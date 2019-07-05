"نداء الوطن" وضعت إيران شرطين للعودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة، وقال وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي إن إجراء محادثات بين واشنطن وطهران مرهون برفع العقوبات الأميركية وموافقة المرشد الأعلى السيد علي خامنئي.

أمل وزير المالية الفرنسية برونو لومير في أن تستكمل آلية "انستكس" التجارية الخاصة مع إيران أول معاملة محدودة في الأيام المقبلة، وتهدف الآلية إلى تفادي التحويلات المالية المباشرة للالتفاف على العقوبات الأميركية.

"الشرق الأوسط" احتجزت البحرية البريطانية أمس بطلب من الولايات المتحدة الناقلة العملاقة "جريس 1" الإيرانية قبالة جبل في مياه البحر المتوسط للاشتباه في أنها تحمل نفطاً خاماً الى سوريا.

قال رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو إنه لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن غريس 1 كانت تنقل النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا.

أعلن وزير الخارجية الإسبانية جوسيب بوريل أن الولايات المتحدة طلبت اعتراض ناقلة النفط.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن إيران لا تقبل بهذه الخطوة وتعتبرها مدعاة لإثارة السخط في المنطقة وتم استدعاء السفير البريطاني احتجاجاً على الموضوع.

"الشرق الأوسط" أفادت بعثة بيونغ يانغ الكورية لدى الأمم المتحدة أمس بأن الولايات المتحدة تواصل "هوسها بالعقوبات" واشتكت من أنه بالتزامن مع دعوة الرئيس الأميركي إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لعقد محادثات أرسلت رسالة لجميع أعضاء الأمم المتحدة تحضهم فيها على إعادة العمال الكوريين الشماليين إلى بلدهم وعازمة على القيام بأعمال عدائية ضد كوريا.

"البناء" التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي واتفقا على أنه من المهم أن تتوصل القوى السياسية العسكرية الليبية إلى نظام وقف إطلاق النار وفتح قناة حوار، واتخاذ إجراءات لاستعادة العملية السياسية بهدف نهائي هو التغلب على انقسام البلاد وتشكيل مؤسسات حكومية فعالة موحدة. وأشار بوتين إلى أن حلف شمال الأطلسي الناتو هو من قام بتدمير ليبيا معبّراً عن قلقه إزاء تسلّل المسلحين السوريين من إدلب إلى ليبيا.

"البناء" قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: أود أن أصرّح بمنتهى الوضوح بأننا لم نتدخل ولا ننوي التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو أي دول أخرى. وهنا يكمن الفرق الأساسي بيننا وبين الولايات المتحدة وعدد من حلفائها.

"الشرق الأوسط" قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه لا يستبعد عقوبات أميركية حال اقتناء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" مضيفاً أن منظومة الدفاع الروسية ستسلم إلى بلاده في منتصف تموز.

"الشرق الأوسط" وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منع أنقرة من تسلم "إف 35" الأميركية بأنه سرقة وأضاف أن تركيا دفعت إلى الآن 1.4 مليار دولار لشراء المقاتلات الأميركية وأنها تسلمت 4 منها وأن الطيارين الأتراك يذهبون للولايات المتحدة للتدريب.

"الجمهورية" كشف رئيس الأركان سلاح الجو الأميركي ديفيد غولدمن عن خطة سرية خالية من المتاعب لحماية بلاده من هجوم نووي روسي أسماه "هرمغيدون النووي". مضيفاً أن غواصات نووية أميركية غير مرئية من فئة الشبح بإمكانها أن تجبر العدو على الانصياع وأضاف لدى القوات المسلحة الأميركية خطة عمل واضحة تهدف إلى منع "هرميغدون نووي" في حال قيام روسيا بهجوم مباغت.