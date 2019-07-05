لبنان الحر

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، آتية من كازاخستان تقل 13 عاملاً لبنانياً، و35 عاملاً فلسطينياً كانوا تعرّضوا لأعمال عنف من قبل العمال الكازاخيين.

صوت لبنان

التقى وزير الصناعة وائل أبو فاعور سفير هولندا في لبنان يان والتمانس ومسؤولين في هيئة التنمية الهولندية الدولية. وتمّ البحث في تطوير وتحديث عدد من المشاريع الصناعية والتنموية في لبنان.

radio orient

التقى رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة​ سفير الإمارات في ​لبنان​ ​حمد سعيد الشامسي​ وعرض معه الأوضاع الراهنة في البلاد من مختلف الجوانب والعلاقات الثنائية بين البلدين .

اذاعة النور

التقى وزير الخارجية ​جبران باسيل​ الأمينة العامة للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية كلاوديا فارننغ، يرافقها ​السفير الألماني​ جورج بيرغلين. وبحثا سبل المساعدة والاستثمار في ​لبنان​ بما يصب في صالح ​الاقتصاد اللبناني​ وتمنّيا الاستمرار في التعاون القائم بين البلدين.

صوت المدى

التقى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، رئيس اتحاد آسيا للفنون القتالية المختلطة المهندس وسام أبي نادر، وعرض معه نتائج اللبنانيين في بطولة ​العالم​ وبطولة آسيا وبطولة ​أوروبا​ لهذه ​السنة​.