TL

قالت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن إن "محبتكم ودعمكم لي ليس بحاجة لإظهارهما باليافطات. أتمنى إنزالها وشكراً سلفاً على تلبية طلبي".

المنار

تَكَثَّفَت المساعي لتهدئةِ النفوس، فدفعت بالاتجاهِ الصحيحِ لإطفاءِ نارِ قبرشمون وامتداداتِها الأمنيةِ والسياسية..

فالاتصالاتُ العلنيةُ وغيرُ العلنية، والزياراتُ المكوكيةُ التي يقومُ بها المديرُ العامّ للأمنِ العام اللواء عباس ابراهيم تشي بأنَ الأمورَ تسيرُ بالاتجاهِ الصحيح، وزادَ من إيجابيتها إعلانُ الحزبِ الديمقراطي تشييعَ شهدائِه غداً وبعدَ غد..

nbn

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب جان عبيد الذي قال بعد اللقاء: اليوم لا بد من كلمة، لقد طالبت الرئيس نبيه بري الذي يبذل دائماً مساعي التوافق بين سائر الأطراف والمرجعيات على اختلافها، أن يستمر بها وهو يعرف أن مساعيه كي تؤتي ثمارها تتطلّب مزيداً من الاستمرارية.

mtv

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، يرافقه مسؤول الشؤون السياسية لارس ديغير، في حضور مستشار رئيس الحزب للشؤون الخارجية إيلي خوري ورئيس جهاز العلاقات الخارجيّة الدكتور إيلي الهندي.

NTV

على ساعة "الرَّمْليّة" سيُدفَنُ غداً رامي سلمان وبعدَ غدٍ سيَطوي الترابُ سامر أبي فرّاج وما قبلَ الدفن وبعَد الدفن "العوض بسلامتكم". فالدمُ الذي أريقَ في ساعةِ تخلٍ سيُختَمُ جُرحُه بدمغة المحافظةِ على الاستقرارِ والأمنِ والوَحدةِ الوطنية وهو دَخَلَ اليومَ في بازارِ الشروطِ والشروطِ المضادّة على قاعدة "سَلّمْ.. نُسلّم".

المستقبل

في غمرة الجهود المبذولة للتهدئة سجل اليوم إعلان الحزب الديمقراطي اللبناني أن رئيس الحزب طلال أرسلان ونزولاً عند رغبة الهيئة الروحية العليا لطائفة الموحدين الدروز والمشايخ العقلاء، قد توافق مع عائلتي الشهيدين رامي سلمان وسامر أبي فراج على تعيين موعد تشييعهما بمأتمين حزبيين وشعبيين في مسقط رأسيهما.

الإعلان عن موعد دفن الشهيدين ترافق مع اجتماع خلدة ومع زيارة قام بها الوزير صالح الغريب إلى عين التينة حيث اجتمع إلى رئيس مجلس النواب، وتمّ البحث في تدعيم الاستقرار في الجبل.

OTV

الردُّ على الحقد بالحقد، والتحريض بالتحريض، هذا هو أسوأ ما يمكن أن يحصل اليوم في لبنان. أما الأفضل فهو الرد على الحقد بالمحبة، وعلى التحريض بضبط النفس، ما تقدم ليس طوباوية مزيفة، بل واقعية تمارس، وحرص أكيد على الصالح العام.

LBC

محرقة بيروت طغت اليوم على حريق الجبل... ملف المحرقة يتفاعل وحريق الجبل ينحسر... تفاعلُ ملف محرقة بيروت جعل المجلس البلدي يُرجئ القرار الذي سيتخذه في ظل مواقف تراوح بين الاعتراضات وبين تسجيل الملاحظات.

الميادين

قوى الحرية والتغيير في السودان تعلن الاستجابة لدعوة التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي، وتشير إلى أنّ أي نقاش أو تفاوض يجب أن يتّجه للوفاق حول نقاط الخلاف.

الجزيرة

أعلنت ​الرئاسة التركية​ أن "قمة روسية – تركية – إيرانية ستعقد في ​تركيا​ الشهر القادم".

العربية

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة خاطفة إلى روما والفاتيكان للقاء المسؤولين الإيطاليين والبابا فرنسيس.