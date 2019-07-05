الوكالة الوطنية للإعلام

بري التقى وزير الدولة لشؤون النازحين وعبيد ودل كول

الغريب: رئيس المجلس ضمان للسلم الأهلي والأمور في عهدته

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب جان عبيد الذي قال بعد اللقاء: "لا بد من كلمة. لقد طالبت الرئيس نبيه بري الذي يبذل دائما مساعي التوافق بين سائر الأطراف والمرجعيات على اختلافها بأن يستمر بها، وهو يعرف أن مساعيه كي تؤتي ثمارها تتطلب مزيداً من الاستمرارية".

أضاف: "أتمنى من هنا من موقع رئاسة المجلس النيابي، ونحن أعضاء فيه، على فخامة الرئيس الذي تحييه كل الأطراف وتطالبه بأن يأخذ بيده زمام المسؤولية، وبيان مجلس المطارنة أمس من بكركي بحضور صاحب الغبطة والمطارنة والوزير فرنجية حيا رئيس الجمهورية وطالبه الاستجابة والعمل من اجل الحد من انعكاسات هذه المرحلة ليس على منطقة واحدة إنما على كل المناطق. إن مصلحة الرئيس ورغبته وقدرته أيضاً أن يأخذ هذا الموضوع بقلبه ويده وأتمنى عليه الاستجابة للنداءات التي تصدر وخاصة نداء بكركي".

وكالة الأناضول

وفد برلماني أردني ينسحب من مؤتمر دولي بسبب إسرائيل

انسحب وفد نيابي أردني، من أعمال اليوم الأول لمؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "OSCE"، المنعقد حالياً في لكسمبورغ.

جاء ذلك احتجاجاً على ترتيب موقع جلوسه المخصص بجوار الوفد الإسرائيلي، وفق بيان للوفد الأردني، تلقت الأناضول نسخة منه.

وضم الوفد ثلاثة أعضاء في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) هم: إبراهيم القرعان، وعبد الله عبيدات، وعزيز العبيدي.

وبحسب المصدر ذاته، قال القرعان، وهو رئيس الوفد، إنه "انسحب بعد تفاجئه بأن المقعد المخصص له ملاصق وعلى نفس الطاولة المعدة للوفد الإسرائيلي".

وكالة أنباء رويترز

بوتين: نأمل أن تساعد روما في إصلاح العلاقات بين موسكو وبروكسل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يأمل في أن تتخذ إيطاليا موقفاً واضحاً وثابتاً لصالح إعادة العلاقات بشكل كامل بين الاتحاد الأوروبي وروسيا وأن تساعد في إقناع بروكسل بأن العقوبات على موسكو كانت خطأ.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي بعد محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي إن موسكو تدرك أن مساحة المناورة المتاحة لروما محدودة بسبب الكثير من العوامل لكنه عبر عن أمله في أن تتمكن إيطاليا من إطلاع الاتحاد الأوروبي على الأضرار التي تسببت فيها العقوبات.

وأضاف بوتين أنه لا يرى عقبات لا يمكن تجاوزها في سبيل استعادة العلاقات بالكامل بين موسكو وبروكسل مشيراً إلى أنه مستعد للاضطلاع بدوره في هذا الأمر إذا لم تُوضع عوائق مصطنعة في طريق بلاده.

وكالة أنباء شينخوا

الهند وروسيا تناقشان التعاون في مجال الطاقة

أجرى وزير النفط الهندي دارميندرا برادان مناقشة هاتفية مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، وفقاً لبيان رسمي صدر.

وقال برادان خلال المحادثة إنه يجب على روسيا مواصلة القيام بدور متوازن في انخراطها مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، مع أخذ مصالح الدول المستهلكة بعين الاعتبار.

وخلال المحادثة الهاتفية، أعرب برادان عن مخاوفه بشأن ارتفاع سعر خام النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية.

واستعرض الوزيران الاستثمارات في قطاع الهيدروكربون، معترفين بأن الهند وروسيا من أكبر المستثمرين في قطاع الهيدروكربون لدى بعضهما البعض.

وجاء في البيان أيضاً "دعا برادان شركات النفط والغاز في روسيا إلى الاستثمار في بناء بنية أساسية للنفط في الهند وتوسيع شبكات توزيع الغاز في المدن".

وأضاف البيان أن الوزيرين اتفقا على العمل بشكل وثيق خلال الأشهر القادمة لتطوير مزيد من المشاركة الشاملة في قطاع الهيدروكربون.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئاسة التركية: نخطط لعقد قمة تركية إيرانية روسية حول سوريا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، ابراهيم كالين، اعتزام تركيا عقد قمة تركية إيرانية روسية حول الشأن السوري.

وقال كالين، في مؤتمر صحفي، "نخطط لعقد قمة تركية إيرانية روسية في شهر أغسطس/ آب المقبل في تركيا لبحث الموضوع السوري ويجري العمل لتحديد الموعد".