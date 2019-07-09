"الجمهورية"رفضت الحكومة الألمانية، أمس، طلب واشنطن إرسال قوات برية إلى شمال شرقي سوريا " لـ ملء الفراغ" بعد تخفيض الجيش الأميركي عدد قواته المنتشرة هناك لمحاربة بقايا "داعش". وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن شيبرت: منذ سنوات عدة تقدم ألمانيا مساهمة مهمة ومعترفاً بها على المستوى الدولي في التحالف ضد تنظيم "داعش".

"الجمهورية" اختتمت أمس أعمال المنتدى الدولي حول "داعش" الذي نظمه مركز للدراسات الاستراتيجية على مدار ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 125 ضيفاً من 15 دولة منها الولايات المتحدة ودول غربية وعربية. وناقش المحاضرون السيناريوهات السياسية المطروحة لإدارة المنطقة ما بعد حقبة "داعش" جغرافياً وعسكرياً.

"الجمهورية" واصل الجيش التركي تعزيز نقاط المراقبة التابعة له في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

"الشرق الأوسط" أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنها أحبطت أمس، محاولة لجماعة الحوثيين استهدفت سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر.

"الشرق الأوسط" استمرت المواجهات أمس، بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وشن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في شرق ليبيا هجوماً على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج معتبراً أنه "رهينة الميليشيات المسلحة".