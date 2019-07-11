"الجمهورية" أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، أن العقوبات على إيران سيتم تشديدها قريباً في شكل كبير، وذلك بعدما أوردت إيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد الأدنى الذي نص عليه الاتفاق النووي، في حين أكدت الولايات المتحدة في بيان وجهته إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها منفتحة على إجراء محادثات من دون شروط مسبقة مع إيران، ومستعدة لتطبيق كامل العلاقات معها.

"الجمهورية" شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، على أن الحديث عن التفاوض في ظل العقوبات هو خدعة. ولفت إلى أن الظروف ستختلف في حال رفعت واشنطن العقوبات عن إيران، مضيفاً أن هدف إيران هو الالتزام الكامل من قبل كافة أطراف الاتفاق، وأنها تركت باب الدبلوماسية مفتوحاً بشكل كامل.

"النهار" صرّح رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزف دانفورد، بأن الولايات المتحدة تريد إيجاد دول صديقة لديها الإرادة السياسية لإنشاء فريق عمل يضمن حرية الملاحة في كل من مضيقي هرمز وباب المندب، خلال الأسبوعين المقبلين، مشيراً إلى أنه سوف نعمل مباشرة مع الجيوش لتحديد القوات العسكرية المحددة التي سوف تدعم هذه الخطة.

"الجمهورية" حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، بريطانيا من عواقب قرارها من احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" في جبل طارق، واعتبر أن احتجاز هذه الناقلة هو تصرف جنوني، مؤكداً أنه يجب ضمان أمان الطرقات البحرية على المستوى العالمي.

"الجمهورية" أكد نائب القائد العام للحرس الثوري للشؤون الثقافية والاجتماعية حسين نجات، أن قوات بلاده ستدمر حاملات الطائرات الأميركية في مياه الخليج في حال ارتكبت أي "حماقة" ضد إيران.

"الشرق الأوسط" حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من أي خطوة قد تصدر عن الاتحاد الأوروبي، ضد تركيا بسبب أنشطتها شرق البحر المتوسط وقال: "لن يكون لها فائدة وسيكون لها تداعيات عكسية". وأضاف أوغلو إما أن يتم إيجاد حلول مشتركة ويتم تقاسم الثروات بشكل كامل، وإما تستمر تركيا في الدفاع عن حقوق أتراك جزيرة قبرص.

"الشرق الأوسط" أبدت واشنطن قلقها إزاء عمليات التنقيب، مطالبة تركيا بوقف هذه العمليات التي وصفها بالاستفزازية.

"الشرق الأوسط" رفضت المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية، وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، إعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وأشارت فون دير لاين إلى أن الاتفاق جيد لكن من مسؤوليتكم وواجبكم أنتم أن تجدوا حلاً للمأزق، قائلة: إن الانفصال سيكون أساسياً لكنه ليس نهاية العلاقات بين لندن وبروكسيل.

"الشرق الأوسط" انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار الهند زيادة الرسوم على مجموعة من السلع الأميركية، رداً على قرار واشنطن إلغاء المعاملة التفضيلية للمنتجات الهندية.

"الجمهورية" استقال السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروش من منصبه أمس، على خلفية تسريب مذكرات دبلوماسية وجه فيها انتقادات حادة لأداء الإدارة الأميركية وللرئيس دونالد ترامب. وأثارت هذه التسريبات غضب الرئيس الأميركي الذي أكد الاثنين أن الولايات المتحدة لن تجري بعد الآن اتصالات مع السفير البريطاني، في حين سارعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى التعبير عن دعمها لسفيرها.