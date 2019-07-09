TL

برزت اليوم زيارة وفد "الاشتراكي" لكل من معراب وبكركي، وتأكيد الوفد على أن المصالحة في الجبل مكرسة لا تهتز.

في المقابل، الوزير جبران باسيل نفذ تصميمه على زيارة طرابلس، فقام بها، وشدد على التواصل مع اللبنانيين.

وسط ذلك، الرئيس سعد الحريري خارج لبنان في زيارة خاصة ليومين، وبعد عودته يكون بحث في عقد جلسة لمجلس الوزراء. وقيل إن لقاء سيتم بين وزراء "التيار الوطني الحر" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" بسعي من الرئيس بري والحريري وبدعم من رئيس الجمهورية.

المنار

في لبنان، تخصيب سياسي مرتفع زاد من الإشعاعات المضرة للأزمة، وعلى مفترق تاريخي ارتفع الكلام الفئوي والتحريضي. "الحزب الديمقراطي اللبناني" دفن شهيده الثاني سامي أبو فراج في حادث قبرشمون، فأعطى مساهمات إضافية لدفن الفتنة، مع التمسك بمطلب إحالة الملف إلى المجلس العدلي، وحق معرفة الحقيقة ومحاسبة المتورطين، كما أكد رئيسه النائب طلال أرسلان.

nbn

على المستوى السياسي، تنصب المساعي على ردم الهوة بين موقف من يطالب بإحالة ملف حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، وموقف من يرفض هذا الأمر، وبالتالي سحب الفتائل التي ما تزال تحول دون انعقاد مجلس الوزراء الذي طار رئيسه سعد الحريري اليوم إلى باريس في زيارة خاصة.

mtv

في السياسة، لا يشبه حق المرور في أرض أو منطقة، حق المرور في مفهومه العقاري، أي أن أحداً لا يمكنه منع مرور أحد إلى أرضه، ولو كانت طريقه تمر إلزامياً في أملاك الغير. هذا التشبيه يصح فقط في حال غياب التناغم بين المار ومالك الأرض، فعندها تحمي القوى الأمنية والقضائية أي عابر، تطبيقاً لحق المواطن في حرية الانتقال التي يكفلها الدستور.

NTV

في مقابل النتائج الأمنية لحادثة قبرشمون والتي عولجت وتعالج من قبل الأجهزة المختصة، الحكومة مصابة بعطب كبير، لا علاج له حتى الساعة، في وقت تحتاج فيه إلى أن تكون في أعلى درجات الأداء. كيف لا، ولبنان يسابق الزمن والدول المقرضة والمانحة، ويتخفى عن عيون مؤسسات التصنيف، وتجلده تقارير البنك الدولي، وتذوب أمامه مكتسبات "سيدر". وبعد، هل يمكن الاتكال على لجنة المال التي تعمل ليل نهار، هل في قدرتها الحلول مكان الحكومة وأجهزة الدولة المعطلة؟

المستقبل

من يسمع موجات القدح والسجال السياسي التي تطرق آذان اللبنانيين، يتأكد له أن العصفورية السياسية اللبنانية في أسوأ تجلياتها.

ومن يعتقد أن استحضار خطاب الانقسام والعصبيات وفرز المكونات اللبنانية بين مكون آدمي وبين مكون أزعر، يستحق وسام الجنون السياسي عن جدارة واستحقاق.

OTV

منذ أسبوع والمشهد الداخلي يتحرك على وقع وإيقاع ما حصل في عاليه. لا أحد يتحدث عن الموازنة ولا أحد يحدد موعداً لانعقاد مجلس الوزراء، ولا أحد يأتي على ذكر النفايات، ولا أحد يجرؤ على كشف عدد الوفيات الناتجة عن السرطان والتلوث وحوادث السير والانتحار ونكبة المخدرات والتفلت الأمني والفلتان الأخلاقي والكذب في العالم الافتراضي، وكميات البخور التي تحرق أمام نواطير القبور وسادة القصور ومحترفي الفجور.

LBC

إذا كان الكل متفق أن عودة الحكومة إلى العمل حتمية، فلماذا هدر الوقت؟

بمعرفة الجميع، لبنان كله أمام أشهر قليلة مصيرية، من المفترض أن تؤخذ خلالها قرارات كبيرة على المستوى الاقتصادي، والأمني الاجتماعي، والأمني والسياسي، وإلا سنصل والبلد إلى جدار مسدود، وربما إلى ما هو أبعد من ذلك.

الميادين

بريطانيا تدعو إيران للعدول الفوري عن أنشطتها النووية.

الجزيرة

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

العربية

أعلن وزير الطاقة التركي، فتحي سونميز، أن سفينة تركية ثانية ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي قبالة قبرص.