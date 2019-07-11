TL

دعا الرئيس بري إلى جلسات للمجلس النيابي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس لدرس وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة. وقالت مصادر نيابية إن الحكومة ستحيل مشروعاً بقطع الحساب إلى المجلس قبل الجلسات وأن هذا يعني أن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد خلال أيام.

المنار

اعتداء اميركي جديد على كل لبنان، اتخذ منحى جديداً..

خلاصة الموقف الرسمي اللبناني حول العقوبات الأميركية الجديدة ضد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، والنائب أمين شري ورئيس لجنة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا.

هو تعد أميركي على الديمقراطية اللبنانية كما رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكنه لن يؤثر على المجلس النيابي ولا العمل الحكومي كما اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري، ولبنان الذي يأسف للخطوة الأميركية سيلاحق الموضوع ليبني على الشيء مقتضاه كما قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون .

nbn

بلغة الأرقام وبعد 22 يوماً و35 جلسة عمل، امتدت على مدى أكثر من 150 ساعة عداً ونقداً، أدى مجلس النواب قسطه إلى العلا وأنهت لجنة المال دراسة موازنة العام 2019 مع تعديلات إصلاحية أساسية، تؤمن وفراً بمئات المليارات وبما يعيد التحكم إلى انتظام عمل المؤسسات مع إقرار الهيئة العامة للموازنة.

mtv

وفيما اللواء عباس ابراهيم يواصل بلا كلل جولاته المكوكية بين المعنيين بملف حادثة قبرشمون لمعالجة ذيول الحادث وتسهيلاً لفك أسر مجلس الوزراء ، أفادت معلومات بأن المجلس قد يستأنف جلساته الأسبوع المقبل على أن يوضع ملف قبرشمون في عهدة التحقيقات والقضاء المختص.

NTV

بعد الثواب عن الرئيس وقع العقاب على النواب بقرار الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، والنائب في الكتلة أمين شري، وطاولت العقوبات مسؤول وحدة الارتباط وفيق صفا. أول تعليق للحزب تولاه النائب علي فياض فقال للجديد إن القرار يشكل إهانة للشعب اللبناني ولسيادة الدولة أما الموقف الحاسم فمتروك لإطلالة الأمين العام السيد حسن نصرالله بعد غد الجمعة.

المستقبل

على الرغم من التقدم الحاصل على خط المساعي الجارية لإنهاء ذيول حادثة قبرشمون فإن الخرق المطلوب لم يتحقق حتى اللحظة انطلاقاً من تأكيدات مصادر متابعة، وإن كانت التحركات قد تواصلت الليلة الماضية واليوم لإحداث هذا الخرق الذي من شأنه أن يعيد الجميع إلى طاولة مجلس الوزراء وسط تأكيد لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على ضرورة النجاح في مواجهة التحديات.

OTV

هل يدعى مجلس الوزراء للانعقاد قبل الثلاثاء المقبل، الموعد المبدئي لجلسة مناقشة موازنة 2019 في الهيئة العامة؟

السؤال يشغل الأوساط السياسية والإعلامية، وسط معلومات تؤكد أن الفكرة، وإن كانت مطروحة، لكنها حتى اللحظة غير محسومة، ويتجاذبها اتجاهان:

اتجاه أول، يقول بالفصل بين تداعيات جريمة قبرشمون وإشكالية إحالتها على المجلس العدلي من جهة، وبين الأسباب الطارئة الموجبة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وآخرها العقوبات الأميركية المستجدة على مسؤولين في حزب الله،

أما الاتجاه الثاني، فيشدد على الربط بين انعقاد مجلس الوزراء وإيجاد مخرج لإشكالية المجلس العدلي، على

اعتبار أن عدم الحل أو الربط في الموضوع، سيؤدي حكماً إلى انفجار في مجلس الوزراء.

LBC

ما تريده واشنطن حسب المعطيات هو توجيه رسائل ليس فقط إلى حزب الله، إنما لحلفاء الحزب اللبنانيين، بأن لا استثناء ولا حصانة لهم في أي عقوبات محتملة، ورسالة إلى الأوروبيين تحضهم فيها على عدم التفرقة بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب.

لكن المفارقة في كل ما تقدم، أن العقوبات استهدفت نائبين منتخبين من الشعب، ينضويان تحت راية حزب الله، الذي خرج بأعلى نسبة من الأصوات التفضيلية في الانتخابات النيابية على مستوى لبنان، ما يشكل اعتداء على النظام والدستور اللبناني.

الميادين

أعلنت ​وزارة الخارجية السورية​ أن وزير الخارجية ​وليد المعلم​ بحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ​سوريا​ ​غير بيدرسون​ في تشكيل لجنة مناقشة ​الدستور​ وآليات وإجراءات عملها حيث كانت وجهات النظر متفقة بين الجانبين على أن العملية الدستورية هي شأن سوري وهي ملك للسوريين وحدهم.

الجزيرة

تعهد رئيس حكومة ​إقليم كردستان​ في ​شمال العراق​، مسرور بارزاني بـ"إجراء إصلاحات، و​القضاء​ على ​الفساد​ في الدوائر والمؤسسات الحكومية، والعمل على إنهاء الأزمات المالية"، موضحاً أن "الخطوط الرئيسة لبرنامج حكومته خلال السنوات الأربع القادمة، ستقوم على تعدد الموارد الاقتصادية المحلية.

العربية

صوّت برلمان ​كردستان​ العراق، على ​مسرور البارزاني​ رئيساً لمجلس وزراء الإقليم بـ88 صوتًا. كما صوّت البرلمان على قوباد الطالباني نائباً لرئيس مجلس وزراء بـ73 صوتاً.