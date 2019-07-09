أعلنت الطاقة الذرية الإيرانية أنها رفعت مستوى تخضيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67 بالمئة.

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لا تزال تحقق من إعلان إيران أنها خصبت اليورانيوم بما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به بموجب الاتفاق النووي.

دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى وقف أي خطوة تتعارض مع الاتفاق النووي وأبدت متحدثة باسم الاتحاد قلق الأخيرة بشدة من إعلان إيران أنها تجاوزت مستويات التخصيب.

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن الوضع حول تنفيذ الاتفاق النووي يحذر من عواقب امتناع أحد الأطراف من تنفيذ الصفقة مع إيران مشيراً إلى الولايات المتحدة بذلك.

"الشرق الأوسط" أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس الاثنين أن إيمانويل بون المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور إيران اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء للقاء مسؤولين إيرانيين سعياً إلى التخفيف من حدة التوتر حول الملف النووي.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه يتعين إقناع إيران بالامتثال لالتزاماتها التي ينص عليها الاتفاق النووي المبرم في 2015.

"الشرق الأوسط" أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أمس أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن طموحات إيران النووية محذراً النظام في طهران من إطلاق التهديدات وإساءة فهم ضبط النفس الأميركي.

"الشرق الأوسط" أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث، أمس، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الجهود المتواصلة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي ووضع حد لسلوكها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

"الجمهورية" توعد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، بريطانيا بالرد على احتجازها ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق، معتبراً أن خطوة بريطانيا تعتبر قرصنة بحرية. وأعلن وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أن احتجاز الناقلة يمثل سابقة خطيرة ويجب أن يتوقف على الفور، مضيفاً أن بلاده ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي ولا هي واقعة تحت حصار نفطي أوروبي.

"الشرق الأوسط" أدانت قبرص، أمس، إطلاق تركيا عملية تنقيب جديد عن النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة المقسمة، رغم تهديد الاتحاد الأوروبي لأنقرة بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها غير المشروعة.

"الشرق الأوسط" أعلن الوزير البريطاني المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ستيفن باركلي أمس، أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول.

"الجمهورية" أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أمي عن استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات معه، كما طلب من القائدة الغربيين التوسط بينهما.

تحركت لندن أمس للحد من الأضرار التي لحقت بعلاقتها مع واشنطن بعد تسريب مذكرات دبلوماسية وصف فيها السفير البريطاني في واشنطن رئيس الولايات المتحدة وإدارته بأنهما غير كفوءين.