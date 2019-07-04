الوكالة الوطنية للإعلام

بري: خصوصية الجبل من خصوصية تاريخ لبنان السياسي والموقف السيادي للبنان هو في ملف الحدود.

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "للجبل خصوصية، وتاريخ لبنان السياسي يعرف من خلال خصوصية الجبل، وما حصل لا يعالج بالسياسة وحدها ولا بالأمن وحده ولا بالقضاء وحده، إنما يعالج بترابط هذه الملفات الثلاثة ببعضها ببعض". ونقل نواب الأربعاء عن رئيس المجلس قوله في موضوع الحدود: "هناك مخزون من الثروة النفطية يقدر بنحو 600 مليار دولار في المنطقة المتنازع عليها. والموقف السيادي الذي عبر عنه لبنان هو هو، لجهة الأفكار التي تم طرحها، لكن هناك بندين لا يزالان عالقين، ونأمل إيجاد حل لهما. أولهما يتعلق بإيراد مسألة التلازم بين البر والبحر لجهة التنفيذ. والبند الآخر هو تبديل كلمة رعاية الأمم المتحدة إلى كلمة ضيافة، ومن خلال المعطى القانوني هناك فرق كبير بين معطى الضيافة والرعاية، وهاتان النقطتان ما زالتا عالقتين، والرعاية هي لممثل الأمم المتحدة في لبنان".

وكالة الأنباء المركزية

هل هدد الحريري بالاستقالة إذا لم يحضر وزراء "لبنان القوي" إلى الجلسة؟

فيما لبنان لا يزال يتراقص على حبال حادثة قبرشمون لليوم الثالث على التوالي، ومع أن المواقف الداعية إلى الهدوء والتحلّي بالحكمة لمعالجة تداعيات ما حصل حجزت المساحة الأكبر من المشهد السياسي، كانت السهام السياسية تُطلق من منصّة وزارة الخارجية باتّجاه الحكومة المُفترض أنها حكومة وحدة وطنية في وقت البلد أحوج ما يكون إلى الكلمة الطيّبة المسؤولة لا تبادل الرسائل المُفخخة. فقد اختار وزير الخارجية جبران باسيل قصر بسترس لتوجيه رسائل سياسية واضحة قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة أمس في السراي الحكومي، وعقد اجتماعاً لوزرائه في مكتبه في الوزارة استمر لأكثر من ساعة متجاوزاً توقيت عقد الجلسة، في أبلغ رسالة قرأ الجميع ما بين سطورها بأن سلاح الثلث المعطّل بيده وأنه قادر على إسقاط الحكومة ساعة يشاء، قبل أن يعود وزراء تكتل "لبنان القوي" تباعاً إلى السراي الحكومي كان أوّلهم وزراء رئيس الجمهورية، سليم جريصاتي، البير سرحان منصور بطيش، وحسن مراد.

وكالة الأناضول

إسرائيل تتهم "حماس" بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضدها

اتهم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الأربعاء، الجناح العسكري لحركة "حماس"، المعروف باسم عز الدين القسام، بالتخطيط لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل إسرائيل. وقال "الشاباك" في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول إن حماس سعت إلى "تهريب مدرب في مجال المتفجرات إلى داخل إسرائيل من أجل إنشاء مختبر متفجرات في الضفة الغربية لصناعة عبوات ناسفة يتم استخدامها في تنفيذ عمليات تفجيرية داخل إسرائيل". وأشار إلى أن فادي أبو السبح، 35 عاماً، من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اعتقل في مدينة الطيبة (وسط) في الثامن عشر من مايو/ أيار الماضي"، بعد دخوله إلى إسرائيل بتصريح بهدف تلقي العلاج الطبي".

وكالة أنباء رويترز

لبنان: لا تزال هناك مسألتان عالقتان بشأن محادثات الحدود مع إسرائيل

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن لبنان يصر على أن أي ترسيم لحدوده البحرية مع إسرائيل يجب ألا يتم إلا من خلال حزمة أوسع تشمل الحدود البرية أيضاً وإن لبنان يريد ذلك كتابة. ويقوم المسؤول الأميركي الكبير ديفيد ساترفيلد بجولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل في مسعى لبدء المحادثات بين البلدين اللذين ما زالا رسمياً في حالة حرب منذ قيام إسرائيل في عام 1948. ومن شأن حل الخلاف البحري بين البلدين أن يساعدهما في استغلال احتياطات الطاقة البحرية. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز يوم 19 يونيو حزيران إنه يتوقع بدء المحادثات بوساطة أميركية في غضون شهر.

وكالة فرنس برس

انتخاب رئيس جديد للبرلمان الأوروبي يستكمل التعيينات في المناصب العليا للاتحاد.

انتخب البرلمان الأوروبي الأربعاء الإيطالي الاشتراكي الديموقراطي ديفيد ساسولي رئيساً في آخر منصب رفيع شاغر في الاتحاد الأوروبي، بعد يوم من تعيين امرأتين بمنصبين رئيسيين في خطوة غير مسبوقة. وحصل الصحافي السابق البالغ من العمر 63 عاماً على الغالبية المطلقة من الأصوات التي احتاج إليها في الجولة الثانية من التصويت، متفوقاً على منافسته الألمانية من حزب الخضر سكا كيلير والإسباني سيرا ريغو (يسار متشدد) والتشيكي المحافظ جان زاهرايدل.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يوقع مرسوماً حول تعليق العمل بمعاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على مرسوم لتعليق العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وقد نشرت الوثيقة اليوم في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية وجاء في الوثيقة: "إيقاف العمل بمعاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة بين جمهوريات الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية في 8 ديسمبر/ كانون الأول عام 1987 في واشنطن". هذا وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعلق التزامها تجاه معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، حتى تمتثل روسيا للاتفاقية، وذلك خلال 60 يوماً.