأمم المتحدة وتعزيز الدور والحصانة الأميركية للمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لتثبيت ترسيم الحدود البحرية والجوية الجنوبية.

وقال إن اللاءات التي رفعها لبنان لا تزال على حالها وهي لا للرعاية الأميركية للمفاوضات ولا لربط المفاوضات غير المباشرة بمهلة زمنية ولا لفصل الترسيم البري عن البحري.

الجمهورية/ عماد مرمل

كتب عن حادثة قبرشمون واجتماع المجلس الأعلى للدفاع.

ونقل عن أوساط قريبة من رئيس الجمهورية قولها إن الرئيس عون قال: لن أسمح بأن تتكرر في عهدي تجربة الـــ 1983 في الجبل كي يعيد التاريخ نفسه. مضيفة أن رئيس الجمهورية شعر بأن الشابين اللذين سقطا خلال إطلاق النار في قبرشمون لم يكونا الضحيتين الوحيدتين بل إن الرصاص أصاب أيضاً هيبة الدولة ومصالحة الجبل. ولفت إلى أن رئيس الجمهورية توجه إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون بالقول: "عليك بهم" و"روح جيبن" (قتلة الشابين) في إشارة واضحة منه إلى أن نيته الضرب بيد من حديد.



الأخبار/ إيلي الفرزلي

قال إن النائب السابق وليد جنبلاط انحنى حتى تهدأ العاصفة بعد أحداث الجبل الأخيرة، قبل أن يقرر أمس الوقوف لتسلّم زمام المبادرة. وقد نجح في إعادة التأكيد أنه صاحب الكلمة الفصل في الجبل، وأنه مستعد لاستعمال كل الأسلحة المحرّمة في وجه من يفكّر في إقصائه. وأعاد مدّ اليد إلى خصومه في الطائفة، كما إلى الرئيس سعد الحريري، بمباركة من الرئيس نبيه بري، فيما أبقى على سيف الخصومة مع الوزير جبران باسيل مُشهَراً. أما في شأن جريمة البساتين، فقد وضع كذلك شرطاً مقابل شروط الآخرين: أسلّم المطلوبين عندما يسلّم النائب طلال إرسلان مطلقي النار من جهته.

الأخبار/ محمد وهبه

تناول إصدار بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان بيانها الختامي أول من أمس. وقال إن البيان صدر بلهجة مخفّفة نسبياً، إلا أنه يحتوي على مضمون قاسٍ. فمن جهة، يرحّب البيان بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة في مشروع موازنة 2019، لكنه من جهة ثانية يتعامل مع تنفيذها بكثير من الحذر ما يدفعه إلى التشكيك في نتائجها على العجز، معتبراً أنه لن ينخفض إلى أقل من 9.75% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تدعي الحكومة أنه سينخفض إلى 7.6%. واللافت أن الصندوق ربط توقعاته هذه بتحقق تقديرات الحكومة للإيرادات، علماً بأن تقديراتها في السنة السابقة جاءت أقل من المتوقع بكثير.

الديار/ بولا مراد

نقلت عن مصدر سياسي مقرّب من رئيس الحكومة، أن الأسباب الموجبة لرفض الرئيس إحالة قضية أحداث الجبل على المجلس العدلي، تكمن في أنه "يصرّ على أن الحادث الأليم هو وليد إشكال فردي حصل في ساعته، ونحن قادرون على طي صفحته بأقل ضرر ممكن، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك من يوحي بأن المجلس الأعلى للدفاع يتحوّل إلى مجلس وزاري مصغّر، والقول إننا قادرون على فرط مجلس الوزراء وكأنه غير موجود. واعتبر المصدر المقرّب من رئيس الحكومة، أن "هذا الموضوع يهدد اتفاق الطائف، وكأن هناك من يوحي بأن هذا الاتفاق ومنذ ولادته في العام 1989 لم ينتج إلا الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، وعلينا أن نبحث عن دستور جديد يضع حداً لكلّ هذه الأزمات".

