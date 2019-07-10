الشرق الأوسط

3 /7 /2019

الولايات المتحدة تدرس فرض رسوم جمركية على منتجات أوروبية

في الوقت الذي توصلت فيه الولايات المتحدة لاتفاق استئناف المفاوضات التجارية مع الصين، أعلنت دراستها فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي. قالت واشنطن أنها بدأت مشاورات لفرض رسوم جمركية مشددة جديدة على الاتحاد الأوروبي، تستهدف بصورة خاصة أصنافاً من الأجبان والويسكي، رداً على ما تعتبره دعماً غير منصف من بروكسل لشركات صناعات الطيران. وتضم هذه القائمة الجديدة نحو 90 منتجاً. وأوضح مكتب ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر، في بيان، أن القيمة التجارية الإجمالية لهذه المنتجات تبلغ 4 مليارات دولار. وجاء في البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى "فرض احترام حقوق الولايات المتحدة في خلافها مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء أمام منظمة التجارة العالمي بشأن الدعم الأوروبي لقطاع صناعة الطيران.

قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج إن الصين ما زالت موقعاً تنافسياً للاستثمارات، حتى في ظل تطلع بعض الشركات لنقل إنتاجها خارج البلاد لتجنب الرسوم أو الضرر الناتج عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن لي هذا القول، أثناء لقائه مع مجموعة من رجال أعمال المحليين والأجانب خلال الاجتماع الصيفي للمنتدى الإقتصادي العالمي في مدينة داليان الصينية.

6 /7 /2019

الاقتصاد اليوناني بمؤشرات كلية "خضراء" ... وسياسية واجتماعية "حمراء"

الاقتصاد اليوناني يتعافى، بعدما مرّ بعدة أزمات وصلت إلى حد الإفلاس استوجبت تنفيذ خطط تقشّف

قاسية ومساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. عاد النمو، وتراجع معدل البطالة،

والحسابات العامة فائضة نسبياً مع استثناء فوائد الديون، لكن التضحيات التي طلبت من اليونانيين قد

يدفع ثمنها رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس في الانتخابات النيابية المقبلة. ويقول اقتصاديون: " إذا فحصنا

أبرز المؤشرات الاقتصادية، فإنّ النتيجة لا لبس فيها: البلاد تتعافى والمؤشرات خضراء. فالبطالة تراجعت والاقتصاد أنهى حقبة عدة سنوات من الانكماش، وتجاوز 3 أزمات، اقتصادية ومالية وسياسية، هذه النتائج سمحت لليونان العام الماضي بالخروج من تحت الوصاية المالية التي فرضت على البلاد من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. رفعت وكالة " موديز" للتصنيف، درجة البلاد الائتمانية، وعادت ثقة المستثمرين بالسندات اليونانية. فبعد الحصول على 3 قروض ضخمة قيمتها الإجمالية 240 مليار يورو، تعهدت الحكومات المتعاقبة بتطبيق قائمة طويلة من الإجراءات التقشّفية القاسية والإصلاحات الهيكلية الجذرية إلى ذلك يضيف المحللون أن الإصلاحات الاقتصادية رهنت كل أملاك الدولة، علما بأن بعضها لم يستكمل بعد، أي أنّ بعض الأسوأ لم ينتهي بعد.

الديار

4/ 7/ 2019

للمرة الأولى.. القلق يُهيمن على الشركات الألمانيّة في الخارج.

كشف إستطلاع للرأي، أن الاقتصاد العالمي والنزاعات التجارية الدولية مثل الدائرة بين الولايات المتحدة والصين يثيران قلق الشركات الألمانية في الخارج.

وبحسب " الألمانية" أظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه أن 24 في المائة من الشركات الألمانية العاملة في الخارج تتوقع تحسن نشاطها الاقتصادي الخارجي، بينما تتوقع 27 في المائة من الشركات أن يسوء الوضع.

و أعلنت غرفة التجارة والصناعة الألمانية، في برلين أن هذه المرة الأولى التي تسجل فيها توقعات الشركات الألمانية في الخارج نتائج سلبية في التقييمات منذ بدء إجراء الاستطلاع الخاص بالغرفة ، وأعلن الاتحاد الألماني لصناعة الآلات في مدينة فرانكفورت أن الطلب على الآلات تراجع في أيار الماضي بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي.

وبينما تراجع الطلب الداخلي بنسبة 1 في المائة فقط، بلغت نسبة تراجع الطلب الخارجي 9 في المائة مقارنة في أيار عام 2018.

ويعاني القطاع المعتمد على التصدير من النزاعات التجارية الدولية الراهنة، وهو ما دفع القطاع إلى خفض توقعات النمو بالنسبة لهاذا العام.

وإلى جانب التطورات الدولية، تؤثر الشكوك التي تحوم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سلبياَ على القطاع، وكذلك التحول الهيكلي في قطاع صناعة السيارات.

8 /7 /2019

وزير البريطاني يحذر من أن "بريكست" بدون اتفاق قد يكلف الخزينة 90 مليار جنيه استرليني

حذر وزير المالية البريطاني فيليب هاموند من أن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يمكن ان يوجه "ضربة" للخزينة تصل إلى 114 مليار دولار(100 مليار يوريو).

