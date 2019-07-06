روسيا اليوم

واشنطن و"طالبان" تستعجلان لإحلال السلام في أفغانستان خلال أيام

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن المفاوضين من الولايات المتحدة وحركة "طالبان" يبذلون قصارى جهدهم في محاولة لإتمام مسودة اتفاق السلام في أفغانستان حتى الأحد المقبل. ونقلت الوكالة عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات الجارية في الدوحة طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن المباحثات بين الوفدين استمرت حتى ساعة متأخرة. ويبذل الوفدان كل ما بوسعهما لإتمام مسودة الاتفاق التي يجب أن تضم جدول انسحاب القوات الأمريكية والناتو من أفغانستان من جهة، وضمانات موثوقة تكفل محاربة الإرهاب من قبل "طالبان"، وذلك قبل مؤتمر "الحوار الأفغاني" الذي ستنطلق أعماله في الدوحة الأحد وتشارك في تنظيمه قطر وألمانيا، ومن المتوقع أن يحضره 60 شخصا مع غياب وفد رسمي من حكومة كابل.

روسيا اليوم

لبنان.. مساع لعقد جلسة حكومية.. وعون مصمم على إزالة آثار الحرب الأهلية

تتواصل جهود التهدئة في لبنان، بعد الحادث الأمني الذي هز الجبل الأسبوع الماضي، وأدى إلى مقتل مرافقين لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب. وأكد فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أن "المصالحة في الجبل ثابتة"، مشدداً على أننا "لا نريد أن يصبح لبنان بلداً للكانتونات في ظل ما يجري في المنطقة". وأضاف عون أنه "إذا أرادت الأحزاب أن تتمسك بطابعها الطائفي فلبنان إلى زوال"، مشيراً إلى تصميمه على "إزالة نتائج الحرب الأهلية من النفوس وعلى الأرض". وقال عون إن "القرارات التي اتخذت في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ستنفذ"، مشدداً على "وجوب تقديم مرتكبي الأحداث إلى القضاء لتأخذ العدالة مجراها". كلام الرئيس اللبناني، يأتي في وقت يواصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم جهوده في إطار "جولات مكوكية" على المسؤولين والقادة المعنيين، بهدف خفض حدة التوتر بين الفرقاء اللبنانيين، وقد زار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري واستعرض معه المستجدات السياسية.