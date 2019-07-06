النهار/ سركيس نعوم

تناول رسالة رئيس الجمهورية إلى شباب لبنان، وقال: انها تضمنت وصفاً دقيقاً لعلل التي فتكت بلبنان، لكنها تضمنت اعترافاً بالفشل، وهذا بحد ذاته مهم لأنّ أحداً في بلادنا يعترف بالفشل أو الخطأ.

الأخبار/ أمل خليل

تناولت وضع نفق القطار الإنكليزي في رأس الناقورة الحدودي الجنوبي وسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه وفتح للسياح، مقابل إقفاله من جهة لبنان، وقالت: يستمر السكوت لبنانياً عن الازداوجية غير المفهومة في ظل التفاوض غير المباشر على الحدود البحرية المقابلة لـB1. لكن يبدو أن وزير الدفاع الياس بو صعب الذي تفقد النفق أدرك أن استعادة السيادة على الجزء اللبناني من النفق الإنكليزي يغير المعادلة في المفاوضات غير المباشرة مع العدو على ترسيم الحدود البحرية. إذ إن كسر الجدار الذي بنته إسرائيل ورفع العلم اللبناني فوق التلة يحسّنان من شروط التفاوض، وهو فاتح قائد اليونيفيل الجنرال دل كول بذلك، وطلب الوزير "الحصول على تقرير مفصَّل حول نفق سكة الحديد في الناقورة الذي تعذَّر عليه الدخول، ولو إلى الجزء اللبناني منه في خلال زيارته الأخيرة للمنطقة بسبب بناء جدار عند مدخله من الجانب اللبناني، والتحقق ممّا يوجد وراء الجانب الآخر للحائط والتأكُّد من عدم تمكن العدو الإسرائيلي من الوصول إلى الجانب اللبناني منه، ولا سيما أنَّه يمتد تحت الحدود التي تفصل بين الجانبين كما جاء في بيان الزيارة.

الجمهورية/ أسعد بشارة

قال إنّ تعامُل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط مع أحداث الجبل بعقل بارد، يجعل تسلسلها أشبه بلعبة شطرنج، وحرص وليد جنبلاط على استيعاب العاصفة، فانطلقت حركته من زوايا ثلاث:

الأولى، تمثّلت في توحيد البيت الدرزي، من خلال اجتماع المجلس المذهبي حول جنبلاط الذي اختار أن يطلق مواقف توحيدية، مُبدياً استعداده للحوار والإقرار بوجود تعدّد درزي.

الثانية، تمثّلت باستيعاب ما حصل من مداهمات فجر ليل حادثة قبر شمون.

الثالثة، تمثّلت في فتح جنبلاط قنوات تنشيط العلاقة مع الرئيس سعد الحريري، تجاوزاً لكل الملاحظات السابقة، وهذا التنشيط أدّى إلى رفض الحريري إحالة الملف إلى المجلس العدلي.

الجمهورية/ جورج شاهين

رأى أنّ الأضرار غير الظاهرة التي ألحقتها أحداث الأحد الدامي في الجبل بهيبة الدولة ومؤسساتها، لا تصدّق. ومن لم يستمع إلى شكاوى الأهالي وقلقهم فهو أطرش. ومن لم يشاهد المصطافين على قلّتهم يغادرون المنطقة فهو أعمى، إذ لا يمكن تجاهل هذه المعطيات، ولذلك يُطرَح السؤال: البلد إلى أين؟ وحصراً الحكومة إلى أين؟

