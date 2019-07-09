The Washington Post

إلى متى يمكن لأوروبا الحفاظ على التوازن في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران؟

خلال أكثر من عام، كان الأوروبيون يوازنون بين واشنطن وطهران في سعيهم للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، في ظل ضغوط مارسها الجانبان وفي مسعى من أوروبا لتجنّب إغضاب الطرفين. إلا أن الأيام القليلة المقبلة يمكن أن تكون حاسمة حيث تحاول أوروبا يائسة المحافظة على الاتفاقية في حين تستهين إيران بها بشكل متزايد.

وبعد أن أعلنت إيران يوم الاثنين أنها تجاوزت الحد الأقصى لتخصيب اليورانيوم - وهو الانتهاك الثاني للاتفاقية خلال أسبوع - أعطى الدبلوماسيون الأوروبيون أنفسهم أسبوعاً آخر لتشجيع طهران على العودة إلى الامتثال لبنود الاتفاق. وفي هذا الإطار أوفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أمضى أكثر من ساعة على الهاتف يوم السبت مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، كبير مستشاريه الدبلوماسيين إلى طهران لمواصلة المفاوضات يوم الثلاثاء.

هذه المجازفة الأوروبية الكبيرة يمكن أن تنتهي قريباً إذ تعتبر فرنسا وبريطانيا وألمانيا أن المستويات الأعلى لتخصيب اليورانيوم تشكّل خطاً أحمر من شأنه أن يجبرهم على البدء في عملية إعادة فرض العقوبات وإنهاء الاتفاقية. وقال دبلوماسيون مطّلعون إن إبعاد المفتشين الدوليين من طهران أو تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي سيشكّلان أيضاً حافزاً لفرض العقوبات.

ويخشى الأوروبيون الذين انتقدهم الرئيس ترامب لسنوات بسبب انخفاض إنفاقهم العسكري من أن تسعى الولايات المتحدة إلى القضاء على شركاتهم المتعددة الجنسيات أو الانتقام بأي شكل آخر رداً على استمرارهم في التعامل مع إيران.

The Guardian

النقابات تتفق على أن حزب العمّال يجب أن يدعم خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء على الاتفاق الذي يقترحه حزب المحافظين

يستعد حزب العمّال ليعلن أنه سيطلق حملة من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء ثانٍ على أي اتفاق يمكن أن يطرحه أي رئيس وزراء محافظ على البرلمان، بعد أن أيّد قادة النقابات العمّالية بمن فيهم لين مكلوسكي من نقابة "يونيت" تغيير السياسة المعتمدة حالياً.

هذا الموقف المشترك الذي اتفقت عليه النقابات يوم الاثنين لن يلزم حزب العمّال بموقف مؤيد لهذا الموقف بشكل صريح وفي جميع الظروف. واتفقت النقابات أيضاً على أن حزب العمّال يجب أن يسعى لإبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا فاز الحزب في الانتخابات قبل مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

وتم الاتفاق أيضاً على أن يتم طرح صفقة حزب العمّال على التصويت العلني من دون أن يلتزم الحزب بالحملة من أجل البقاء على حساب صفقته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يلقي ظلالاً من الشك على ما يمكن أن يطرحه حزب العمّال في أي بيان لانتخابات مبكرة.

روسيا اليوم

إسرائيل تلاحق عرفات في مثواه الأخير لانتزاع آخر عقار له في القدس!

لجأت إسرائيل ومستوطنوها لحيلة قضائية بهدف الاستيلاء على آخر قطعة أرض يملكها الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، في القدس، في تجاسر على ملاحقة الزعيم الراحل في مثواه الأخير.

وتقع قطعة الأرض المذكورة داخل مقبرة جبل الزيتون، وتطل على مدينة القدس القديمة.

ووضعت محكمة إسرائيلية منذ يناير الماضي رهناً مؤقتاً على قطعة أرض في القدس يمتلكها الراحل عرفات بعدما رفع ما يسمى "مركز القانون الإسرائيلي" (شورات هادن) دعوى تعويضات مدنية ضد السلطة الفلسطينية.

وحكمت هذه المحكمة الإسرائيلية في القدس، الاثنين، بإدانة السلطة الفلسطينية، بما يشمل رئيسها الراحل عرفات، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي، بالمسؤولية عن هجمات استهدفت إسرائيليين إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000.

وزعمت دارشان-ليتنر، رئيسة "مركز القانون الإسرائيلي" أن "هذه الخطوة إحدى الخطوات نحو العدالة للضحايا وعائلاتهم. لن نسمح بوضع يكون فيه عرفات مالكاً لعقار في قلب القدس، مع تجنب دفع تعويضات إلى ضحاياه".

وأضافت تعليقاً على قرار المحكمة الاثنين، أن قرار المحكمة "التاريخي" أظهر أن عرفات حاول استخدام الحرب والقتل، عبر الانتفاضة الثانية، للحصول على تنازلات من إسرائيل ولم ينجح في خوض مفاوضات أوسلو.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن "المحكمة الإسرائيلية أدانت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والأسير مروان البرغوثي، والسلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن 17 هجوماً خلال الانتفاضة الثانية، وأمرت بتعويض لذوي القتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل أي 279.8 مليون دولار".

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن بعض هذه الهجمات نفذتها حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، لكن المحكمة، وبناء على أدلة سرّية لم تكشف عنها، لا تزال تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عنها.