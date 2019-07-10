اللواء / حسين زلغوط

تناول موضوع حادثة قبرشمون وما آلت إليه من تطورات إن كان على الصعيد السياسي أو الحكومي. وقال إنّ الواقع السياسي الراهن غير متوازن، وغير مستقر، ويجب على المسؤولين تدارك هذا الأمر لأنّ هذا يعني أنّ البلد عاد إلى مربع السجالات والمماحكات التي تؤثر سلباً على الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية. وأضاف بأنّه أي قوى سياسية ليس في مقدورها تحمل وزر المزيد من التصعيد لأنّ نتائج أي تصعيد إضافي ستكون له تداعيات سلبية على الوضع السياسي أولاً، ومن ثمّ على مصير الموازنة، وكذلك على الموسم السياحي.

اللواء/ أنطوان غطاس صعب

قال: عاد البعض ليتحدث عن ضرورة إعادة إحياء طاولة الحوار في قصر بعبدا بعدما خرجت الأوضاع عن السيطرة وارتفع منسوب التصعيد السياسي، ومن ثم هناك انقسامات سياسية هائلة من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على دور الحكومة وعملها. وأضاف أنّ الأسبوع الجاري سيحدد مسار عمل الحكومة وجدول أعمالها المقبل لذا يبقى هذا الأسبوع بمثابة اختبار جديد للتضامن الحكومي ولما سترسو عليه الأوضاع أمام هذا الصراع السياسي الذي يترجم احتقاناً في الشارع.

الشرق/ يحيى جابر

قال إن عبارة "طفح الكيل" تجسّد حال غالبية الشعب اللبناني، لذلك جاء اجتماع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري لمعالجة ما وصلت إليه البلاد في الآونة الأخيرة وسحب فتيل التفجير، والسعي بكل قوة لتبريد الجبهات، وقد لعب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم دوراً بالغ الأهمية في ذلك. وقال إنّ المرحلة دقيقة ومحرجة، وليس أمام القيادات المسؤولة المزيد من الوقت، لأنّ الأوضاع الاقتصادية والمالية والبيئية والسياسية والاجتماعية والمعيشية، ما عادت تتحمل المزيد من الوقت والمماطلة.

الشرق/ خليل الخوري

تناول موضوع السياحة واجتماع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير السياحة أفاديس كيدانيان وإطلاعه على ازدهار الحركة السياحية في لبنان في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهو نتيجة الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد، والمطلوب من السياسيين تهدئة النفوس لننعم بصيفٍ هادئ ومزدهر بالسياح.

الأخبار/ هيام القصيفي

قالت إنّ لا حكومة قبل حلّ مشكلة الجبل والمجلس العدلي. ولا حلّ لمشكلة المجلس العدلي قبل معالجة جذور الخلاف السياسي ورسم خريطة واضحة لما جرى وأدوار المتورطين في الحادثة، لذلك التفاؤل المتداول عن إمكان إقناع أي طرف بالتنازل عن مطلبه لا يزال افتراضياً، لأنّ التهدئة ليست حتى كلامية، فيما "الواقع الخطر يستوجب معالجة توازي خطورته". هذا الخطر يستدعي مراعاة سياسية للوضع، وتعالياً عن كل الحساسيات الراهنة من أجل الوصول إلى حل.

الديار/ فادي عيد

نقل عن نائب في كتلة بارزة أنّ طي صفحة حوادث الجبل الأخيرة، يتطلّب جهوداً جبارة تشارك فيها كل الأطراف الموجودة على مساحة قرى التوتر وحلفاؤهم على امتداد الساحة الداخلية، ولذا، فإنه من المبكر التسرّع في تحديد المسار الذي ستسلكه المعالجة السياسية التي لن تقتصر على كشف الحقائق والوقائع الفعلية لحادثة قبرشمون، بل تشمل الأسباب والدوافع والظروف التي قد تدفع نحو تكرار مثل هذه الحوادث إذا ما اقتصرت الإحاطة على حصر الحادثة بمكانها وزمانها فقط.

النهار/ وجدي العريض

كتب عن جولات الحزب التقدمي الاشتراكي على المقار الحزبية المسيحية والمرجعيات الروحية، معتبراً أنها خففت منسوب القلق عند المسيحيين وغيرهم بشكل لافت وتم توضيح كل ما جرى بموضوعية من خلال التركيز على المصالحة وأن الجيش اللبناني يقوم بواجباته في الجبل.

الجمهورية/ نبيل هيثم

اعتبر أن اهتزاز الأمن في الجبل كشف الكثير من مكامن الصعف التي تجعل البلاد مشرعة أمام رياح داخلية بدأت تتكون مع اقتراب منتصف العهد، وفي ظل طموحات رئاسية مبكرة. ووصف المشهد السياسي بالسوداوي نتيجة المواقف والرسائل التي تطبع المشهد السياسي.