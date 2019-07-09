الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية تباحث مع بري في توحيد الجهود لمعالجة أحداث قبرشمون

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، مع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة والاتصالات الجارية، لا سيما تلك المتصلة بالأحداث التي وقعت في محلة قبرشمون في قضاء عاليه قبل أسبوع. وتم خلال اللقاء التداول في عدد من الأفكار، في إطار توحيد الجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع التي نشأت عن هذه الأحداث.

وبعد اللقاء، لم يشأ الرئيس بري الإدلاء بأي تصريح واكتفى بتحية الصحافيين، والقول: "جئنا نصبح على فخامة الرئيس".

وكالة الأناضول

أردوغان: التحضيرات متواصلة لشحن منظومة "إس400" إلى تركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن التحضيرات متواصلة لشحن منظومة "إس400" الروسية إلى تركيا، وأن تحديد أماكن نشرها عائد لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان. وأوضح أردوغان أن أعمال تحميل المنظومة إلى الطائرات التي ستشحنها إلى تركيا، جارية، مشيراً إلى أن أنقرة اتفقت مسبقاً مع موسكو على موعد وصول المنظومة إلى تركيا. وذكر أن وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في تركيا، تعملان حالياً على تحديد أماكن نشر المنظومة الروسية.

وكالة أنباء رويترز

ألمانيا ترفض دعوة أميركية لإرسال قوات برية إلى سوريا

رفضت ألمانيا الاثنين دعوة وجهتها الولايات المتحدة لإرسال قوات برية إلى سوريا في موقف من المرجح أن يغضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يريد من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الالتزام بدور عسكري أكبر في الشرق الأوسط. وقال ستيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية خلال مؤتمر صحفي اعتيادي "عندما أقول إن رؤية الحكومة هي الالتزام بالإجراءات الحالية في التحالف (العسكري) ضد الدولة الإسلامية فهذا لا يشمل قوات برية كما هو معروف".

وكالة فرنس برس

تنصيب كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيساً لحكومة اليونان الراغبة بالتغيير

غداة فوز حزبه "الديموقراطيّة الجديدة" المحافظ في الانتخابات التشريعيّة في اليونان، تم الاثنين تنصيب كيرياكوس ميتسوتاكيس رسمياً رئيساً للحكومة وطي صفحة رئيس الوزراء اليساري المنتهية ولايته أليكسيس تسيبراس في اليونان الراغبة بالتغيير. وكما تنص عليه تقاليد اليونان حيث لا يوجد فصل بين الدولة والكنيسة الأرثوذكسية، أقسم رئيس الحكومة الجديد اليمين على الإنجيل في القصر الرئاسي، أمام رئيس اليونان بروكوبيس بابلوبولوس.

وكالة أنباء شينخوا

مبعوث: الصين تعارض بشدة التدخل البريطاني في شؤون هونغ كونغ

قال السفير الصيني لدى بريطانيا، ليو شياو مينغ، إن الصين "تعارض بشدة" التدخل البريطاني في شؤون هونغ كونغ، منتقداً عقلية الحرب الباردة لدى بعض السياسيين البريطانيين بشأن العلاقات الثنائية. وأفاد ليو أن قرار إجراء تعديلات على قانون تسليم المجرمين الهاربين ضروري وعادل ومنطقي، وعبر القيام بذلك، تهدف منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الصينية ورئيستها التنفيذية كاري لام إلى جعل هونغ كونغ مكاناً أفضل وأكثر أماناً، وليس ملاذاً للمجرمين الفارين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الاتحاد الأوروبي: التنقيب التركي غير الشرعي في مياه قبرص مثير للقلق

أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً، الاثنين، قال فيه إن عزم تركيا التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص يثير قلقاً بالغاً. وأضاف الاتحاد الأوروبي في البيان، أن التنقيب التركي "يعد تصعيداً غير مقبول للتوتر في محيط الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط"، وفقاً لما نقلته "رويترز". وأشار إلى أن "عملية التنقيب الثانية المزمعة، والتي تأتي بعد شهرين من بدء عمليات التنقيب الحالية غربي قبرص، تمثل تصعيداً جديداً غير مقبول وانتهاكا لسيادة قبرص".