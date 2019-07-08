الشرق الأوسط

1/7/2019

بماذا تهددكم أوراق الخس؟

حذر باحثو جامعة "جنوب كاليفورنيا" من أن الخضار الورقية الخضراء، مثل الخس، هي الأكثر احتمالا لنقل البكتيريا الخطيرة المقاومة للمضادات الحيوية. ولطالما شكل الخس موضع اهتمام الخبراء، لأن الطيات الطبيعية في الأوراق تجعل من الصعب غسلها جيدا. وغالبا ما تؤكل الخضارالورقية نيئة، ما يعني أن البكتيريا لم تتعرض للحرارة. وصنفت الأنواع المقاومة للمضادات الحيوية كواحدة من أكبر الأخطار التي تهدد صحة الانسان. وفي الدراسة، أضاف الباحثون سلالات من طفرات بكتيريا E.coli الى أوراق الخس، قبل اطعامها للفئران التي تلقت علاجا بالمضادات الحيوية مدة 4 أيام. وتمكنت بكتيريا E.coli من استعمار أمعاء الفئران، على رغم علاج المضادات الحيوية. وأظهرت الأبحاث السابقة أن البكتيريا المقاومة يمكن أن تنتقل الى الخضار من خلال التربة المخصبة بالسماد العضوي، أو من المياه المستخدمة لري مزارع المحاصيل.

3/7/2019

اكتشاف العلاقة بين تلوث الهواء ومرض ألزهايمر

انطلقت الدراسة الجديدة لجامعة ولاية بنسلفانيا الأميركية من وجود علاقة بين فقدان حاسة الشم والبدايات المبكرة لأمراض عصبية، مثل مرض ألزهايمر، ومرض الشلل الرعاش، وهي الحقيقة التي تم التوصل إليها خلال سعي العلماء لمعرفة سر العلاقة بين تلوث الهواء والأمراض العصبية، فكان السؤال الذي طرحوه هو كيف يؤثر الضرر بحاسة الشم على المخ، فتوصلوا إلى أن السر يكمن في السائل النخاعي. وهذا السائل عديم اللون يقوم بدور وسادة أو واق للدماغ، كما يساهم بدور حيوي في التنظيم الذاتي لتدفق الدم للمخ، ويتدفق حول الدماغ والحبل الشوكي عبر الأنف، وما توصل له الباحثون في بحثهم الجديد أن الضرر الذي يلحق بالخلايا العصبية الحسية الشمية بسبب تلوث الهواء يمكن أن يساهم في تغيير معدل دوران هذا السائل وتدفقه، مما يوفر آلية محتملة للأمراض العصبية. ووجد الباحثون أيضاً أن انخفاض معدل دوران السائل النخاعي قد يكون عاملاً مساهماً في تراكم مواد التمثيل الغذائي السامة والبروتينات التي تسبب اضطرابات عصبية.

الجمهورية

3/7/2019

التكنولوجيا للتقليل من الصداع

تمكّنت دراسة جديدة من الكشف عن طريقة جديدة للحدّ من الصداع النصفي تعتمد على التكنولوجيا. وأشارت الدراسة إلى أنّها طوّرت تطبيق " RELAXaHEAD”، وأكّدت أنه إذا تمّ استخدامه مرتين أسبوعياً، ستقلّ عدد مرات الإصابة بالصداع النصفي. ويعتمد التطبيق الذي يعمل بطريقة معاكسة في المقام الأول على تقنية الاسترخاء التدريجي للعضلات، وهي طريقة أثبتت فعاليتها في الوقاية من الصداع النصفي.

النهار

4/7/2019

كسوف شمسي في تشيلي وظلام كلي القمر تسلّل بين الشمس والأرض.

شهد شمال تشيلي كسوفا كلّيا للشمس أغرق المنطقة في ظلمة دامسة لمدة دقيقتين و36 ثانية في خضم النهار، في ظاهرة فلكية تسنّت رؤيتها أيضا في الأرجنتين وجزء كبير في منطقة المحيط الهادئ، وقصد الجزء الشمالي من تشيلي الذي يضمّ 45% من المراصد الفلكية العالمية حوالي 300 ألف سائح وعالم وشغوف بالفلك أو فضولي لمتابعة هذا الحدث الفلكي. وقبل حوالي عشرين دقيقة من الكسوف، انخفضت الحرارة بضع درجات مئوية وهبّ نسيم عليل، وفق ما أفاد المراسلون.