الديار/ ابراهيم ناصر الدين

رأى أن رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع اختار ممارسة الدهاء السياسي مع الوزير جبران باسيل، ولم يدخل على نحو مباشر في "معمعة" الجبل، لكنه اختار توجيه رسالة بالغة الدلالة إلى خصمه على الساحة المسيحية من خلال إظهاره بأنه: مخرّب" للمصالحة المسيحية - الدرزية بينما هو حامي وصية البطريرك صفير بالحفاظ على العيش المشترك، ولذلك اختار الحضور شخصياً برفقة النائبة ستريدا جعجع، على رأس وفد قواتي كبير إلى دار طائفة الموحدين الدروز في فردان، لتقديم واجب العزاء برئيس مؤسسة "العرفان التوحيدية" الشيخ علي زين الدين ومن هناك سجل موقفاً سياسياً، للتأكيد على عمق العلاقة التي تجمع "القوات" مع الحزب التقدمي الاشتراكي، موجهاً "رسالة" واضحة لباسيل حول ضرورة دخول "البيوت" من "أبوابها" وليس عبر "النوافذ" في سبيل الحفاظ على العلاقة المسيحية - الدرزية.

الشرق / يحيى جابر

قال إنّ الرئيس سعد الحريري فعل خيراً بتأجيل جلسة مجلس الوزراء منعاً لانفجار الاحتقان بعد حادثة قبرشمون، وأكمل قائلاً بأن الناس لم تخفِ قلقها من كل ما حصل، كما ومن المشهد السياسي، وهي تنظر بارتياح وتقدير إلى مبادرات الرئيس الحريري واللقاءات التي عقدها. كما تنظر بارتياح لدور المؤسسات العسكرية والأمنية، وضبط السلاح غير الشرعي والمتفلت وغير المحصور في بيئة واحدة، وهو دور حظِيَ بغطاء سياسي من الرؤساء الثلاثة ميشال عون، ونبيه بري وسعد الحريري، الذين واصلوا اتصالاتهم التي أسفرت عن لجم التطورات وعودة "الهدوء الحذر" والاستقرار إلى المنطقة التي تتطلع إلى موسم اصطياف حافل، وحضور عربي، ينعش الاقتصاد المعيشي.

اللواء/ عامر مشموشي

تناول موضوع الأحداث الأخيرة في البلاد وقال إنّ المراقبين أجمعوا على أن الحكومة رغم الجهود الحثيثة التي بذلت خلال الأيام الثلاثة الماضية لتجاوز قطوع حادث قبرشمون ما زال مصيرها معلقاً على ما يُمكن أن تسفر عنه هذه المساعي والاتصالات من نتائج للجم الاحتقان في هذه المنطقة ذات الخصوصية وإعادة مد خطوط التفاهم المفقود حتى الآن بين طرفي النزاع. لكن هؤلاء المراقبين ما يزالون حتى الآن يميلون إلى التشاؤم من إمكانية نجاح الجهود المبذولة بسبب التصاريح الاستفزازية التي تقوم بها بعض الأطراف.

اللواء/ كارول سلّوم

قالت إنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتابع تفاصيل التحقيقات في حادثة الجبل، وتشير المعلومات إلى أنّ الأولوية اليوم هي "لإطفاء الأرض" بعد تلك الحادثة. وتقول مصادر مقرّبة من الرئيس عون إنّه كان واضحاً في كلامه أمام زواره وأمام المجلس الأعلى للدفاع بشأن حرية الآخر والاختلاف في الرأي وحرية المعتقد والتي تعد من ركائز الجمهورية، لافتةً إلى أنّه سجّل نوعاً من الاستياء على قرار إقفال مناطق لبنانية بوجه وزراء ونواب، مع العلم أنها لكل النّاس، وأنّ ما من منطقة لبنانية مسجلة باسم أحد ويجب أن تكون مفتوحة للجميع سياسيين ومواطنين.

الشرق / تيريز القسيس صعب

قالت إنّ الاتصالات السياسية والديبلوماسية تكثفت خلال الساعات الماضية على أكثر من جبهة، للجم أي تدهور أو حادث قد يحصل بعد أحداث الشوف الأخيرة. ونقلت عن مراجع ديبلوماسية قولها في مجلس خاص: إنّ تكرار الأحداث الأمنية المتنقلة في مناطق مختلفة الأوجه السياسية والطائفية، مشكلة أساسية يجب معالجتها بروية. ولفتت إلى أنّ المجتمع الدولي يعول كثيراً على التفاهم القائم بين الرؤساء الثلاثة لمعالجة الحادثة، ويؤكد أهمية التضامن الحكومي بين أعضائها لإنقاذ الوضع وعدم تكرار مثل هذه الأحداث، مشيرة إلى أن الأوضاع تسير باتجاه التهدئة، وإعادة خلق أجواء مريحة ومتفائلة، وقالت: إنّ أمام الحكومة تحديات كبيرة ومهمة، وملفات دولية مصيرية وسط تحديات المنطقة.