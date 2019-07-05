الشرق 1 /7 /2019

بليسكوفا تفوز على كيربر في إيستبورن... وتايلو فريتز بطل الرجال

أحرزت المصنفة ثالثة عالمياً التشيكية كارولينا بليسكوفا لقب دورة "إيستبورن" الإنكليزية في كرة المضرب، بتفوّقها السبت على الألمانية أنجليك كيربر6-1 و6-4 ملحقة بها خسارة قبيل بدء دفاعها عن لقبها في بطولة "ويمبلدون".

الشرق 1 /7/ 2019

فيرشتاين يحسم سباق النمسا لـ"الفورمولا واحد"

نجح سائق فريق "ريد بول"، الهولندي الطائر ماكس فيرشتاين بحسم المركز الأول ليحقق الفوز بسباق جائزة النمسا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1، التي أقيمت على أرض حلبة "هانغارورينغ"، وذلك بعد تقديمه أداء خيالي وجنوني في سباق ناري شهد معارك محتدمة من البداية وحتى النهاية والتي نتجت عن حلول سائق فيراري شارل لوكلير في المركز الثاني متقدماً على سائق فريق مرسيدس فالتري بوتاس.

الشرق 2 /7/ 2019

الدوري الماسي لألعاب القوى ستانفورد كولمان يؤكد تفوقه في ال 100 م

واصل العدّاء الأميركي كريستيان كولمان سيطرته على سباق 100 متر هذا الموسم معززاً حظوظه كأبرز المرشحين للظفر باللقب العالمي في أيلول المقبل عندما أحرز المركز الأول في لقاء ستانفورد الأميركي، الجولة السابعة من الدوري الماسي لألعاب القوى، فيما حققت العدّاءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا عودة موفقة بفوزها بسباق 800 متر.

الشرق 2 /7/ 2019

رابيو يصل تورينو للتعاقد مع يوفنتوس

وصل اللاعب الدولي الفرنسي أدريان رابيو إلى تورينو لإتمام صفقة انتقاله من فريقه الحالي باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس بعد انتهاء عقده.

الشرق 2/ 7/ 2019

فقدان لاعبة سويسرية دولية

ما زالت اللاعبة الدولية السويسرية فلوريانا اسماعيلي قائدة نادي "يونغ بويز" مفقودة منذ ذهابها للسباحة في بحيرة كومو. ابنة الـ24 عاماً خرجت مع رفاقها في رحلة على اليخت في البحيرة وقفزت في الماء لأخذ جولة من السباحة ولكنها لم تعد. الشرطة أكّدت أنه هناك سائح مفقود في البحيرة المذكورة ولكنها عادت لتؤكد أنها اللاعبة فلوريانا اسماعيلي. وأكدت الشرطة أنها قامت بمسح شامل للبحيرة ولم تعثر على شيء ولكنها سترسل روبوتات لتستكمل البحث تحت الماء على أمل العثور على شيء.

اللواء 3 /7 /2019

ويمبلدون: فيدرر يتجنّب مفاجأة هاريس

تخطّى السويسري روجيه فيدرر، مفاجأة البداية في بطولة ويمبلدون للتنس، بعد منافسه الجنوب أفريقي لويد هاريس بأول أدوار المسابقة.

اللواء 3 /7/ 2019

بوغبا يدير ظهره لليونايتد وزيدان بانتظاره

أكد تقرير صحفي إسباني، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في طريقه لتحقيق حلمه في التعاقد مع مواطنه بول بوغبا، لاعب وسط الشياطين الحمر.

اللواء 3 /7 /2019

إشاعات تلاحق نيمار

نفى نيمار سيلفا والد النجم البرازيلي نيمار الأخبار التي تحدثت عن سفره لبرشلونة ولقائه مع أندري كوري مسؤول الفريق الكاتالوني للتفاوض بشأن عودة ابنه لبرشلونة هذا الصيف مؤكداً أنه لم يغادر البرازيل.

الجمهورية 4/ 7/ 2019

"الإستئناف" تؤكد تبرئة رئيس برشلونة

أكدت محكمة إسبانية بتّت بالاستئناف المقدّم أمامها من قبل النيابة العامة، حكم البراءة الذي صدر لصالح الرئيس السابق لنادي برشلونة لكرة القدم ساندرو روسيل، بعد أن كان متهماً بتبييض الأموال في قضية بث مباريات المنتخب البرازيلي.