لبنان الحر

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​شامل روكز​، في تصريح تلفزيوني، أن "الرتب الدنيا للعسكريين لم تتأثر والظلم لحق بالعمداء"، مشيراً إلى أن "الضريبة تبدأ بـ2 بالمئة وتصل إلى 12 في المئة".

صوت لبنان

أكدت مصادر أن "الخرق المطلوب الذي من شأنه أن يعيد الجميع إلى طاولة ​مجلس الوزراء​ لم يتحقق حتى اللحظة".

radio orient

أكدت مصادر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لقناة "LBC" أن "الحريري حريص على عدم فرض أي بند عليه، ​فالدستور​ أعطاه الحق بوضع جدول أعمال ​مجلس الوزراء​"، مشيرةً إلى أنه "حتى الآن لم يتم تحديد مجلس الوزراء".

اذاعة النور

أكدت مصادر رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ لقناة "LBC" أن "تكتل "​لبنان القوي​" ينتظر أن يدعو رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى جلسة لمجلس الوزراء​".

صوت المدى

لفت رئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال إرسلان​، إلى أن "كل من يحاول التذاكي بموضوع إحالة قضية محاولة اغتيال الوزير ​صالح الغريب​ إلى ​المجلس العدلي​ نقول له فليخيّط بغير هالمسلّة. كفى عهراً وتصاريح وبيانات ومواقف لتشويه الحقيقة".