The Washington Post

الخطة الانتقالية للبنتاغون تؤكد وجود انتفاضات على مستوى القيادة

من المقرر أن يقود البنتاغون في الأسابيع المقبلة وزير الدفاع الثالث بالنيابة هذا العام، وفقاً لخطة خلافة جديدة تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، ما يؤكد وجود انتفاضة على رأس قيادة الجيش الأميركي.

ومن المتوقع أن يسلّم مارك إسبير، الذي أصبح وزيراً للدفاع بالنيابة في 24 حزيران بعد سلفه، القائم بأعمال وزير الدفاع آنذاك، باتريك شاناهان، بعد تنحيه فجأة، إلى وزير بالوكالة ليس إلا وزير البحرية ريتشارد سبنسر.

وبموجب قانون اتحادي يُعرف باسم قانون الوظائف الشاغرة، يُطلب من Esper الذي يشغل منصب وزير الجيش منذ عام 2017، التنحي بينما ينظر مجلس الشيوخ في ترشيحه لمنصب البنتاغون. ولم يتضح بعد متى سيتم ذلك إذ أنه لن يتم تفعيل التنحي إلا بعد أن يحيل البيت الأبيض رسمياً ترشيحه إلى مجلس الشيوخ.

وقال رئيس أركان البنتاغون، إريك تشونينغ، متحدثاً أمام للصحفيين في البنتاغون، إنه من المتوقع أن ينقل البيت الأبيض ترشيح إسبير "قريباً".

The NewYork Times

الصواريخ الأميركية التي عُثر عليها في مخيّم للثوار الليبيين تم بيعها أولاً لفرنسا

تم بيع كمية من الصواريخ الأميركية القوية إلى فرنسا لتصبح هذه الصواريخ أخيراً في أيدي المقاتلين المتمردين الموالين للجنرال خليفة حفتر، الذي يسعى للإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.

وقد استردت القوات الحكومية الليبية الشهر الماضي صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات خلال غارة على معسكر للمتمردين في غريان، وهي بلدة في الجبال الواقعة جنوب طرابلس. ويبلغ ثمن الصاروخ الواحد من هذا الطراز أكثر من 170 ألف دولار، وهي عادة ما تباع فقط لحلفاء الولايات المتحدة المقرّبين.

نفى مستشار عسكري فرنسي يوم الثلاثاء نقل الأسلحة إلى الجنرال حفتر لما في ذلك من انتهاك لاتفاقية البيع مع الولايات المتحدة وكذلك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا. ومن شأن ذلك أن يتسبب بخلاف بين واشنطن وفرنسا حيال السياسة المعتمدة تجاه ليبيا، علماً أن فرنسا هي الشريك القوي لحلف الناتو والحليف في مناطق ساخنة أخرى مثل غرب إفريقيا.

خلال الأيام القليلة الماضية، حققت وزارة الخارجية في مصدر الصواريخ، باستخدام أرقامها التسلسلية وغيرها من المعلومات، وخلصت إلى أنها قد بيعت في الأصل إلى فرنسا، التي كانت من المؤيدين الأقوياء للجنرال حفتر. ووافقت فرنسا على شراء ما يصل إلى 260 صاروخاً من هذا الطراز من الولايات المتحدة في العام 2010، وفقاً لوكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي في البنتاغون.

روسيا اليوم

لافروف: البنية العسكرية للناتو تقترب من حدودنا والوضع مختلف عما كان عليه عام 2011

أكّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الأمن الأوروبي الأطلسي يشهد حالة من الأزمة، معتبراً أن هذا الأمر ناجم عن أنشطة الناتو وبينها اقتراب بنيته العسكرية من حدود روسيا.

وقال لافروف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء عقب مشاركته في اجتماع لدول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عُقد في سلوفاكيا: "تمت مناقشة ظروف الأزمة التي يشهدها في الوقت الراهن الأمن الأوروبي الأطلسي، وأنتم تعلمون ما هي الظروف التي تؤثر على هذا الواقع. وهي استمرار تنمية الناتو لعضلاته العسكرية واقتراب بنيته العسكرية من الحدود الروسية والمطالبة بزيادة الميزانيات العسكرية دون أي مراجعة، لا سيما أنها أكبر لدى دول الناتو 20 مرة من إنفاق روسيا في هذا المجال".

وأضاف لافروف: "وبالطبع تعرّض هذا الوضع للتأثير في ظل ما حدث لمعاهدة نزع الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، والتي تفقد وجودها بسبب الإجراءات أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة ورفضها حتى دراسة التوضيحات التي كنا مستعدين لتقديمها، وهم تجاهلوا المقترح بتنظيم عرض مفصّل لهذه الأسلحة أمامهم والرد على أسئلتهم".

وأشار لافروف إلى أن "مثل هذه الإنذارات أصبحت أسلوباً عادياً للإدارة الأميركية"، مضيفاً: "لا أعتقد أن هذا الأمر يزيد من النجاحات على الساحة الدولية".

وشدّد على أن "الوضع خطير بما فيه الكفاية ويتطلّب حلولاً وخطوات عملية لحلحلة التوتر ووقف التصعيد"، موضحاً: "ومع ذلك نأمل، وهو ما أكدناه اليوم، في أن يؤدي الحوار الممنهج إلى نتائج ملموسة في المستقبل الأقرب. ومن الواضح مع ذلك أن الوضع يختلف تماماً عما كان عليه في 2011، عندما تم تبني اتفاق فيينا حول إجراءات الثقة، حيث يطالب زملاؤنا الغربيون بتنسيق خطوات إضافية ومزيد من الشفافية، لكن الوضع اليوم مختلف لأنه يجري تعزيز البنية العسكرية للناتو مع اقترابها من حدودنا".