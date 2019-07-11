النهار/ سابين عويس

نقلت عن مصادر سياسية استغرابها من التعامل الرسمي المستخف مع لائحة العقوبات الأميركية الجديدة التي ضمت النائبان محمد رعد وأمين شري والمسؤول من وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا، متوقعة أن يشكل هذا الموضوع مادة متفجرة على طاولة مجلس الوزراء. وقالت إن التصعيد الأميركي ضد حزب الله يدخل في سياق التصعيد ضد إيران.

الأخبار/ ميسن رزق

تناولت القرار الأميركي بفرض عقوبات جديدة على حزب الله، وقالت إن هذه العقوبات تختلف عن سابقاته في التوقيت والمضمون والأهداف. ففيما كانت العقوبات تطال المقاومة وأفراداً من بيئتها، توسعت لتشمل الدولة، إذ تعرضت للمرة الأولى لنواب في البرلمان كرسالة أولى إلى لبنان الرسمي. وفي الولايات المُتحدة الأميركية أجواء مُتشددة جداً تجاه لبنان الرسمي "قد تذهَب بنا إلى مسارات كارثية" كما تقول بعض المصادر، إذ إنها اختارت هذا التوقيت بالذات لجملة أسباب لها علاقة أولاً بفشل المفاوضات حول ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي بوساطة أميركية.

الأخبار/ يحيى دبوق

قال إن الامتناع الإسرائيلي عن مباشرة الحرب أو ما من شأنه التسبب بها، هو واحد من أهم الثوابت في استراتيجية تل أبيب تجاه الساحة اللبنانية. وعلى أساسها، يمكن فهم أفعال إسرائيل، كما لا أفعالها، مهما كانت مستوى الحافز لوضع خياراتها العسكرية على طاولة القرار. لا يعني ذلك التغافل عن القدرة العسكرية الإسرائيلية وإمكاناتها التدميرية الهائلة، لكن في الوقت نفسه لا يمكن التغافل عن المعادلات والحقائق القائمة منذ سنوات، التي تحكم أفعال الجانبين في الساحة اللبنانية، سواء من العدو نفسه، أم من قبل حزب الله.

البناء/ ناصر قنديل

طالب مجلس النواب بتعديل قانون مكافحة تبييض الأموال الذي يشكّل الغطاء القانوني للعقوبات الأميركية على حزب الله، واقترح إدخال نص عليه يقول: "في حال شمول طلبات العقوبات المصرفية الأجنبية الواردة إلى المصارف اللبنانية مواطنين لبنانيين، وخصوصاً المسؤولين في الدولة اللبنانية وبصورة أخصّ النواب والوزراء والمدراء العامين والسفراء، دون وجود أي ملفات لمخالفات تستدعي الإحالة والتحقيق وفقاً لقانون مكافحة تبييض الأموال من قبل الهيئة المصرفية العليا، تتولى السلطات المالية التي تمثلها وزارة المالية ومصرف لبنان بعد انقضاء عشرة أيام على مراجعة الجهات التي أصدرت الطلبات باستيضاح غياب الأسباب الموجبة للعقوبات، دون تلقي الجواب القانوني المطلوب، إصدار طلب للمصارف العاملة في لبنان يقضي بتجاهل لهذه العقوبات، وفي حال عدم تجاوب المصارف خلال مهلة أسبوع مع مضمون الطلب، يتولى مصرف لبنان فتح حسابات خاصة للمستهدفين بطلبات العقوبات تحوّل إليها رواتبهم وتعويضاتهم ويخدمون من خلالها مصالحهم المالية، ويعتبر هذا الإجراء تعبيراً سيادياً لبنانياً يؤكد استقلالية الدولة ورفضها الخضوع لأي إملاءات خارجية غير منسجمة مع أحكام القانون اللبناني".

الجمهورية/ جوني منير

وصف خطوة العقوبات الأميركية على حزب الله وتوجيه الاتهام لأول مرة لنائبين من الحزب إضافة إلى مسؤول رفيع بأنها معنوية أكثر منها عملية لأن المسؤولين الثلاثة لا علاقة لهم بالنظام الحالي العام.

ورأى أن واشنطن ترفع مستوى ضغطها في لبنان وفق مسار مدروس وهدفها أن تحاكي إيران مع تمسكها بالاستقرار الداخلي اللبناني.