الديار/ دموع الأسمر

قالت إنّه منذ سقوط تنظيم "داعش" الإرهابي في الرقة وفلول هذا التنظيم بين قتيل وسجين وفار، فنساء "داعش" ما زلن في مخيمات بإشراف قوات "قسد" ومن بين النساء عدد لا يستهان به من الجنسية اللبنانية وغالبيتهم من طرابلس وشمال لبنان، ممن التحقن بأزواجهن أو انتمين إلى التنظيم الإرهابي وعملن على تجنيد فتيات من الشمال اللبناني. وتمكنت سبع نساء من الهرب والعودة إلى عائلاتهن في لبنان يمارسن حياتهن الطبيعية مع أولادهن الذين أنجبتهن خلال وجودهن في الرقة. حيث الواحدة من هذه الزوجات لها أولاد ما بين خمسة وستة أولاد، لكن دون وثائق رسمية وبطاقات هوية. خاصة وإن كثيراً من هؤلاء الأولاد هم من آباء من جنسيات مختلفة عربية وأجنية ممّا يؤدي إلى أزمة اجتماعية وإنسانية بامتياز وحل هذه الأزمة دونها تعقيدات تحتاج إلى فك رموزها وإيجاد حل إنساني لها. إضافة إلى أن هذه النسوة يعملن على تنشئة أولادهن ذكوراً وإناثاً تنشئة "داعشية" ويعني ذلك أن لبنان مقبل في السنوات القادمة على جيل يحمل طبائع وعقائد "داعشية" قد تتحول إلى بؤر وقنابل موقوتة.

البناء/ ناصر قنديل

قال إنّ الموقف الذي صدر عن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حول رفض السماح بتحويل لبنان إلى كانتونات مغلقة بعضها على البعض الآخر هو أهم المواقف التي تتمتع بالقيمة السياسية، ولا تندرج في سياسة التذرّع بالخطأ لتبرير الخطيئة، أو تقع في باب المجاملات التي تبلغ حدّ النفاق السياسي أحياناً بالجمع بين ادعاء الحرص على مشروع الدولة واتفاق الطائف ونسيان موجبات هذا الحرص عند مواجهة محاولة جديّة للانقضاض على فكرة الدولة، وتطيير اتفاق الطائف.

اللواء/ السفير هشام حمدان

أشار إلى المؤثرات المحلية والضغوط الإقليمية والدولية على لبنان، وركز على صعود النفوذ الصهيوني، وكذلك قوة الحضور الإسرائيلي، محذّرا من أن المنطق يستوجب العمل على الحفاظ على وحدتنا بغية حماية قدرتنا على الصمود في وجه حالات يثيرها العدو لتستجلب انفعالات وردود فعل يؤدي الانزلاق نحوها، إلى تحقيق مشاريعه ضدنا، وأهمها تقسيمنا طائفياً، ومذهبياً، وقبلياً، وعشائرياً، وتغييب الفكر القومي المشترك إزاء حقوقنا الوطنية والقومية المثبتة في قواعد القانون الدولي، وتحويل المقاربات لها إلى مقاربات دينية تشتتها وتذيبها نهائياً وخلص إلى اعتبار تحييد لبنان عن نيران المنطقة واجب وطني وأخلاقي واجتماعي.

الشرق / يحيى جابر

تناول أيضاً رسالة الرئيس ميشال عون إلى الشباب اللبناني، وقال: توقيت الرسالة لافت، كما ومضمونها وطريقة صياغتها كما والتعابير التي استخدمت.. والكل يسأل ماذا عدا مما بدا؟ وماذا بعد؟ وأضاف: من أسف يا فخامة الرئيس أن ما حصل ويحصل ويمكن أن يحصل ليس وليد اللحظة، ولم يكن مفاجئاً مع تركيبة النظام السياسي – الطائفي في هذا البلد.. وتاريخ لبنان القديم والحديث، مليء، وهو تاريخ هذه الطوائف.. حتى أنه من الاستحالة بمكان قراءة أي صفحة من هذا التاريخ، إلا وكانت الطائفية شاهدة، حاضرة وفاعلة في كل مفصل من مفاصل هذا البلد.. و"أمراء الطوائف و الكانتونات الطائفية" لا يهمهم سوى مصالحهم وأغراضهم الرابضة على صدر هذا الوطن وصدور أبنائه.