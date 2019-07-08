الوكالة الوطنية للإعلام

درغام: أبواب مركز السجل العدلي في حلبا ستبقى مفتوحة

أكد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام، خلال استقباله وفوداً شعبية ورؤساء بلديات ومخاتير، أن "القرار الصادر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وقائد الشرطة القضائية العميد أسامة عبد الملك والذي يقضي بإقفال مركز السجل العدلي في حلبا لكونه غير مدرج ضمن القانون رقم 17، لن يتم، وسيبقي المركز أبوابه مفتوحة أمام المواطنين من أبناء محافظة عكار".

وكالة الأناضول

قطر: نتطلع إلى حوار أفغاني بناء يلبي رغبات الشعب

قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الدوحة تتطلع إلى حوار بنّاء يلبي رغبات الشعب الأفغاني وطموحاته في السلام والاستقرار. جاء ذلك، تعليقاً على انطلاق "المؤتمر الأفغاني للسلام" بالدوحة، بالشراكة مع ألمانيا، ويستمر لمدة يومين. ويجمع المؤتمر العديد من الشخصيات الأفغانية، التي تمثل الكثير من الأطراف المختلفة في البلاد، في إطار الجهود المبذولة لدعم عملية السلام.

وكالة أنباء رويترز

إيران تصعد التوتر النووي مع الغرب بزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم

قالت إيران إنها سترفع خلال وقت قصير نسبة تخصيب اليورانيوم التي يجيزها الاتفاق النووي الموقع في 2015 في خرق كبير للاتفاق من المرجح أن يؤدي إلى رد أكثر صرامة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يضغط على إيران لحملها على إعادة التفاوض على الاتفاق. وفي مؤشر على تزايد القلق الأوروبي، عبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهي كلها من الدول الموقعة على الاتفاق، عن مخاوفها بشأن قرار إيران.

وكالة فرنس برس

اليمين في طريقه لتحقيق انتصار ساحق في الانتخابات التشريعية في اليونان

تصدر حزب "الديموقراطية الجديدة" المحافظ نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في اليونان في مواجهة رئيس الوزراء اليساري اليكسيس تسيبراس وحزبه، وبات في طريقه للحكم بعد أربع سنوات في صفوف المعارضة، على ما أظهرت استطلاعات الرأي لدى الخروج من مراكز الاقتراع. وأظهر استطلاع مشترك أجرته محطات التلفزيون الرئيسية في اليونان تقدم حزب الديموقراطية الجديدة بأربعين في المئة من الأصوات على حزب سيريزا الذي لم يحصد سوى 28,5 في المئة من الأصوات.

وكالة أنباء شينخوا

مقالة خاصة: إصلاح مؤسسات الحزب والدولة يساعد الصين في تحديث الحوكمة

منذ بدء الصين أحدث جولة إصلاح لمؤسسات الحزب والدولة في أوائل 2018، شهدت البلاد تحسناً منهجياً في قيادة الحزب والقدرة الإدارية للحكومة والقدرة القتالية للقوات المسلحة وحيوية المنظمات الجماهيرية. وحضر شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أمس الجمعة اجتماعاً لمراجعة إصلاح مؤسسات الحزب والدولة.

وخلال الاجتماع، دعا شي، وهو أيضاً الرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، إلى تعزيز الإنجازات في إصلاح وتحديث نظام حوكمة الصين وقدرتها في هذا الصدد. وبحسب الأرقام الرسمية، ففي الإصلاح على المستوى المركزي وعلى مستوى أجهزة الدولة، خضعت أكثر من 80 إدارة لتعديل نظام إدارتها وأطرها وواجباتها وموظفيها، حيث تأثر أكثر من 1.8 مليون شخص.