الديار/ علي ضاحي

قال إن هناك اتجاهاً بات غالباً لدى الرؤساء الثلاثة على ضرورة فصل مسار جريمة قبرشمون الأمني والقضائي عن الحكومة، أي ترك مسألة الخلاف على المجلس العدلي بين المطالِب بإحالة جريمة قبرشمون إلى المجلس العدلي ومن يرفض ذلك خارج الحكومة وعدم ربط انعقادها بالتصويت على الإحالة أو عدمها. كما يركز الرئيس ميشال عون على الإيعاز إلى القوى الأمنية بتطبيق مقررات المجلس الأعلى للدفاع بحذافيرها في الجبل ومنع أي مظاهر مسلحة أو للإخلال بالأمن في منطقة الشوف وعاليه والسعي نحو تهدئة أمنية وعودة الأمور إلى طبيعتها والى ما قبل 30 حزيران الماضي ومنع تكرار ما حصل بأي شكل من الأشكال. أما الخط الثالث الذي يعمل عليه رئيس الجمهورية فهو المسار السياسي والذي يسعى من خلاله الرئيس عون إلى إعادة الأمور إلى طبيعتها بين مختلف الأفرقاء في الجبل وخارجه والتي تضررت بفعل الأحداث. وكشف عن لقاء قريب والأرجح عقده مطلع الأسبوع المقبل بين الرئيسين عون والحريري للاتفاق على موعد لجلسة الحكومة ولتظهير الخطة الثلاثية الأضلاع ميدانياً وعلى الوضع الحكومي والسياسي عامة.

اللواء/ عامر مشموشي

رأى أنه رغم مرور حوالى الأسبوعين على أحداث الجبل التي خلفت قتيلين من مرافقي الوزير صالح الغريب، لم يحصل أي تقدّم على صعيد المعالجات التي كلف القيام بها مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وثمة إجماع بين الأوساط السياسية المراقبة لسير الأوضاع في هذه المنطقة الحسّاسة والتي خاضت في السابق تجربة مُرة ما زالت آثارها حيّة في أذهان الذين عاشوا تلك التجربة على أن الأزمة التي خلفها ذلك الحادث هي أكبر من أن تحل بالطريقة التي يعتمدها الأفرقاء والمعنيون بها. إلا أن السبب الذي يتقدم الأسباب كلها، هو الثمن المقدر أن تدفعه إسرائيل في حالة المواجهة الشاملة، بل وأيضاً المواجهة المحدودة بأيام قتالية. وهو بطبيعة الحال واقع تقرّ به إسرائيل، في سياق تأكيد "تعادل الردع".

الشرق / خليل الخوري

تساءل هل تصعّد واشنطن قراراتها فتطالب لبنان بـطرد نائبين من المجلس النيابي. والسؤال الذي يبدو فجّاً وفظّاَ جداً قد يصبح حقيقة ملموسة في المستقبل غير البعيد. إلا أن النائبين محمد رعد وأمين شري منتخبان من الشعب وبأكثرية كبيرة… فمن يملك حق إسقاط نيابتهما؟! إن هذا سيبدو مستحيلاً قدر ما يكون طلب إنهاء نيابة الرجلين طلباً هدفه واحد لا غير وهو ضرب استقرار لبنان.

الشرق / يحيى الكعكي

قال: نفهم كلام الرئيس نبيه بري على أنّ العقوبات الأميركية ضد نائبين منتخبين في البرلمان اللبناني يعتبر اعتداء كامل الأوصاف. ونفهم أيضاً كلام فخامة الرئيس ميشال عون بعدم القبول بهذه القرارات لأنها تسيء إلى الوحدة الوطنية. أمّا الرئيس سعد الحريري فكان أكثر واقعية معتبراً أنّ هذه العقوبات لن تؤثر على مجلسي النواب والوزراء. ولكن، في الحقيقة هذه رسالة إلى إيران وليس إلى "حزب الله" بحد ذاته، وإنما هي إلى ذلك تحذير للحزب، وهو تحذير لن يغيّر في سياسة الحزب المرتبط بإيران ارتباطاً وثيقاً أقوى من أي ضغط.