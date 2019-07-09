لبنان الحر

اجتمع رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ ووزير المال ​علي حسن خليل​ في ​وزارة المال​، للتوصّل إلى الصيغ النهائيّة بشأن المواد المعلّقة بين لجنة المال والوزارة في مشروع الموازنة.

صوت لبنان

استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل وفداً من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم الوزير وائل أبو فاعور، النائب فيصل الصايغ، أمين سر العام ظافر ناصر والنائب السابق أنطوان سعد والمستشار حسام حرب في حضور النائب الياس حنكش، النائب السابق فادي الهبر، الأمين العام نزار نجاريان، عضو المكتب السياسي سيرج داغر والوزير السابق جوزيف الهاشم.

radio orient

استقبل رئيس ​حزب الاتحاد​ النائب عبد الرحيم مراد القائد الفلسطيني ​طلال ناجي​ ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية ​القيادة​ العامة يرافقه أعضاء القيادة ​أنور رجا​ و​أبو عماد رامز​ وأمين سر الساحة اللبنانية أبو كفاح والأخ أبو عبدو.

اذاعة النور

التقى المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في مكتبه، وفداً من ​الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين​ برئاسة الأمين العام المساعد ​طلال ناجي​ وعرض معه التطورات الفلسطينية والموقف الفلسطيني العام من ​صفقة القرن​ و​مؤتمر​ المنامة، كما تطرّق الجانبان إلى أوضاع الفلسطينيين السّوريين ​النازحين​ إلى ​لبنان​.

صوت المدى

زار رئيس مجلس النواب نبيه بري القصر الجمهوري في بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون .