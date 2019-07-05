The Guardian Post

فنزويلا: تقرير الأمم المتحدة يتهم مادورو باقتراف "انتهاكات جسيمة ضد معارضيه"

أصدرت الأمم المتحدة تقييماً لحالة حقوق الإنسان في فنزويلا، حيث ظهرت تفاصيل مروّعة عن الإصابات التي لحقت بضابط من رتبة نقيب في البحرية كان قد تعرّض للتعذيب حتى الموت خلال حملة على المتمرّدين المزعومين ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

يتهم تقرير مفوّضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الذي جاء عقب مهمة استغرقت ثلاثة أيام إلى البلد الأميركي الجنوبي الشهر الماضي، قوات الأمن التابعة لمادورو بارتكاب سلسلة من "الانتهاكات الجسيمة" ضد المعارضين الفنزويليين ويحثه على حل قوات خاصة مسؤولة عن موجة من القتل لدوافع سياسية.

تحتوي الوثيقة المؤلفة من 16 صفحة أيضاً على تفاصيل مرعبة عن التقنيات التي يُزعم أن أجهزة الأمن والمخابرات الفنزويلية تستخدمها لاستجواب وترهيب أعضاء المعارضة السياسية.

ويفيد التقرير أنه في عشرات الحالات التي حددها باحثون من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) " تعرّض الرجال والنساء لعدة أنواع من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، بما في ذلك اللجوء إلى الصدمات الكهربائية والخنق بالأكياس البلاستيكية والإغراق بالمياه والضرب والعنف الجنسي والحرمان من الماء والغذاء.

The Guardian Post

بوتين يؤكّد أن الغواصة الروسية التي اشتعلت فيها النيران تعمل بالطاقة النووية

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة أن الغواصة السرية للغاية التي تعرّضت لحريق أدى إلى وقوع ضحايا هذا الأسبوع كانت تعمل بالطاقة النووية، لكن وزير الدفاع الروسي قال إن الوحدة النووية قد أغلقت خلال الحريق وأنها "في حالة عمل جيدة".

جاء هذا الكشف خلال اجتماع بين الرئيس الروسي ووزير الدفاع سيرغيه شويغو ناقشا خلاله الحادث الذي أسفر عن مقتل 14 بحاراً روسياً ، بينهم سبعة من كبار الضباط واثنان يحملان لقب "بطل روسيا".

وبدت الحكومة الروسية متباطئة في الكشف عن معلومات حول الحادث لأن الغواصة، التي يُعتقد أنها تُستخدم للبحث والاستطلاع، هي من بين أكثر المشاريع العسكرية الروسية سرية.

وقال شويغو لبوتين خلال اجتماع في الكرملين تم بثه لاحقاً على شاشات التلفزيون الروسي إن الحريق على متن غواصة "لوشاريك" AS-31 بدأ في حجرة البطاريات وانتشر عبر السفينة.

يزعم المسؤولون أن البحارة أغلقوا على أنفسهم في إحدى الحجيرات لمكافحة الحريق والدخان السام واختاروا التضحية بأنفسهم من أجل إنقاذ أفراد الطاقم الآخرين.

وقال شويغو لبوتين "إن وحدة الطاقة النووية أغلقت واتخذ الطاقم الإجراءات اللازمة لإنقاذ الوحدة، التي ما زالت تعمل بشكل جيد."

روسيا اليوم

جنرال أميركي يكشف خطة رد البنتاغون على هجوم نووي روسي مباغت

كشف رئيس أركان سلاح الجو الأميركي ديفيد غولدفن عن خطة سرية "خالية من المتاعب"، لحماية بلاده من هجوم نووي روسي أسماه "هرمغيدون النووي".

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس"عن هذا الجنرال قوله: إذا قررت موسكو استخدام ترسانتها الاستراتيجية النووية ضد واشنطن، سيتعيّن على البنتاغون الرد بثلاث عمليات "خالية من المتاعب"، والقيام بهجوم مضاد تتولى اختتامه غواصات نووية أميركية غير مرئية من فئة الشبح، بإمكانها أن "تجبر العدو على الانصياع".

وأضاف: لدى القوات المسلحة الأميركية خطة عمل واضحة تهدف إلى منع "هرمغدون نووي" في حال قيام روسيا بهجوم مباغت.

والجزء الأول من الخطة يتمثل بهجوم مضاد واسع النطاق تشنه الولايات المتحدة مع حلفائها في الناتو سيشمل باستخدام الطائرات المقاتلة والطائرات القاذفة والطائرات التي يمكن تزويدها بالوقود في الجو، وطائرات الاستطلاع والفضاء الإلكتروني والعمليات الخاصة بالإضافة إلى الفرق الجوية "المدربة والمستعدة للحرب الحديثة".

وأوضح الجنرال غولدفين، أنه في حال حدوث مثل هذا السيناريو، فإنه يتوقع أن تشتعل ثلاثة أزرار على الهاتف الأحمر في مكتبه.

أولا، يخطط الجنرال للاتصال بتود والترز رئيس القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأميركية وبعد ذلك، سيتم إطلاق الطائرات المقاتلة الأميركية والأطلسية لاعتراض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM) في الجو، إذ أن متوسط ​مدة طيران هذه الصواريخ هو 20 دقيقة.

وكما يؤكد غولدفين، أنه سيكون لدى قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو ما يكفي من الوقت لتدمير صواريخ العدو في السماء باستخدام طائرات مقاتلة من طراز F-35 أو صواريخ اعتراضية.

بعد ذلك سيتصل غولدفين برئيس القيادة الشمالية للقوات المسلحة الأميركية تيرينس أوشونيسي للرد الانتقامي على الهجوم ضد الأراضي الأميركية.

وستكون الصواريخ المضادة للصواريخ جاهزة لصد هجوم صاروخي باستخدام تكنولوجيا البنتاغون التي ستكشف وتعترض الصواريخ المزودة برأس حربي حقيقي وليس تلك المخادعة.

وستكمل الغواصات النووية المهمة "بتوجيه تسديدة مدمرة من تحت الماء بشكل غير محسوس" لاستكمال هذا الهجوم المضاد المكون من ثلاثة مكونات.

وعلى الغواصات أن تقوم بتسديد ضربة ثنائية مدمرة من أجل "إجبار العدو على الانصياع".

بعد ذلك، سيتصل الجنرال بقائد القيادة الاستراتيجية الأميركية جون هايتن وسيُطلب منه أن يشرح لغولدفين بإيجاز نوع الهجوم النووي الذي يمكن القيام به لردع العدو.

وعلى الرغم من أن الجنرال غولدفين وصف جميع الخطوات بترتيب زمني، فقد حذر من أن "كل مهمة من هذه المهام لا تشوبها شائبة ويجب إكمال كل منهما في الوقت المحدد لها".

وختمت ديلي إكسبريس مقالها: في الوقت الحالي، تمتلك روسيا حوالي 48% من ترسانة العالم النووية وعلاقاتها بالولايات المتحدة ازدادت تدهوراً بعد أن أعلنت واشنطن عزمها على الانسحاب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوائل أغسطس.