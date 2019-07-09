النهار/ أحمد عياش

كشف عن أن قناة اتصال فرنسية حملت إلى لبنان معطيات من إسرائيل مفادها أن الدولة العبرية تدرك مدى قدرة "حزب الله" الصاروخية على استهداف عشرات المواقع الاستراتيجية في إسرائيل، وأضافت المعطيات أن إسرائيل ليست في وارد استهداف لبنان، لكنه في حال قرر "حزب الله" الانخراط في المواجهة بين أميركا وإيران إذا تطور إلى نزاع مسلح، فإن الرد الإسرائيلي سيكون قاسياً إلى درجة العودة إلى الاجتياح البري وصولاً إلى بيروت. وختم بالقول أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لن يزور لبنان إلا إذا تم إحراز تقدم في تطبيق مقررات مؤتمر سيدر فهل هذا ممكن؟

الأخبار/ محمد وهبة

قال إنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يستجب لتحذيرات صندوق النقد الدولي التي انتقدت عملياته المالية مع المصارف (الهندسات)، بل ذهب قبل أيام في اتجاه توسيعها بحثاً عن الدولارات التي يحتاج إليها لترميم احتياطاته بالعملات الأجنبية، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة السوقية على الدولار، إذ إنّ "المركزي" يدفع للمصارف ما بين 19٪ و21٪ مقابل الاستحواذ على الدولارات المجمّعة من الزبائن والمصارف نفسها أيضاً.

الأخبار/ نقولا ناصيف

قال إنّ بعد الجبل والشمال، يستكمل وزير الخارجية جبران باسيل جولته وهذه المرّة إلى الجنوب نهاية هذا الأسبوع، وقد تلقف رسالة مختلفة، ربما إيجابية، أبسط حججها أن الرجل سيكون هذه المرة أكثر تواضعاً.

الجمهورية/ طوني عيسى

عرض للدراسة التي أجرتها مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان "تاسك فورس" التي زار وفد منها لبنان خلال الشهر الفائت والتقى مسؤولين وقوى سياسية واقتصادية. ولفت إلى أن رئيس المجموعة السفير إدوارد غابريال خلص إلى استنتاج أنه على اللبنانيين أن يعرفوا إنهم لا يستطيعون تنظيف المنزل "بممسحة وسخة" وأن المشكلة الأساسية في لبنان تكمن في الطاقم السياسي نفسه وأن الحل الحقيقي يكون بتغييره إذا لم يكن بتغيير سلوكه.

الديار/ صونيا رزق

ذكرت أن رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط طلب قبل أيام معدودة من مناصريه ضبط الانفعالات ضمن اعتماد المعالجة الهادئة لأحداث الجبل، ووقف الردود الهجومية على الوزير محمود قماطي، وبالتالي الامتناع عن خوض أي سجالات مع حزب الله، بعد أن تبلّغ رسالة نقلت حرص الضاحية على وحدة الجبل، وبالتالي وقف الاحتقان ضمن البيت الدرزي الداخلي.

اللواء/ أنطوان غطاس صعب

أشار إلى الاتصالات لحل الأزمة القائمة بعد أحداث الجبل، للتوصل إلى حلول لمعاودة جلسات مجلس الوزراء. وتوقع أن تكون الأيام القليلة المقبلة على قدر كبير من الأهمية أمام الاستحقاقات المقبلة من خلال تحصين البلد أمنياً وسياسياً واقتصادياً، لأنّ المسألة لا تنحصر فقط بالشق الداخلي بل هناك تطورات إقليمية ودولية صعبة تجتازها المنطقة، وعلى هذا الأساس تجري الاتصالات على أكثر من صعيد من أجل تحييد لبنان عنها.

اللواء/ معروف الداعوق

قال إنّ الاتصالات والمشاورات تتكثّف خلال الساعات المقبلة بين مختلف الأطراف في سبيل تضييق شقة الخلاف القائمة بين المطالبين بإحالة حادث "قبرشمون" على المجلس العدلي والمصرين عليه، تمهيداً للتوصل إلى صيغة حل وسط مقبولة من الجميع، تسهل الخروج من هذا المأزق وتعيد وتيرة الحركة السياسية ومعاودة جلسات مجلس الوزراء إلى طبيعتها المعهودة. وقال إنّ أكثرية السياسيين يستبعدون طرح مسألة إحالة الحادثة على المجلس العدلي. ولذلك تتقدّم مساعي الوصول إلى صيغة الحل التي ترضي كل الأطراف قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، التي قد يسبقها لقاءات مصالحة بين مختلف الأطراف لتجاوز أي اختلاف سياسي، لأنه ستكون مجازفة كبيرة عقد الجلسة في ظل الخلافات الحاصلة واستمرار المواقف والتصريحات وحملات التراشق السياسي التصعيدي.

اللواء/ عمر البردان

رأى أن لا مؤشرات توحي بإمكانية عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع في وقت قريب، في ظل بقاء المواقف على حالها، لناحية انقسام المكونات الوزارية، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون يدعم موقف إحالة قضية قبرشمون إلى المجلس العدلي. وهذا يُظهر بوضوح أن صعوبات كبيرة تحاصر مهمة المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم، إذا لم يتم تدارك الأزمة بتدخل مباشر من الرئيس عون، لأنّ استمرار الكباش بين المكونات الوزارية، سيؤدي إلى تحوّل الحكومة إلى ساحة لتصفية الحسابات، ما سيعجل سقوطها، في الوقت الذي يواجه لبنان تحديات اقتصادية بالغة الصعوبة، وهذه مسؤولية جميع المشاركين في الحكومة.

الشرق / تيريز قسيس صعب

نقلت عن مصادر سياسية مطلعة أن الرئيس ميشال عون يحاول تدوير الزوايا بهدف إيجاد حل سريع للأزمة الأخيرة التي استجدت، والتي شلت حركة مجلس الوزراء. وقالت إن الرئيس نبيه بري والرئيس ميشال عون اتفقا على بذل مزيداً من الجهود لدى الأطراف السياسية توصلاً لحل يرضي الجميع. وأضافت أنّ رئيس الجمهورية أعطى توجيهاته بإجراء تحقيقات شفافة وواضحة لكل من ساهم أو حرض أو اشترك، ولفتت إلى أن العمل جار من أجل إيجاد حل سريع وواضح .