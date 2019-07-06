وكالة الأناضول

تركيا ترحب بالاتفاق بين "العسكري" و"قوى التغيير" بالسودان

رحّبت وزارة الخارجية التركية، بالاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير في السودان. جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. وقالت إنها ترحب بالاتفاق الذي نتج عن المباحثات التي جرت بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير في السودان. وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في إرساء الاستقرار في السودان، وضمان تقدم عملية الانتقال وفق مفهوم شامل.

وكالة فرنس برس

موسكو ترفض تدمير صواريخها الجديدة المنشورة في أوروبا بحسب حلف شمال الأطلسي

رفضت روسيا مجدداً تدمير الصواريخ الجديدة المنشورة في أوروبا في انتهاك للمعاهدة المبرمة في 1987، كما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في ختام اجتماع بين الحلف وروسيا. وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأول من شباط من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، وردت موسكو بتعليق مشاركتها فيها في اليوم التالي. وستنسحب واشنطن نهائيا من الاتفاق في 2 آب المقبل إذا لم تدمر موسكو نظام صواريخ جديدا مثيرا للجدل تقول الولايات المتحدة وحلف الاطلسي إنه ينتهك الاتفاق، الموقع في العام 1987 بين الرئيس الأميركي يومها رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصيني يلتقي رئيسة الوزراء البنغلاديشية

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، رئيسة الوزراء البنغلاديشية شيخة حسينة، في دار ضيافة دياويويتاي في بكين.

وواصفاً الصين وبنغلاديش بالجارتين الوديتين التقليديتين، قال شي إن تدعيم الشراكة الاستراتيجية للتعاون بين البلدين وتطويرها يعمل ليس فقط على تعزيز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين ولكن أيضاً على تدعيم الرخاء والاستقرار في آسيا وكذا زيادة الانفتاح والتعاون على مستوى العالم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا تعلن للناتو أنها لن تنشر صواريخ في أوروبا طالما لا توجد صواريخ أميركية

قالت البعثة الروسية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن موسكو أعلنت للناتو أنها لن تنشر صواريخ في أوروبا طالما لا توجد صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى هناك. وأضافت البعثة في بيان لها، أن موسكو أوضحت للناتو أنه لا يوجد أي أساس لتحميلها المسؤولية عن انهيار معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى. وجاء في بيان لـ وكالة "سبوتنيك"، بعد اجتماع لمجلس روسيا —الناتو: وقد أشير إلى عدم وجود أساس لمحاولات تحميل المسؤولية عن انهيار معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى لروسيا. وأضاف التقرير: "لقد ركزنا على المخاطر الحقيقية المتمثلة في تصعيد الوضع العسكري السياسي في أوروبا".