الديار/ فادي عيد

نقل عن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب نعمة طعمه قوله: إن المصالحة في الجبل هي من الثوابت التي لا يمكن تجاوزها، لا سيما وأنها حصلت بين المتخاصمين والمتقاتلين في مرحلة ما طوينا صفحتها إلى الأبد، وسبق لرئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط أن اعتبر كل الشهداء لأي حزب وتيار انتموا إنما هم شهداء كل لبنان وكل دافع عن قضيته في ظروف معينة. ويضيف النائب طعمه، مؤكداً بأن "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، ضنينين على المصالحة وحمايتها وترسيخها، على الرغم من كل العواصف السياسية أو التعرّض لها".

الديار/ حسن سلامة

تحدث عما وصفه الانقلاب الأميركي – الإسرائيلي لإجهاض أي فرصة لإطلاق عملية ترسيم الحدود، خصوصاً أن تل أبيب ومعها واشنطن يشترطان ليس فقط أن لا تكون المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، بل فرض مهلة زمنية بستة اشهر لإنهاء المفاوضات، توصلاً إلى حلحلة الشروط الإسرائيلية أو تحميل لبنان مسؤولية انهيار المفاوضات بما يتيح للعدو القيام بكل ما هو مطلوب في الحالتين لسرقة ثروة لبنان من النفط والغاز في مياهه الجنوبية بدءاً من "بلوك 9" ، وقال: إن ما نقل عن الموفد ديفيد ساترفيلد خلال لقائه الرئيس نبيه بري من أن إدارته ستعمد إلى تحميل لبنان مسؤولية وفشل مفاوضاته، يعني عملياً تغطية أميركية مباشرة لاحقاً لكل ما ستقوم به إسرائيل من عمليات تنقيب في المياه اللبنانية الجنوبية. ويقول مصدر ديبلوماسي مطلع أن ما حمله الموفد الأميركي إلى بيروت، وبخاصة ما تبلغه للرئيس نبيه بري، هي محاولة غير مباشرة من جانب الإدارة الأميركية لإبرام اتفاق 7 أيار جديد مع العدو الإسرائيلي.

اللواء/ أنطوان غطاس صعب

تناول موضوع الزيارة الأخيرة للوفد الروسي إلى لبنان وطرح بعض التساؤلات حول ما آلت إليه وهل حققت النتائج المتوخاة؟ وقال: إنّ زيارة الوفد الروسي جاءت باهتة ولم تلقَ الصدى السياسي والإعلامي المطلوب، لا بل كانت النتائج واضحة قبل وصول الوفد إلى بيروت، وبالمحصلة إنّها لم تبحث بدايةً مسألة ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا، وفي موضوع العلاقة اللبنانية السورية ألمح الوفد وتمنّى في كل اللقاءات أن يكون هناك تنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية. واستنتج عدم الحماسة الغربية لعودة النازحين، ما يعني أنّ العودة صعبة وخصوصاً عدم توافق عواصم القرار وتحديدًا موسكو وواشنطن. ولهذه الغاية فإنّ الخطوات المقبلة قد تصب في إطار تفعيل الخدمات والتقديمات للنازحين وتحسين وضعية المخيمات قبل حلول فصل الشتاء، أما العودة فإنّها مرتبطة بالعملية السياسية، وهذا له تداعياته وموجباته التي ستحتاج إلى سنوات وسنوات للوصول إلى ما يسمى بإنهاء الحرب السورية أو إرساء الحل السياسي أو طائف سوري.

اللواء/ رلى موفّق

قالت إنّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط نجح في إحباط الانقلاب على الزعامة التاريخية التي يُمثلها في الجبل، وعلى ما تُشكّله بوابة المختارة من ثقل سياسي، ليس في المعادلة الدرزية فحسب بل في المعادلة الوطنية. وأكملت قائلةً بأنّ الهدف من الزيارات التي يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هي لتحقيق هدفه ووصوله إلى رئاسة الجمهورية ولكن أحداث الجبل أحبطت هذه الفكرة وهنا تتجه الأنظار نحو زيارته لطرابلس التي من المتوقّع إذا حصلت سنرى المشهد عينه الذي رأيناه في الجبل. وهذه الأحداث لن تشوّه سمعته بل ستضعف العهد.

الشرق / يحيى جابر

قال إنّ ما يسمى بـ"خطة السلام" الأميركية والتي أقرّت في مؤتمر البحرين تهدف إلى توطين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها. وعلى رغم اتفاق عديدين على أن "صفقة القرن" فشلت في تحقيق أي من أهدافها فإنّ أوراق الضغوط الأميركية – الإسرائيلية عديدة، ولم يكن لبنان بعيداً عنها متمثلة بمسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة.

الشرق / علي محمود

قال: في ظل الأزمات الأمنية، لا يمكن توجيه اللوم للقوى العسكرية الأمنية، فهي تتحرك وفقا للأوامر السياسية، وتتعامل مع مجموعات من البشر هي بلوكات من المحاسيب والأزلام والأتباع. وعلى رغم كل ذلك يسجل لها بعض الإنجازات الأمنية عندما تبتعد السياسة من طريقها. وأخيراً الأمن بالتراضي سيبقى هو القاعدة لأنّ الطبقة السياسية تريد ذلك.