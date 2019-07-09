بحث نتنياهو هاتفياً مع بوتين الوضع في سوريا وإيران والعلاقات. وشدد رئيس الحكومة الإسرائيلية على الحاجة إلى استمرار التعاون العسكري بين الجيشين ووزارتي الدفاع حول سوريا. ودعا نتنياهو لحضور احتفالات عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى – الحرب العالمية الثانية العام المقبل وقال الكرملين إن البحث تناول قضايا التعاون على المسار السوري مع مراعاة نتائج الاجتماع الثلاثي لرؤساء مجالس الأمن القومي.

اشترطت تسيبي ليفني للترشح إلى الانتخابات عودة تحالف حزب العمل مع الحزب الجديد الذي شكله إيهود باراك وقالت هآرتس إنه إضافة للقيمة الانتخابية لليفني، فإنه توجد في صندوق حزبها ملايين الشيكات التي يمكن استخدامها في الحملة الانتخابية في حال قررت خوض الانتخابات.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إسقاط طائرة مسيرة اخترقت الأجواء قادمة من قطاع غزة وأنه رصد الطائرة منذ انطلاقها وإرسالها إلى الفحص.

حملت المحكمة المركزية الإسرائيلية السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف إسرائيلية وقام بتنفيذها نشطاء من فتح والجهاد الإسلامي وحماس، ويسمح الحكم بتقديم دعاوى من المتضررين ضد السلطة الفلسطينية وقد تصل التعويضات المالية إلى نحو مليار شيكل حسب صحيفة يديعوت أحرونوت (280 مليون دولار).