وعارض هاموند كذلك اقتراح خفض الضرائب وزيادة الانفاق الذي طرحه المرشحان لمنصب رئيس الوزراء بوريس جونسون وجيرمي هانت، وزير الخارجية الحالي. وقال، إن عشرات مليارات الجنيهات التي تم وضعها جانبا تحسبا لبريكست بدون اتفاق يجب عدم تخصيصها لأغراض أخرى، بعد أن طرح المرشحان خططهما لخفض الضرائب وزيادة الانفاق العام.

وجاءت تصريحات هاموند بعد أن هدد المرشحان لخلافة تيريزا ماي بأنهما مستعدان لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في موعد اقصاه 31 تشرين.

9 /7/ 2019

كوريا الجنوبية تطالب اليابان برفع القيود على صادراتها

طالب وزير المالية الكوري الجنوبي هونغ نام كي اليابان بسحب القيود التي فرضتها على صادرات مواد مستخدمة في صناعة أشباه الموصلات لسيول حيث قال إن هذه الخطوة قد يكون لها تأثير سلبي على الإقتصاد العالمي، وتأتي هذه التعليقات بعد أيام من بدء اليابان تشديد القيود على صادرات مواد أساسية في صناعة أشباه الموصلات.

وقال هونغ إن حكومة كوريا الجنوبية سوف تحاول الحد من الضرر المحتمل على الشركات المحلية من خلال التنسيق عن كثب مع قطاع الصناعة المحلي والمجتمع الدولي.

وقال هزنغ إن الحكومة سوف تعمل على مساعدة شركات البناء المحلية في الفوز بمشروعات بنية تحتية في الخارج كما أعرب عن أمله لاتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع ماليزيا وإندونيسيا هذا العام، وذلك في إطار جهود حكومة سيول لتعزيز صادراتها.

ويذكر أن كوريا الجنوبية توصلت لسلسلة من إتفاقيات التجارة الحرة مع شركاء تجاريين مثل الولايات المتحدة الأميركية والصين بالإضافة إلى تشيلي وبيرو وكولومبيا خلال الأعوام الأخيرة.

9 /7 /2019

برلين تسعى لتهدئة التوتر مع واشنطن في إطار مفهوم التجارة الحرة

أعلن بيتر التماير وزير الإقتصاد الألماني عزمه السعي إلى تهدئة التوتر في ظل النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.

وبحسب " الألمانية " قال التماير، قبل بدء زيارة للولايات المتحدة، إن وجود علاقات قوية عبر الأطلسي يفيد الجانبين، لذلك، أود أن أوضح في زيارتي مدى أهمية وجود علاقات إقتصادية تخلو من النزاع للجانبين، سواء كان في مجالات تقليدية مثل صناعة السيارات أو في أسواق المستقبل الخاصة بالرقمنة.

وأضاف أنه يعتزم خلال مباحثات مع ممثلي الحكومة الأميركية في واشنطن العمل من أجل التوصل لحلول في إطار مفهوم تجارة عالمية وحرة. وتابع الوزير الاتحادي بالقول" الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية شريكان تجاريان على المستوى نفسه، لذلك يصبح التعاون هو الطريق الصائب من أجل تحقيق أوجه تقدم لكلا الجانبين" ميشراً إلى أن توافر ظروف إطارية مستقرة في التجارة عبر الأطلسي يعد مهما للغاية بالنسبة للاقتصاد الألماني.

وقال ألتماير إن مصنع مرسيدس يظهر مثالا لكيفية إستفادة الولايات المتحدة من الاستثمارات الألمانية، موضحا أن شركة مرسيدس إستثمرت أكثر من ستة مليارات دولار في موقعها في الولايات المتحدة.

الجمهورية

2 /7 /2019

الدولار واليوان استفادا من استئناف المفاوضات

قررت أوبك وحلفاؤها تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2019 على الأقل، مع انضمام إيران إلى كبار المنتجين السعودية والعراق وروسيا في تبنّي سياسة تهدف إلى دعم سعر الخام وسط اقتصاد عالمي آخذ بالضعف. وأبلغ وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الصحفيين أنه سيدعم تمديد خفض الإنتاج بين ستة أشهر وتسعة، وأن "ليس لديه مشكلة في خفض الإنتاج". وتفاقمت المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي نتيجة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لتزيد التحديات التي تواجهها أوبك المؤلفة من 14 دولة في الأشهر الأخيرة. كذلك أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنّ جميع الدول الأعضاء في أوبك والمنتجين غير الأعضاء يحبّذون تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي تسعة أشهر تحت الشروط ذاتها المتفق عليها في كانون الأول. ونقلت وكالة إنترفاكس عن نوفاك قوله إنّ روسيا خفضت إنتاجها النفطي في حزيران بمقدار 278 ألف برميل يومياً في المتوسط عن مستويات تشرين الأول الماضي. وقال نوفاك إنّ خفض حزيران يزيد 50 ألف برميل فوق المستوى المتفق عليه بين روسيا وأوبك والمصدرين الأخرين، في إطار اتفاق تقليص المعروض.