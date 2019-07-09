الاتحاد - الإمارات

السيسي: تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية يتطلب مزيداً من الجهد

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تحقيق التكامل الإنتاجي والصناعي بين دول القارة الأفريقية يتطلب المزيد من الجهد والمثابرة لتحرير التجارة في السلع والخدمات وتوفير الضمانات التجارية اللازمة وخلق البيئة الاستثمارية المؤاتية، وذلك لتحقيق أهداف الاتفاقية الطموحة وتلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية في التنمية والتقدم والرقي. وقال السيسي، خلال رئاسته أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، في نيامي عاصمة النيجر، إن الارتقاء بشبكة البنية التحتية الأفريقية أمر لا بد منه لنجاح الاتفاقية باعتباره ضرورة حتمية لأية تجربة ناجحة للتكامل الإقليمي.

البيان - الإمارات

منح 15 إماراتياً رخصة تشغيل المفاعلات النووية

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية - الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات - عن منح 15 إماراتياً رخص تشغيل المفاعلات النووية الذين يشكلون الدفعة الأولى من مدراء تشغيل المفاعلات ومشغلي المفاعلات في دولة الإمارات العربية المتحدة ويعملون في شركة "نواة" للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمكلفة بتشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي.

الوطن - عمان

الحكومة الإسرائيلية تقود حملة تتعلق بفرض القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية

قالت الخارجية الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تقود حملة مُتعددة الأطراف، وعابرة للساحات، لوجود الظروف لخطوات إسرائيلية تتعلق بفرض القانون الإسرائيلي، على مستوطنات الضفة الغربية. وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن الحملة الإسرائيلية يقودها مجالس المستوطنات في الضفة الغربية وجمعياتهم، وفي مقدمتها جمعية "ريجافيم" الاستيطانية، تنظم بشراكة حكومية رسمية ترفع شعارات تدعو إلى استغلال الظروف الراهنة بما فيها الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة، لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

الشروق - تونس

الطبوبي: "الشعب التونسي يرفض ويدين ما عرف بصفقة القرن وشرعنة الاستيطان وتهويد القدس"

نظم الاتحاد العام التونسي للشغل الاثنين تجمعاً شعبياً "احتجاجاً على مؤتمر البحرين وتصدياً لما عرف بصفقة القرن". وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في كلمة ألقاها أمام التجمع الشعبي ببطحاء محمد علي، بحضور سفير دولة فلسطين بتونس هائل الفاهوم وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، ان "الشعب التونسي يرفض ويدين ما عرف بصفقة القرن وشرعنة الاستيطان وتهويد القدس".