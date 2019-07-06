لبنان الحر

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، موفد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان عضو اللجنة المركزية ل"حركة فتح" وعضو اللجنة التنظيمية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" الوزير عزام الأحمد، يرافقه السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" الدكتور إيلي الهندي.

صوت لبنان

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مدير عام الجمارك بدري ضاهر، وكان عرض للأوضاع العامة في البلد ولنشاط المديرية.

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في "بيت الوسط" السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، وعرضا للأوضاع العامة وللعلاقات الثنائية بين البلدين.

اذاعة النور

التقى عضو المجلس السياسي لـ"حزب الله" النائب السابق حسن حب الله وفداً قيادتي "عصبة الأنصار" و"الحركة الإسلامية المجاهدة"، ضم الشيخ أبو شريف عقل والشيخ أبو طارق السعدي وعيس المصري وأبو إسحق، في حضور معاون الملف الفلسطيني الشيخ عطاالله حمود.

صوت المدى

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان والنواب ياسين جابر، علي عمار، حسن فضل الله، آلان عون، علي فياض ونقولا نحاس.