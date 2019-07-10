وكالة الأناضول

أمير قطر: سنعمل مع واشنطن للحد من التصعيد بالمنطقة

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن علاقة بلاده مع الولايات المتحدة "استراتيجية قوية"، والبلدان سيعملان عن كثب سوياً من أجل القيام بالحد من التصعيد في المنطقة. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدفاع الأميركي بالإنابة مارك إسبر في البنتاغون على هامش زيارة أمير قطر الرسمية لواشنطن والتي بدأت الاثنين.

وأضاف أمير قطر أن "المنطقة تمر بظروف صعبة، وهناك خلافات لكننا نظن أنه بالعمل سوياً يمكننا أن نجد طرق مناسبة من أجل نزع التوتر الذي يعم منطقتنا".

وكالة فرنس برس

الأوروبيون يحضون إيران على التراجع ومستشار ماكرون يصل طهران

حضّت القوى الأوروبية إيران الثلاثاء على العودة عن خرقها للاتفاق النووي، بينما وصل إيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى طهران في مسعى لـ"تخفيف حدة التوتر" ومحاولة تقليص المخاطر على الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وأعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن "قلق بالغ" إزاء تفاقم الأزمة، وجاء في بيان مشترك أن وزراء خارجية الدول الثلاث "والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي يعربون عن قلقهم البالغ لمواصلة إيران أنشطة لا تنسجم مع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهي التسمية الرسمية للاتفاق النووي.

وكالة أنباء شينخوا

أكبر حاوية في العالم تبحر من ميناء تيانجين في الصين

أبحرت (أم أس سي جولسون)، أكبر سفينة حاويات في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية، من مدينة تيانجين الميناء شمالي الصين اليوم (الاثنين)، متجهة إلى شمال غربي أوروبا. وبحمولة قصوى تصل إلى قرابة 225 ألف طن، تستطيع الحاملة نقل 23756 وحدة مكافئة لعشرين قدماً، وذلك حسبما أفاد جوناثان تشو، المدير الإداري لمنطقة الصين الكبرى لشركة البحر المتوسط للشحن (أم أس سي)، وهي الشركة مشغلة الناقلة. ومن المقرر أن تصل الناقلة، التي يبلغ طولها 399.9 متر وعرضها 61.5 متر، إلى شمال غربي أوروبا بعد زيارة عدة موانئ تشمل تشينغداو وشانغهاي والجزيرة الخضراء ودانسك وكالينينجراد وروتردام.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

العراق يقرر تصدير النفط للأردن وسوريا

قال رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي إن الحكومة قررت تصدير النفط إلى الأردن وسوريا انطلاقاً من حاجة العراق لتنويع خطوط تصدير النفط. وقال عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن "العراق فقد منافذ تصدير النفط، وهو بحاجة إلى تنويع خطوط التصدير"، بحسب موقع "السومرية نيوز". وأشار عبد المهدي إلى أن "مجلس مكافحة الفساد لديه ملفات سيفتحها بينها تهريب النفط ومكافحة المخدرات". وقال عبد المهدي إن الحكومة تدرس خطط طوارئ لإيجاد مسارات بديلة لصادرات النفط إذا تعطلت التدفقات عبر مضيق هرمز. وقال وزير النفط العراقي السابق جبار لعيبي، إن العراق يسعى لإنتاج 7 ملايين برميل يومياً من خلال شركة النفط الوطنية التي تأسست حديثاً وتصدير 4 ملايين برميل يومياً في عام 2019، مؤكداً أن حرق الغاز الناتج عن عمليات استخراج النفط سيتوقف بحلول عام 2021. والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، حيث يضخ نحو 4.6 مليون برميل يومياً، وتتجه معظم صادراته من الخام إلى آسيا. ويسعى العراق، الذي يعتمد على النفط في جني معظم إيراداته بالموازنة، إلى زيادة طاقة إنتاج الخام لـ7 ملايين برميل يومياً بحلول 2022، مقارنة بـ5 ملايين برميل يومياً في الوقت الحالي.